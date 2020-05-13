"Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон"

Внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Так 13 мая в Верховной Раде нардепом Антоном Поляковым был зарегистрирован Проект Постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д-П).

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Таким образом, до рассмотрения этого проекта постановления в сессионном зале подписание "антиКоломойского" закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Как отметил экс-нардеп Сергей Лещенко: "Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва".

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.