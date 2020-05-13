Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие законопроекта о банках.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого депутата. Невзирая на все сплетни и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный "банковский закон", - подчеркнул он.

По словам президента, решение нардепов стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

На заседании присутствовал также Президент Зеленский, который призвал нардепов проголосовать за соответствующий законопроект.

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