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Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон

Исключенный из

Внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Так 13 мая в Верховной Раде нардепом Антоном Поляковым был зарегистрирован Проект Постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д-П).

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Таким образом, до рассмотрения этого проекта постановления в сессионном зале подписание "антиКоломойского" закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Как отметил экс-нардеп Сергей Лещенко: "Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва".

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1939) ВР (29304) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+9
прогиб халдея поляркова бородатая баба каломойша обязательно заметит и подарит убогому пирожок.))
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13.05.2020 16:46 Ответить
+7
Как старается художник! Как болеет за страну! Сил нет какой идейный депутат Антон Поляков!
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13.05.2020 16:44 Ответить
+6
Нет, сначала был пирожок от бабушки бэни, а потом уже прогиб халдея полякова.
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13.05.2020 16:49 Ответить
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Сокирщики... сокиряне сегодня уже успели открыть шампанское и сейчас, думаю, отсыпаются.
Сообщения остальных профессиональных активистов пока на глаза не попадались.
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13.05.2020 17:02 Ответить
А помните, у нас когда то были Нацжоны Билецкого....?
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13.05.2020 17:48 Ответить
Вчера полякова здесь на руках носили.
Сегодня бросят в грязь и дадут тумаков.
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13.05.2020 16:43 Ответить
Шрайк.
Многострадальный "банковский"/"антиколомойский" закон принят.

"За" проголосовали 270 депутатов:
СН - 200 из 248
ОПЗЖ - 0 из 44
ЕС - 23 из 27
Батькивщина - 0 из 24
Голос - 18 из 20
За майбутне - 3 из 22
Довира - 16 из 17
внефракционные - 10 из 22

Таким образом последняя преграда для получения кредита МВФ устранена. Но есть одно "но".

Руководство "слуг" уверено, что Конституционный суд этот закон отменит, так как "там полно нарушений".

То есть, будущее видится таким:
1) закон вступает в силу
2) МВФ начинает кусочками выдавать деньги
3) КСУ отменяет закон
4) PROFIT

В этой схеме "профит" виден и для власти (кредит получен, дырка временно закрыта, а суды, мол, независимы), и для бывших собственников "Привата", которые благодаря тем же "независимым" судам могут получить свое.

