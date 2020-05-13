В Бабьем Яре может функционировать исключительно государственный мемориал. Частный проект непрозрачен и манипулятивен, - обращение культурного и научного сообщества к власти

Более 300 представителей украинской культурной и научной общественности обратились к Президенту Украины, Премьер-министру и Кабинету Министров Украины, Киевскому городскому главе и Киевскому городскому совету с требованием взять на себя, в сотрудничестве с гражданским обществом, ответственность и непосредственный контроль над созданием мемориального комплекса в Бабьем Яре. Количество подписей растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на открытое письмо, контроль государства сделает невозможным "внешние деструктивные или манипулятивные воздействия на этот процесс".

"На территории Бабьего Яра может функционировать исключительно общегосударственная мемориального организация со статусом национальной. Именно она должна реализовывать государственную политику мемориализации этого места Преступления и Трагедии", - говорится в обращении.

Среди подписантов в частности историк Ярослав Грицак и Алексей Гарань, почетный президент "Могилянки" Вячеслав Брюховецкий, религиевед, бывший узник террористов ОРДЛО Игорь Козловский, политолог Владимир Ермоленко, сопредседатель ВААД Украины Иосиф Зисельс, писатели Оксана Забужко и Андрей Курков, философы Тарас Лютый и Константин Сигов, глава Национального центра Довженко Иван Козленко, и сотни других культурный, научных деятелей, политиков и журналистов.

Читайте также: Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс

Говоря о частном проекте - Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", главными спонсорами которого являются олигархи Михаил Фридман, Герман Хан, Павел Фукс и Виктор Пинчук, подписанты отмечают, что с самого начала этот проект вызвал существенные возражения представителей украинского научного сообщества и еврейской общины из-за накинутой спонсорами неприемлемой идеологии и выбранного участка для строительства, который расположен на территории бывших Еврейского, Кирилловского православного и Караимского кладбищ.



"Теперь полемика приобрела новые обороты в связи с назначением художественным руководителем МЦГБ контроверсионного российского режиссера Ильи Хржановского, творческие методы и практики которого, предлагаемые к будущему мемориальному пространству, вызывают беспокойство значительной части общества. Это назначение сопровождалось кардинальными кадровыми изменениями в составе МЦГБ и громкими заявлениями его бывших видных сотрудников, в том числе известных зарубежных ученых. Все эти события в очередной раз осветили базовый недостаток дияльности МЦГБ - абсолютную непрозрачность и непредсказуемость принятия ключевых решений, влияния на которые не имеет ни украинское государство, ни украинское гражданское общество", - говорится в письме.



Однако, по мнению авторов письма, скандал вокруг с Хржановским является лишь симптомом, тогда как главный вопрос стоит в том, каким должен быть мемориал в Бабьем Яру, какой статус должен иметь и каким образом на это должно влиять государство Украина:



"Мы считаем, что полная зависимость проекту МЦГБ от иностранных инвесторов полностью подчиняет частный проект внешним факторам и интересам и лишает украинское общество возможностей влияния на него. Руководство МЦГБ публично выражает готовность включить в его Наблюдательный совет представителей высшей украинской власти. Но все должно происходить с точностью до наоборот: только украинские государственные институты, ответственные за разработку проекту Мемориала, должны приглашать иностранных экспертов к участию в его колегияльних органах. Вопрос по чествованию жертв Бабьего Яра и обустройства в нем Мемориала должно находиться исключительно в ведении и под контролем украинского государства и украинского гражданского общества и не может быть передан в руки иностранных граждан или частных структур".



"Благотворительность меценатов заслуживает благодарности и одобрения, но она не может служить основанием для принятия узкогрупповых решений по делу национального значения. Ведь это не только обесценивает идею благотворительности как бескорыстной помощи, но и превращается в прикрытие волюнтаризма и авторитарности", - добавляют подписанты.



Они считают,что только украинское государство должно выступать главным инициатором, организатором и гарантом защиты национальных интересов, а следовательно, национальной безопасности в вопросах исторической памяти. Бездействие власти и ее недостаточная поддержка украинских общественных инициатив и профессиональных сред приводит также и к обвинениям в ненадлежащем уважении со стороны украинского государства жертв Бабьего Яра - страшной трагедии Второй мировой войны и одного из мировых символов Холокоста, а также делает возможным реализацию сомнительных экспериментов не только над памяти видеопамять погибших, но и над живыми носителями этой памяти.

Читайте также: Предложенная Хржановским художественная концепция мемориала в Бабьем Яре будет оценена научным советом, - заявление

Подписавшиеся высказали ряд требований власти. В частности:

- Способствовать скорейшему завершению работы и вынесению на широкое общественное обсуждение Концепции комплексной мемориялизации Бабьего Яра, которую подготовила рабочая группа украинских ученых при Институте истории Украины НАНУ во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 26 июля 2018 и по заказу Министерства культуры Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Далее выннести этот документ на рассмотрение Кабинета Министров;

- Определить Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" базовым государственным профильным учреждением, ответственным за непосредственную реализацию утвержденного проекта;

- Подчинить Национальный историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Украинский институту национальной памяти и определить УИНП государственной институцией, которая должна обеспечить процесс мемориализации Бабьего Яра, в соответствии с утвержденной Кабинетом министров концепции;

- Предусмотреть в Государственном бюджете на 2021 и последующие годы средства в необходимом объеме на полноценную реализацию Концепции мемориялизации Бабьего Яра.

- Создать при Национальном историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" специяльний фонд, открытый для поступления спонсорских средств для финансовой поддержки государственного проекта мемориализации Бабьего Яра;

- Проверить законность решений о предоставлении земельных участков в аренду Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";

- Ввести мораторий на любое новое строительство в Бабьем Яре, на прилегающих кладбищах и заповедных территориях.

Читайте также: В проекте мемориала, финансируемого российскими олигархами, центром Холокоста сделан Бабий Яр. Для меня центр Холокоста - это нацистская Германия, - Зисельс

Письмо заканчивается словами, что украинцы, как политическая нация несут общую ответственность за сохранение памяти о трагедии, которые произошли на территории Украины:

"Наша способность справиться с задачей комеморации этих мест является глобальным вызовом и современным экзаменом на национальную и политическую зрелость и одновременно проверкой, насколько мы освободились от постколонияльного сознания, комплекса неполноценности и зависимости от других государств и групп, которые пытаются формировать эту историческую память вместо нас или навязывают нам собственные коммеморативные практики".