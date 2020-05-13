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Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие законопроекта о банках.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого депутата. Невзирая на все сплетни и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный "банковский закон", - подчеркнул он.

По словам президента, решение нардепов стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

На заседании присутствовал также Президент Зеленский, который призвал нардепов проголосовать за соответствующий законопроект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от Зеленского немедленно подписать "антиКоломойский" закон, - нардеп "ЕС" Герасимов

Автор: 

банки (1939) ВР (29304) Зеленский Владимир (21108)


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Топ комментарии
+13
А потом, после получения помощи, можна и на ростов))))
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13.05.2020 16:53 Ответить
+7
Вся суть правления Зе

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https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua



На поводке... https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
в оригинале на поводке а в жизни на поводках кроме Ермака еще куча мала

Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки - Цензор.НЕТ 1093
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13.05.2020 16:59 Ответить
+7
Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки - Цензор.НЕТ 2389
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13.05.2020 17:47 Ответить
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А потом, после получения помощи, можна и на ростов))))
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13.05.2020 16:53 Ответить
его еще и кинуть могут запросто, как последнего лоха, с законом о земле уже так и получилось.
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13.05.2020 17:26 Ответить
его еще и кинуть могут запросто, как последнего лоха, с законом о земле уже так и получилось.
При уже заданном дефиците бюджета в 12 млд долл получение или неполучение 3-5 млд дол от МВФ погоды не делает.
Закон о продаже земли без закона о выводе укр банков изпод укр подсудности неполноценен для "западных партнеров". А с новым законом НБУ может допустить до покупки земли только нужные банки.
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13.05.2020 18:41 Ответить
При уже заданном дефиците бюджета в 12 млд долл получение или неполучение 3-5 млд дол от МВФ погоды не делает.

Предполагаю, что это для него слишком мудрено. Скорее, там в голове только то, что денюшку дадут. Ну, может, поместилось еще чье то вливание о том, что это, типа, сигнал для других инвесторов.
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13.05.2020 18:50 Ответить
Предполагаю, что это для него слишком мудрено.

Возможно, что принятием этих законов - о земле и банках - исчерпывается задача Зе как преза, и мавр может уже уходить. Если это так и исход будет в этом году, то для Зе необрушение экономики именно при его правлении имеет немалое значение. Дефицит в треть доходов бюджета (а ещё не вечер) может утопить любого.
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13.05.2020 19:00 Ответить
то, что он начнет тонуть через год, понятно было с самого начала. А по поводу его задач - да, очень вероятно. Сюда же укладывается и изначальный месседж про одноразовость похода в президенты. Хотя, на последствия ему изначально было, скорее всего, плевать. Не воображал же он, что после этого может спокойно вернуться к роялю и народ будет ему по-прежнему рукоплескать и радоваться? хотя, с его то нтелектом...
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13.05.2020 19:06 Ответить
хотя, с его то нтелектом...