Не уверен, что так все и будет, но в любом случае нужно понимать, что большая игра вокруг "Привата" еще не закончена.
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13.05.2020 16:51 Ответить
Ты не поленись.
Комменты почитай.
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13.05.2020 16:56 Ответить
Это паршивое создание и вчера писало дрянь, ибо того вора 2ярдов денег, сажают уже с 2014!!! он или с пенопластовыми яй*цами или надувной задницей!!!
а сегодня мы просто в очередной раз увидели истинное лицо христопродавца!!
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13.05.2020 19:48 Ответить
Как старается художник! Как болеет за страну! Сил нет какой идейный депутат Антон Поляков!
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13.05.2020 16:44 Ответить
Та это тьфу, его уже с 6000 поправками прокатили, а сейчас тем более
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13.05.2020 16:44 Ответить
Наверное две пачки денег Коломойского сдавливают ему яйца
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13.05.2020 16:45 Ответить
Очень подленько, теперь депутатом придется еще раз собираться и голосовать по отмене.
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13.05.2020 16:46 Ответить
прогиб халдея поляркова бородатая баба каломойша обязательно заметит и подарит убогому пирожок.))
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13.05.2020 16:46 Ответить
Нет, сначала был пирожок от бабушки бэни, а потом уже прогиб халдея полякова.
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13.05.2020 16:49 Ответить
возможно. может старается на еще один пирожок.)
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13.05.2020 16:51 Ответить
Да это не прогиб а уже просто месть за то что из фракции выгнали, эта обиженка будет постоянно гадить как только может.
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13.05.2020 16:53 Ответить
А че, прррикольненька!!
Верусобесийо сменило банкобесийо!!
Больше зрелищов, народ жа(и)денышей не любит!!
🤣
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13.05.2020 16:46 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ДУРДОМ!!!
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13.05.2020 16:47 Ответить
регламент, мать его!!!
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13.05.2020 19:49 Ответить
Как неожиданно)
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13.05.2020 16:49 Ответить
Ага, сама в афуе!)))
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13.05.2020 16:52 Ответить
Почему назвали антиКоломойским законом?
Теперь ни один вкладчик ничего не получит, никакой компенсации за потерянные вклады.
Так,что радуйтесь не умные, своему отсуствию ума.
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13.05.2020 16:49 Ответить
Много вкладов потеряли мелкие вкладчики денег в Приватбанк?
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13.05.2020 16:51 Ответить
А Коломойский решил вернуть 5.5. Миллиардов Долларов США в банк?
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13.05.2020 16:51 Ответить
НБУ может теперь делать что хочет, а суд не может теперь опротестовать его решение и все это под управлением иностранного аудитора.
Это капец панове!
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13.05.2020 18:07 Ответить
Портновские суды будут служить народу?
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13.05.2020 18:17 Ответить
Правду не за душиш, не убьешь.
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13.05.2020 19:50 Ответить
"Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон" -
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514
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13.05.2020 16:52 Ответить
Исключенный из фракции, всеми игнорируемый, никому не нужный халдей, немощный социопат пытается оставаться на плаву постоянно внося в Раду всякие запреты и препоны. Он психически здоров вообще?
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13.05.2020 16:53 Ответить
Вроде бы в Слуги был "жэстачайшый" отбор по... народному конкурсу, с опросом общественного мнения, если хоть в этом поверить Зе...
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13.05.2020 16:55 Ответить
Если человек верит в вопросах политики, он идиот
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13.05.2020 17:14 Ответить
Точно, много идиотов знает много стандартных фраз, не понимая их сути.
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13.05.2020 17:16 Ответить
Безо всяких обоснования статья... хорошо хоть фамилию назвали...
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13.05.2020 16:53 Ответить
ну вот как такой может называться делегатом народа? позорище.
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13.05.2020 17:11 Ответить
Кокошника ему!
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13.05.2020 17:13 Ответить
Цей поляков невідомо як і навіщо попав до СН... Тепер не забуде Цензор ніколи
Пропоную приписувати до прізвища Порошенко - засновник партії регіонів.
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13.05.2020 17:20 Ответить
Эта мразь, как и тимошенница получили у бени хороший аморальный куш, и обязаны отрабатывать до гроба.
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13.05.2020 17:24 Ответить
Вот где логика а? Столько денег и сил тратятся в пустую, суды, голосования... А по сути то, из бюджета наняли киллера, шлепнули коломоя и с ахметкой и все. Нет, цацкаются с ними.
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13.05.2020 17:42 Ответить
Наверное, добренький аНТОН пОЛЯКОВ хочет поделиться с бюджетом государства $ 5-10 млрд.? Типа безвозмездной.гуманитарной помощи? Благородно и зачем нам тогда займ МВФ?
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13.05.2020 17:49 Ответить
https://twitter.com/ViktorSZ1962
https://twitter.com/ViktorSZ1962

Віктор Станіславович

@ViktorSZ1962


Не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно продолжает оперировать собак.
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13.05.2020 17:58 Ответить
Якби прийняли закон про відклик депутатів (як обіцяли слуги),то багатьох гнид таких як цей подляков вже б забули як звати.
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13.05.2020 18:22 Ответить
дурачёк.
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13.05.2020 18:28 Ответить
Бенина гнида...
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13.05.2020 19:14 Ответить
його з об"їздної в Раду взяли чи воно таке жадне з дєтства...
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13.05.2020 19:21 Ответить
Этому полякову осталось лишь в мегафон проорать,что он бенина проститутка.
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13.05.2020 20:02 Ответить
як казала господиня розважального закладу,- не метушись під клієнтом,- і це я не про дурника полякова,- безосвітнього попку, це я про ті про,- прогресивні сили, які клепали в свої ряди той контингент,- одні дурні видвинули,- другі задрав штани прибігли і проголосували у ВР, а зараз роблять круглі очі
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14.05.2020 12:31 Ответить
 
 