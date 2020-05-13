Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие законопроекта о банках.
Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого депутата. Невзирая на все сплетни и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный "банковский закон", - подчеркнул он.
По словам президента, решение нардепов стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
На заседании присутствовал также Президент Зеленский, который призвал нардепов проголосовать за соответствующий законопроект.
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При уже заданном дефиците бюджета в 12 млд долл получение или неполучение 3-5 млд дол от МВФ погоды не делает.
Закон о продаже земли без закона о выводе укр банков изпод укр подсудности неполноценен для "западных партнеров". А с новым законом НБУ может допустить до покупки земли только нужные банки.
Предполагаю, что это для него слишком мудрено. Скорее, там в голове только то, что денюшку дадут. Ну, может, поместилось еще чье то вливание о том, что это, типа, сигнал для других инвесторов.
Возможно, что принятием этих законов - о земле и банках - исчерпывается задача Зе как преза, и мавр может уже уходить. Если это так и исход будет в этом году, то для Зе необрушение экономики именно при его правлении имеет немалое значение. Дефицит в треть доходов бюджета (а ещё не вечер) может утопить любого.
Проблемы с интеллектом не столько у Зе, сколько у населения.
У Зе очевидные проблемы с инфантильностью - деточка на пятом десятке упорно держится под молоденького. Потому и сможет б/м номально соскочить с президентства - вон куда я смог залезть!!!!! ай да я и молодец!!!! а мне не верили!!!!! и плевать на остальных - для Зе и Ко всё это компьютерная игра, несерьезно, развлекуха.... У Гончарука это было очевидно - поиграюсь здесь, не получится или надоест - брошу.
Но это не повод принимать идиотский закон, дающий чиновникам Нацбанка право безнаказанно вторгаться в деятельность любого банка в Украине. И делать с ним все, что пожелают. Без права обжалования их действий в суде - так гласит «антиколомойский» закон, принятый в первом чтении.
Серьезных инвесторов хотите завлечь в Украину?
На самом деле этот закон ставит под угрозу любой бизнес в Украине, в частности банковский, принадлежащего любому. Потому что если государству понравится какой-то банк или бизнес, то она может спокойно его национализировать и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать этого в суде.
И получается, что этим законом депутаты фактически перечеркнули попытки быть правовым государством, а чиновники, в первую очередь, Нацбанка, фактически заранее получили индульгенцию своих действий.В итоге получим ещё одного финансового монстра,которому не указ даже государство,ибо Нацбанк не будет ему подчиняться,как и "Нафтогаз".
А затем протащили пресловутый «закон о рынке земли» - тоже с отвратной настойчивостью и презрением к регламенту.
А бЭня - "бЭлый и пушистый" выведя из под удара арестов все свои реальные активы строил бы такого себе дурбЭлыка.... - корчил лыбу, и все остальное...
Как с таким...
Закон будет действовать или нет?
Но это не повод принимать идиотский закон, дающий чиновникам Нацбанка право безнаказанно вторгаться в деятельность любого банка в Украине.
Именно повод, и именно с такой целью: юридически оформить потерю Украиной независимости. Продолжается создание инститов внутри Украины, не подконтрольных туземной власти, первой ласточкой был Нафтогаз. Сейчас непонконтрольной по закону (по факту - уже с 2014) стала банковская сфера.
депутаты фактически перечеркнули попытки быть правовым государством,
Нет. Сейчас просто закреплено в законе, что украинской банковской сферой управляют ставленники "западных партнеров", что давно уже есть де-факто. Те привели в соответствие право и реальность, реальную зависимость и мнимую независимость.
Незаконный карантин же работает?
Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло… Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство «слуг народа».
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4030600270313572 выразил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов! И оказалось, что президент-то - голый!
Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось.
Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими «кто попало» снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами «слуг».
Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций так же, как и его предшественники.
Значит монокоалиции нет,Раду надо распускать и отправить антинародных "слуг" на пенсию.
-Зе - не дтктатор;
-депутаты не подкуплены ни Зеленским, ни Коломойским;
-альтернативные мнения в Украине преследуются..
1 Він таким по суті не є, оскільки у ньому закладена можливість "компенсації", чого і добивався Бєня
2 Кредит МВФ піде на проїдання, а оскільки економ. ситуація погрішується потрібні будуть нові
3 Кредит МВФ лише відтермінує дефолт, а не усуває
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На поводке... https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
в оригинале на поводке а в жизни на поводках кроме Ермака еще куча мала
а иначе - никак
Отжал себе Порох или НБУ ликвидировал за мошенничество?
Чувак, у тебя походу шо попало насрато в голове.
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Вячеслав Ільченко ... і кредита все одно не отримають JP Morgan уже видав прогноз по нашій економіці,і він негативний Сама МВФ уже відмовилась від 5-річної програми, і переходить до моделі "стенд-бай" ЦЕ-MAX-2 МЛРД І то це буде-Взаємозалік в рахунок погашення % по боргам
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Из любого события ищем главное. Главное сегодня образовались две команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Очень тяжело победить одним желанием. Стратегическая победа складывается из многих локальных побед. Иногда, для локальной победы образуются странные тактические союзы.
