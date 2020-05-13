Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон
Внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.
Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.
Так 13 мая в Верховной Раде нардепом Антоном Поляковым был зарегистрирован Проект Постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д-П).
Таким образом, до рассмотрения этого проекта постановления в сессионном зале подписание "антиКоломойского" закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Как отметил экс-нардеп Сергей Лещенко: "Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва".
Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
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Сообщения остальных профессиональных активистов пока на глаза не попадались.
Сегодня бросят в грязь и дадут тумаков.
Многострадальный "банковский"/"антиколомойский" закон принят.
"За" проголосовали 270 депутатов:
СН - 200 из 248
ОПЗЖ - 0 из 44
ЕС - 23 из 27
Батькивщина - 0 из 24
Голос - 18 из 20
За майбутне - 3 из 22
Довира - 16 из 17
внефракционные - 10 из 22
Таким образом последняя преграда для получения кредита МВФ устранена. Но есть одно "но".
Руководство "слуг" уверено, что Конституционный суд этот закон отменит, так как "там полно нарушений".
То есть, будущее видится таким:
1) закон вступает в силу
2) МВФ начинает кусочками выдавать деньги
3) КСУ отменяет закон
4) PROFIT
В этой схеме "профит" виден и для власти (кредит получен, дырка временно закрыта, а суды, мол, независимы), и для бывших собственников "Привата", которые благодаря тем же "независимым" судам могут получить свое.
Не уверен, что так все и будет, но в любом случае нужно понимать, что большая игра вокруг "Привата" еще не закончена.
Комменты почитай.
а сегодня мы просто в очередной раз увидели истинное лицо христопродавца!!
Верусобесийо сменило банкобесийо!!
Больше зрелищов, народ жа(и)денышей не любит!!
🤣
Теперь ни один вкладчик ничего не получит, никакой компенсации за потерянные вклады.
Так,что радуйтесь не умные, своему отсуствию ума.
Это капец панове!
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514
Пропоную приписувати до прізвища Порошенко - засновник партії регіонів.
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Віктор Станіславович
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Не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно продолжает оперировать собак.