Проблемы с интеллектом не столько у Зе, сколько у населения.
У Зе очевидные проблемы с инфантильностью - деточка на пятом десятке упорно держится под молоденького. Потому и сможет б/м номально соскочить с президентства - вон куда я смог залезть!!!!! ай да я и молодец!!!! а мне не верили!!!!! и плевать на остальных - для Зе и Ко всё это компьютерная игра, несерьезно, развлекуха.... У Гончарука это было очевидно - поиграюсь здесь, не получится или надоест - брошу.
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13.05.2020 19:30 Ответить
На полностью нерегламентной «третьей внеочередной сессии» Рады был откровенный прогиб под МВФ. Игорь Коломойский может быть сто раз не прав, возврат ему Приватбанка может действительно не нравиться МВФ, так как этот самый МВФ и рекомендовал Приватбанк национализировать.
Но это не повод принимать идиотский закон, дающий чиновникам Нацбанка право безнаказанно вторгаться в деятельность любого банка в Украине. И делать с ним все, что пожелают. Без права обжалования их действий в суде - так гласит «антиколомойский» закон, принятый в первом чтении.
Серьезных инвесторов хотите завлечь в Украину?
На самом деле этот закон ставит под угрозу любой бизнес в Украине, в частности банковский, принадлежащего любому. Потому что если государству понравится какой-то банк или бизнес, то она может спокойно его национализировать и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать этого в суде.
И получается, что этим законом депутаты фактически перечеркнули попытки быть правовым государством, а чиновники, в первую очередь, Нацбанка, фактически заранее получили индульгенцию своих действий.В итоге получим ещё одного финансового монстра,которому не указ даже государство,ибо Нацбанк не будет ему подчиняться,как и "Нафтогаз".
А затем протащили пресловутый «закон о рынке земли» - тоже с отвратной настойчивостью и презрением к регламенту.
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13.05.2020 17:33 Ответить
Как получилось, что бЭня со Компани ( и зЭ-офшоры там тоже засвечены) МОГ !!! выпелососить 5, 5 миллиардов зЭлени , и ни одна государственная институция не смогла ему помешать ...- а вклады - "депозивы" , все они именованных "простых граждан", которые бы как стадо пришло на Банковую, и мычалобы - " верните наши вклады"....
А бЭня - "бЭлый и пушистый" выведя из под удара арестов все свои реальные активы строил бы такого себе дурбЭлыка.... - корчил лыбу, и все остальное...
Как с таким...
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13.05.2020 18:25 Ответить
без гонтаревой и пэдры там не обошлось - НБУ внимательно отслеживает валютные транзакции. Тем более в таких размерах.
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13.05.2020 18:52 Ответить
Прям как с языка сняли.Тот же Порошенко выпустил её в Англию,когда был президентом,где она до скрывается до сих пор.
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13.05.2020 19:34 Ответить
Ни в одной демократической стране не практикуется *национализировать* чей-то частный банк. Гос. банк - это национальный банк государства. И никаких дополнительных
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13.05.2020 18:33 Ответить
На полностью нерегламентной «третьей внеочередной сессии» Рады

Закон будет действовать или нет?

Но это не повод принимать идиотский закон, дающий чиновникам Нацбанка право безнаказанно вторгаться в деятельность любого банка в Украине.

Именно повод, и именно с такой целью: юридически оформить потерю Украиной независимости. Продолжается создание инститов внутри Украины, не подконтрольных туземной власти, первой ласточкой был Нафтогаз. Сейчас непонконтрольной по закону (по факту - уже с 2014) стала банковская сфера.

депутаты фактически перечеркнули попытки быть правовым государством,

Нет. Сейчас просто закреплено в законе, что украинской банковской сферой управляют ставленники "западных партнеров", что давно уже есть де-факто. Те привели в соответствие право и реальность, реальную зависимость и мнимую независимость.

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13.05.2020 18:53 Ответить
Закон будет действовать или нет?

Незаконный карантин же работает?
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13.05.2020 21:06 Ответить
Некто Зе дал ЗЕлёный свет для ЗЕлени.
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13.05.2020 16:54 Ответить
Президент-то голый! Сегодня Зеленский потерял монобольшинство Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html#comments Комментарии: 2

Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло… Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство «слуг народа».
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4030600270313572 выразил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов! И оказалось, что президент-то - голый!
Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось.
Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими «кто попало» снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами «слуг».
Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций так же, как и его предшественники.
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13.05.2020 16:55 Ответить
Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций так же, как и его предшественники.