Какие союзы мы увидели сегодня:
1/ бабушка Юля (за спиной стоят Беня и Путин) и ОПЗЖ (Медведчук и Путин)
2/ команда Пороха, 200 слуг (83%), Голос, Довіра, внефракционные (половина), За Майбутнє (14%). Назову всех их, давших 270 голосов, командой Пороха, командой, за спиной которой стоит народ Украины.
Итак, мы понимаем, что бабушка с Беней отсудят, и еще мы не победили, но я хочу акцентировать внимание на главном. Главное - это образовалась ситуативная коалиция, которая понимает, что будущее Украины - это Евро Союз! Никак не Таёжный!
Первый локальный успех Зе в направлении цивилизованного Мира. Но верить ему я буду только тогда, когда он откажется от стратегии реваншизма и слива Украины в совок, когда он проведет Пороха спикером в ВР после чего подаст в отстаку.
Итак, Главное сегодня образовались две пока ситуативных скрытых команды, но уже команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Спасибо вам, команда Пороха. Позор команде Юлиной ОПЗЖ.
Так вот, если бы кто-то кого-то не боялся, и кто-то от кого-то не зависел, то https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2299701390334799?__xts__%5B0%5D=68.ARD1d5zPWjLVH9g-FnrQp0kWnVjhkg5d5NEOord04V6SkjQjQ7pRPPYqtnWupjvGw-seqC2SANruR0jdgGrjEEXPyKlozh0XOtyksyDE53rPcKrJ3fkLZNoClwPLlPBEzbs_VDOGfuESw_sksqskQqYhR_j0bSyo_r-dqNQGmaoy_zvVtfJLQDy0w9VxCdkFkHOSZbMVtsZtRwuX2TOpJS4iKiwvsEH5-pqhXQLRaRRu5vSm7BHxeT381hiTqnROT1mXd_ZJCXBXeeE3GgGpIoVYahZfWab_eQJEEICSs7eK_whlc5gedl3D74HuV8fmgcyC437avf6TuRbxazD91zSnqAVr&__tn__=K-R Украина к маю 2020 года могла бы получить уже два транша и войти в коронакризис с совсем другими ресурсами. Это можно было сделать еще тогда, в первые месяцы работы демонстративно прозападного Кабмина. МВФ благоволил к Зеленскому, и был готов давать деньги не на поддержание штанов и зачет долгов, а на структурные реформы. Их тогда еще ждали от Зеленского . И даже после показательных выступлений Игоря Валерьевича - поджога дома Гонтаревой, выигрыша ряда судебных процессов по «Привату», грабежа «Центрэнерго», «Укрэнерго» и «Укрнафты», показавших, что закон Коломойскому в Украине не писан, МВФ сохранил лояльность к Зеленскому, и согласовал программу в начале декабря.
«Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд», заявила глава МВФ Георгиева 7 декабря. И уже тогда было озвучено условие - Коломойский. Сам факт возникновения этого условия - исключительная и полная вина Зеленского.
И вот теперь, спустя 9 месяцев после начала переговоров, мы, может быть, получим в конце мая 1,75 млрд долларов по уже краткосрочной программе. Когда дыра в бюджете превышает 10 млрд долларов. А по долгам Украина должна заплатить еще в этом году 12 млрд долларов. При этом только в мае - более 2 млрд долларов. Так что решение Рады - это не победа Зеленского и не поражение Коломойского, а вынужденный шаг власти и консенсус групп влияния перед угрозой экономического краха страны. А поражение Коломойского - оно выглядит совсем по-другому. Поражение Коломойского - это посадить его в Украине или выдать США. Ни первого, ни второго нынешний президент не сделает никогда. Один из самых влиятельных железнодорожников Украины Сергей Лещенко вводит своих читателей в заблуждение - никаких подозрений Коломойскому по «Привату» и «Укрнафте» - не будет.
Коломойский не проиграл. Его усилиями Украина потеряла драгоценное время, зашла в облако сумасшедшей турбулентности. Благодаря его усилиям инвесторы не поверили в Украину Зеленского, и уже не поверят. Благодаря его усилиям власть раздроблена на кланчики, которые заняты борьбой друг с другом, как это сейчас происходит в Офисе президента. Это Коломойский показал, что так можно и нужно, запустив свою стаю гиен во главе с Сашей Дубинским в стадо парламентских муфлонов «Слуги народа». С первых же дней «бенята» начали информационно уничтожать соросят, находящихся с ними в коалиции. И это стало золотым стандартом политической жизни при Зеленском. Гиены Коломойского стали тем камертоном, от которого заиграл оркестр власти одного из самых влиятельных лидеров мира.