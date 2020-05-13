"Банк сможет и дальше стремительно развиваться", - глава правления "Приватбанка" Крумханзл о принятии "антиКоломойского закона"

Принятие Верховной Радой законопроекта, запрещающего возврат национализированных банков прежним владельцам (известного как "антиКоломойский"), позволит "ПриватБанку" продолжить свое развитие

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 мая заявил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл, сообщает в Фейсбуке пресс-служба финучреждения.



"ПриватБанк", ради сохранения и спасения которого, государство потратило более 155 млрд грн, сможет и в дальнейшем уверенно работать и стремительно развиваться, несмотря на попытки предыдущих владельцев признать его национализацию незаконной", – подчеркнул Крумханзл.

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