Значит монокоалиции нет,Раду надо распускать и отправить антинародных "слуг" на пенсию.
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13.05.2020 17:31 Ответить
дЭ-юре - и дЭ-факто ...- это разные вещи
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13.05.2020 18:32 Ответить
Начали за здравие, а вывод прямо противоположный . Это именно у ***** *монополия во власти*.
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13.05.2020 19:28 Ответить
Изложенное вами - отличный прогноз, подтверждающий, что:
-Зе - не дтктатор;
-депутаты не подкуплены ни Зеленским, ни Коломойским;
-альтернативные мнения в Украине преследуются..
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13.05.2020 18:37 Ответить
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13.05.2020 18:53 Ответить
*не преследуются* - ошибка.
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13.05.2020 19:25 Ответить
все остальное просто чушь
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13.05.2020 20:12 Ответить
Остальное, но Зе таки не диктатор.
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13.05.2020 20:17 Ответить
пыжится, но не по Сеньке шапка
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13.05.2020 20:23 Ответить
Не так - диктаторы ищут наживу и амбиции. А Зе пыжится*** что-то изменить. Но народ с менталитетом ещё тем движется по инерции.
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13.05.2020 20:58 Ответить
типа он поперся в президенты ради народа а не денег? ты в 95 квартале в коллектив авторов не входила?
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13.05.2020 21:32 Ответить
Стосовно антиколомойського закону:
1 Він таким по суті не є, оскільки у ньому закладена можливість "компенсації", чого і добивався Бєня
2 Кредит МВФ піде на проїдання, а оскільки економ. ситуація погрішується потрібні будуть нові
3 Кредит МВФ лише відтермінує дефолт, а не усуває
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13.05.2020 16:56 Ответить
Мудак ты Вова. Ты даже не понял что ты должен защищать граждан страны где ты пока преЗЕдент от мошенников которые их обворовывают. А у тебя реакция « Ура бабосы».
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13.05.2020 16:56 Ответить
Вся суть правления Зе

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durdom.in.ua



На поводке... https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
в оригинале на поводке а в жизни на поводках кроме Ермака еще куча мала

Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки - Цензор.НЕТ 1093
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13.05.2020 16:59 Ответить
да, дорогой, утром стулья, вечером деньги (от МВФ).
а иначе - никак
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13.05.2020 17:01 Ответить
Ну да ..типа благодаря ВВП в Расии ВВП увеличился втрое
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13.05.2020 17:03 Ответить
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст
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13.05.2020 17:03 Ответить
радость какая ... нам дадут в долг , чтобы отдать долг , просто эйфория и всеобщее ликование ...уря товарисчи !
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13.05.2020 17:03 Ответить
Це чергова зрада. Пэтро банки просто вiджимав i нам так робити заповiдав.
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13.05.2020 17:05 Ответить
И какими банками из отжатых по твоей версии владеет Порошенко?
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13.05.2020 17:29 Ответить
Погугли список банков, до смерти оздоровленых гонтыревой.
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13.05.2020 17:33 Ответить
Так Порохом или Гонтаревой?
Отжал себе Порох или НБУ ликвидировал за мошенничество?

Чувак, у тебя походу шо попало насрато в голове.
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13.05.2020 17:38 Ответить
надышался выхлопов Бениных яхт
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13.05.2020 19:21 Ответить
Пора ему назад в квартал .
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13.05.2020 17:05 Ответить
А шо, як у кіно не буде?
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13.05.2020 17:05 Ответить
Зелеболка от слова Балаболка!
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13.05.2020 17:09 Ответить
Прийняли закон про банки з таким формулюванням, яке і хотів Коломойський - грошова компенсація за банк.
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13.05.2020 17:18 Ответить
Так, я не зрозумів. Що, Вава передумав посилати МВФ в жопу? А як же ж так? А за що тоді лохи голосували?
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13.05.2020 17:23 Ответить
11 статей конституции - в жопу . Европа закон отменит - и будет опять смотреть на Украину, как на дикарей...Зато сейчас бабло дадут... Ну, что вы хотели зеля же честно сказал (не понимая правда , о чём говорит) что он не стратег, а тактик...
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13.05.2020 17:23 Ответить
Еще надо прочитать что эта гниль зелёная туда понаписала
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13.05.2020 17:46 Ответить
Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки - Цензор.НЕТ 2389
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13.05.2020 17:47 Ответить
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13.05.2020 19:22 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1260528848376078336 3 ч

