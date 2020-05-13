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Новости
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"Банк сможет и дальше стремительно развиваться", - глава правления "Приватбанка" Крумханзл о принятии "антиКоломойского закона"

Принятие Верховной Радой законопроекта, запрещающего возврат национализированных банков прежним владельцам (известного как "антиКоломойский"), позволит "ПриватБанку" продолжить свое развитие

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 мая заявил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл, сообщает в Фейсбуке пресс-служба финучреждения.

"ПриватБанк", ради сохранения и спасения которого, государство потратило более 155 млрд грн, сможет и в дальнейшем уверенно работать и стремительно развиваться, несмотря на попытки предыдущих владельцев признать его национализацию незаконной", – подчеркнул Крумханзл.

Также читайте: Рада приняла "антиКоломойский" законопроект

Автор: 

Приватбанк (833) Петр Крумханзль (8)


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Топ комментарии
+5
Ага. Нужно честно признаться что после национализации приватбанк превратился в помойку и отстойник типо советсвкой сберкассы в который даже не хочется заходить. Очередя пенсионеров платящих комуналку и ЖКХ, очень часто не хватает налички чтобы купить или продать валюту, если пару часов хватило терпения отстоять в очереди и 30-40 минут почитать табличку *обед*.
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13.05.2020 17:13 Ответить
+3
Да, качество обслуживания сильно упало.Сокращено количество отделений и сотрудников в оставшихся из-за чего безумно выросли очереди. Народ начинает сходиться к банку часа за два до начала работы и стоят плотной толпой несмотря на карантин.
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13.05.2020 17:28 Ответить
+2
со ставкой 3,6 в месяц, не сомневаемся. Народ обнулить, предложить кредит без процентный, и потом оставить на пару месяцев без работы. Генитально!
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13.05.2020 17:12 Ответить
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https://ibigdan.livejournal.com/25041329.html АнтиКоломойська Сокира

- двомовний ресурс kоlоmоіskу, деhttps://kolomoisky.info/ збираємо інформацію про осіб, котрі пов'язані з Коломойським. Мета - знищити мафію Коломойського репутаційно https://kolomoisky.info/

- ще один https://m.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229 фронт війни проти олігарха - за допомогою американських українців та американських законодавців.
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13.05.2020 17:07 Ответить
ого! наезд на Беню. но он это заслужил
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13.05.2020 17:38 Ответить
со ставкой 3,6 в месяц, не сомневаемся. Народ обнулить, предложить кредит без процентный, и потом оставить на пару месяцев без работы. Генитально!
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13.05.2020 17:12 Ответить
Я в шоке, что никто не поднимает этот вопрос в комментах. Это же афера стопроцентно! Тут одна семья одаренная как бы не причем. И никуда никто не откатывал. Потомственные шевченковские самизнаетекто. Мало было по 3.6*12 годовых. Еще бы ломбарды подкормить и в турборежиме всю страну за льготный период. Только быстро надо бы, пока не началось!
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13.05.2020 18:38 Ответить
3,6 в месяц около 50 годовых получается. сложный процент. А в Германии на налик 2 процента в год!
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13.05.2020 23:22 Ответить
У нас срабатывает наживка с льготным периодом. Каждый думает что успеет. Но ...нате вам карантин, а мы пока поработаем.
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14.05.2020 09:20 Ответить
Ага. Нужно честно признаться что после национализации приватбанк превратился в помойку и отстойник типо советсвкой сберкассы в который даже не хочется заходить. Очередя пенсионеров платящих комуналку и ЖКХ, очень часто не хватает налички чтобы купить или продать валюту, если пару часов хватило терпения отстоять в очереди и 30-40 минут почитать табличку *обед*.
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13.05.2020 17:13 Ответить
Да, качество обслуживания сильно упало.Сокращено количество отделений и сотрудников в оставшихся из-за чего безумно выросли очереди. Народ начинает сходиться к банку часа за два до начала работы и стоят плотной толпой несмотря на карантин.
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13.05.2020 17:28 Ответить
Одного немогу понять, а зачем туда ходить? Что там такого в отделении есть, чего нельзя получить онлайн? Крайний раз был в отделении Привата год назад и то, потому что нужно было крупную сумму снять в кассе. А так то, зачем вы туда толпами ходите?
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13.05.2020 18:31 Ответить
главное, что доходы банка теперь остаются в Украине
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13.05.2020 17:40 Ответить
Все что ты ,кретин,можешь это угробить этот приобрктенный государством успешный банк.Вы стремительно деградируете а не розвиваетесь.
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13.05.2020 17:57 Ответить
а в чем деградирует банк? можете уточнить?
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13.05.2020 18:32 Ответить
Без объяснения в десятки раз уменьшили кредитные линии(история ,рейтинги до одного места).4 месяца потратил что бы убрать страховку за закрытую карточку,почти год пополняли несуществующий номер,так и не помогли перевести деньги из зарубежного банка(ни персональные,ни те что за стулом сидят и не лвинулись,хорошо что есть Аваль).Раньше почему то таких проблем не было.Поэтому осталась только валютная,а зарплатная,депозит,кредит уже в другом банке.Хотя в Привате с 05 по 2020г,очень впечатлило в 08году без проблем снять ,по истечению срока депозит,а в двух других не вышло.
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13.05.2020 19:34 Ответить
Да, по кредитным линиям согласен. Но нужно учитывать новые требования НБУ и ужесточение нормативов по резервированию. С остальным не сталкивался. Но пользуясь как ФОП с 2009 г. услугами Привата, не ощутил какого-то ухудшения обслуживания по операциям как ФОП, так и физ. Наоборот, появилась возможность быстро и просто получить ЕЦП, сдать электронную отчетность в налоговую (какой это был гемор в начале 10-х вы возможно знаете). В остальном плюс-минус тоже. Тарифы на платежи минимальные, за снятие налички чуток подросли, но гораздо приятней многих других банков.

Не вижу особого негатива.
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13.05.2020 20:50 Ответить
Так Приват банк же украл Порошенко?
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13.05.2020 18:56 Ответить
"Банк сможет и дальше стремительно развиваться", заявил крумханзл, ушибленный стремительным домкратом 🤣
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13.05.2020 19:25 Ответить
То есть,проценты по кредитам станут ещё круче?Я правильно понимаю?
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13.05.2020 20:08 Ответить
 
 