Вячеслав Ільченко ... і кредита все одно не отримають JP Morgan уже видав прогноз по нашій економіці,і він негативний Сама МВФ уже відмовилась від 5-річної програми, і переходить до моделі "стенд-бай" ЦЕ-MAX-2 МЛРД І то це буде-Взаємозалік в рахунок погашення % по боргам
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13.05.2020 18:02 Ответить
А как же зубы золотые на майдан нести?
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13.05.2020 18:06 Ответить
хорошо. правильно.
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13.05.2020 18:25 Ответить
це через це зелене лайно вчергове виступало по ТБ?
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13.05.2020 18:37 Ответить
Прийняли закон про банки з таким формулюванням, яке і хотів Коломойський - грошова компенсація за банк.
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13.05.2020 18:48 Ответить
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.
Стаття 129-1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.
Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.
Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд"
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13.05.2020 18:49 Ответить
На что ещё готов Зеленский, ради получения финансовой поддержки?
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13.05.2020 19:01 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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13.05.2020 19:17 Ответить
Побачив бомжа, неголоного і без краватки, навіть не включив відтворення!
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13.05.2020 19:31 Ответить
гной
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13.05.2020 19:38 Ответить
Мне показалось, или кое-кто принимает с любой стороны?
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13.05.2020 20:28 Ответить
!!!****!!!
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13.05.2020 21:23 Ответить
Главное сегодня - это образовалась ситуативная коалиция за независимую Украину.

Из любого события ищем главное. Главное сегодня образовались две команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.

Очень тяжело победить одним желанием. Стратегическая победа складывается из многих локальных побед. Иногда, для локальной победы образуются странные тактические союзы.
Какие союзы мы увидели сегодня:
1/ бабушка Юля (за спиной стоят Беня и Путин) и ОПЗЖ (Медведчук и Путин)
2/ команда Пороха, 200 слуг (83%), Голос, Довіра, внефракционные (половина), За Майбутнє (14%). Назову всех их, давших 270 голосов, командой Пороха, командой, за спиной которой стоит народ Украины.
Итак, мы понимаем, что бабушка с Беней отсудят, и еще мы не победили, но я хочу акцентировать внимание на главном. Главное - это образовалась ситуативная коалиция, которая понимает, что будущее Украины - это Евро Союз! Никак не Таёжный!

Первый локальный успех Зе в направлении цивилизованного Мира. Но верить ему я буду только тогда, когда он откажется от стратегии реваншизма и слива Украины в совок, когда он проведет Пороха спикером в ВР после чего подаст в отстаку.
Итак, Главное сегодня образовались две пока ситуативных скрытых команды, но уже команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Спасибо вам, команда Пороха. Позор команде Юлиной ОПЗЖ.
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13.05.2020 21:54 Ответить
Озвучьте будь ласка. На що МВФ грошi дайе?
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13.05.2020 22:07 Ответить
Никаких грошей МВФ НЕ дает--- на бумаге перекредитовывает текущую небольшую выплату по нашему долгу. Никто зеленой власти НЕ ВЕРИТ и деньги (живые) не даст!
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13.05.2020 22:30 Ответить
Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки - Цензор.НЕТ 618
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13.05.2020 22:28 Ответить
Позорище ! ЗЕ год у власти ,и ему не стыдно говорить что без кредита МВФ нам кирдык ! Реформаторы хреновы ,собирайте шмотки и валите обратно в квартальную песочницу !
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13.05.2020 22:43 Ответить
Ну ты и дятел зелёный, и 73% дегенератов, тьфу!
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13.05.2020 23:15 Ответить
А чем это отичается от проституции?
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14.05.2020 01:02 Ответить
Надоело уже каждый день на эту жопу с ушами смотреть.
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14.05.2020 02:08 Ответить
Давайте вспомним, что еще в августе прошлого года НБУ (коммуницировавший с МВФ) прогнозировал, что первый транш в 2 млрд долларов может быть получен к концу 2019 года. Но Игорь Валерьевич начал качать ситуацию, и у МВФ, и у условного коллективного Запада в целом возникло непонимание - где заканчивается Коломойский и начинается Зеленский. Более того, возникли подозрения, что Зеленский заканчивается там, где начинается Коломойский. И к слову, эти подозрения не развеяны до сих пор.

Так вот, если бы кто-то кого-то не боялся, и кто-то от кого-то не зависел, то https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2299701390334799?__xts__%5B0%5D=68.ARD1d5zPWjLVH9g-FnrQp0kWnVjhkg5d5NEOord04V6SkjQjQ7pRPPYqtnWupjvGw-seqC2SANruR0jdgGrjEEXPyKlozh0XOtyksyDE53rPcKrJ3fkLZNoClwPLlPBEzbs_VDOGfuESw_sksqskQqYhR_j0bSyo_r-dqNQGmaoy_zvVtfJLQDy0w9VxCdkFkHOSZbMVtsZtRwuX2TOpJS4iKiwvsEH5-pqhXQLRaRRu5vSm7BHxeT381hiTqnROT1mXd_ZJCXBXeeE3GgGpIoVYahZfWab_eQJEEICSs7eK_whlc5gedl3D74HuV8fmgcyC437avf6TuRbxazD91zSnqAVr&__tn__=K-R Украина к маю 2020 года могла бы получить уже два транша и войти в коронакризис с совсем другими ресурсами. Это можно было сделать еще тогда, в первые месяцы работы демонстративно прозападного Кабмина. МВФ благоволил к Зеленскому, и был готов давать деньги не на поддержание штанов и зачет долгов, а на структурные реформы. Их тогда еще ждали от Зеленского . И даже после показательных выступлений Игоря Валерьевича - поджога дома Гонтаревой, выигрыша ряда судебных процессов по «Привату», грабежа «Центрэнерго», «Укрэнерго» и «Укрнафты», показавших, что закон Коломойскому в Украине не писан, МВФ сохранил лояльность к Зеленскому, и согласовал программу в начале декабря.

«Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд», заявила глава МВФ Георгиева 7 декабря. И уже тогда было озвучено условие - Коломойский. Сам факт возникновения этого условия - исключительная и полная вина Зеленского.

И вот теперь, спустя 9 месяцев после начала переговоров, мы, может быть, получим в конце мая 1,75 млрд долларов по уже краткосрочной программе. Когда дыра в бюджете превышает 10 млрд долларов. А по долгам Украина должна заплатить еще в этом году 12 млрд долларов. При этом только в мае - более 2 млрд долларов. Так что решение Рады - это не победа Зеленского и не поражение Коломойского, а вынужденный шаг власти и консенсус групп влияния перед угрозой экономического краха страны. А поражение Коломойского - оно выглядит совсем по-другому. Поражение Коломойского - это посадить его в Украине или выдать США. Ни первого, ни второго нынешний президент не сделает никогда. Один из самых влиятельных железнодорожников Украины Сергей Лещенко вводит своих читателей в заблуждение - никаких подозрений Коломойскому по «Привату» и «Укрнафте» - не будет.

Коломойский не проиграл. Его усилиями Украина потеряла драгоценное время, зашла в облако сумасшедшей турбулентности. Благодаря его усилиям инвесторы не поверили в Украину Зеленского, и уже не поверят. Благодаря его усилиям власть раздроблена на кланчики, которые заняты борьбой друг с другом, как это сейчас происходит в Офисе президента. Это Коломойский показал, что так можно и нужно, запустив свою стаю гиен во главе с Сашей Дубинским в стадо парламентских муфлонов «Слуги народа». С первых же дней «бенята» начали информационно уничтожать соросят, находящихся с ними в коалиции. И это стало золотым стандартом политической жизни при Зеленском. Гиены Коломойского стали тем камертоном, от которого заиграл оркестр власти одного из самых влиятельных лидеров мира.
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14.05.2020 02:09 Ответить
ваЗЕлиновское Недоразумение!!! напомню как всего год назад на стадионе и не только. ты кукарекал про связь Пороха и МВФ, мало того из-за твоей тупости и не компетентности + бениного Сброда Украина потеряла 3 лярда и выгодные условия кредитования!!!!
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14.05.2020 08:19 Ответить
 
 