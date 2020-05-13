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Новости Коронавирус и карантин
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Второй этап смягчения карантина коснется спортивных соревнований, проведения ВНО и работы отелей, - Зеленский

Второй этап смягчения карантина коснется спортивных соревнований, проведения ВНО и работы отелей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не расслабляться в связи со смягчением карантина и выполнять требования, которые остаются в силе.

Об этом он заявил во время видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы, уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово – смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял", - отметил Зеленский.

По его словам, второй этап смягчения карантина ожидается 22 мая. 

"Он коснется спортивных соревнований, работы отелей, проведения ВНО и другого", - уточнил Зеленский.

Президент отметил, что дата открытия метро, авиа и железнодорожного сообщения зависит от нас.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем определенных показателей. В частности, умеренного количества новых заболевших и некритической загрузки коек в больницах", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро или позволить концерты, но призвал подумать, какими будут последствия.

"Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин. Я в который раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности, соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим. Кто из вас хочет по 20 тыс. заболевших ежедневно? Кто хочет тысячи смертей ежедневно? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто", - отметил он.

Также читайте: Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
ЗЕ- прихильники, поясніть, накуя потрібна робота готелів, якщо не здійснюються міжміскі перевезення та не літають літаки?
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13.05.2020 17:15 Ответить
+6
Инопланетянин . Он на улицу выходит ?
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13.05.2020 17:07 Ответить
+6
вовы любят бункеры или мавзолеи
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13.05.2020 17:08 Ответить
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Инопланетянин . Он на улицу выходит ?
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13.05.2020 17:07 Ответить
вовы любят бункеры или мавзолеи
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13.05.2020 17:08 Ответить
А ты крыс и зябликов.
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13.05.2020 17:11 Ответить
А в функции главзебила входит теперь оглашение новостей на всех площадях ? 🤔🤔🤔
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13.05.2020 17:08 Ответить
ну да...
скажи спасибо хоть с этим справляется...
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13.05.2020 17:11 Ответить
перед беней выслуживается: тренируется новости оглашать, может на 1+1 возьмут после отставки.
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13.05.2020 17:12 Ответить
"Эпицентр" его Бене не отдаст
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13.05.2020 17:15 Ответить
Да ладно...экономике страны прям спортивные соревнования нужны? На кой? Их как раз можно было в самый-самый распоследний этап поставить - за абсолютной ненадобностью.
С общественным транспортом что-то нужно решать, а не со спортивными соревнованиями, тк тем, у кого нет собственных авто, смотрю, нынче совсем тяжко.
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13.05.2020 17:09 Ответить
Ещё год назад вам показали будущее - голый на велосипеде . 70 % это привело в восторг . Кушайте .
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13.05.2020 17:15 Ответить
не хрен сочувствовать потенциальным разносчикам вируса. чем больше и сдохнет, тем ближе великая победа идеалов праведников секты животворящего дурантина.
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13.05.2020 17:22 Ответить
Второй этап смягчения карантина коснется спортивных соревнований, проведения ВНО и работы отелей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1817
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13.05.2020 17:14 Ответить
ЗЕ- прихильники, поясніть, накуя потрібна робота готелів, якщо не здійснюються міжміскі перевезення та не літають літаки?
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13.05.2020 17:15 Ответить
ну, прямо в Раду проституток вызывать по телефону они еще пока стесняются...
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13.05.2020 17:50 Ответить
Ты не понял, не отелей, а БОРДЕЛЕЙ. А зачем? Не задавай глупых вопросов. Поимели страну, теперь хотят поиметь баб...
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13.05.2020 18:41 Ответить
а своим ходом- НЕ? ну и також, на ЛИСАПЕТЕ!
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13.05.2020 20:48 Ответить
стоило проводить выборы , чтобы избрать нового ньюсмейкера
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13.05.2020 17:15 Ответить
Опять видосик? Задрал,Не расслаблятся просиш,,резидент отметил, что дата открытия метро, авиа и железнодорожного сообщения зависит от нас"как же ты задрал козлина ставить так предложения что выставляеш чувствовать виноновными нас,хотя это ваша заслуга зашквар с транспортом и другимм,это мы виновны мол что такие непослушные да? Шмыгали,Степановы пугают,угрожают захотим,может быть,возможно ослабим,а может и нет,как будете себя вести,что ты с нами возишся такими плохими
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13.05.2020 17:17 Ответить
Оно теперь сцарь, не такой еще, как *****, но уже близко.
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13.05.2020 17:25 Ответить
А может не надо??
Столька в квартире сделал, переделал и отремонтировал!
А скока лишнего выкинул!!
А два кило сала набрал!🤣
Бабла хватает..пока..😜
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13.05.2020 17:26 Ответить
Де дів 300 млрд гр.(діра в бюджеті), Зєля? Чому досі ліс ріжуть по скаженому і бурштин контробандою? Навіщо Ахметка закриває наші АЕС з дешевою електрикою? В Європі електрика дешевше вдесятеро. Сьогодні твоя зелена мерзота проголосувала про вбивство української банківської системи. Може тебе час пакувати на довічне з конфіскацією, чмирьок Зєля?
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13.05.2020 17:31 Ответить
Несите денюшку, зебилы! Тогда и вы дождетесь смягчения... карантина)
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13.05.2020 17:43 Ответить
Зеленому нелох из страны устроил концлагерь и под шумок принимает нужные для себя законы. Зеленое Пуйло в отставку и к Януковичу в соседи!!!
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13.05.2020 18:40 Ответить
Пока не переименуем Буратино в Дурантино, не будем иметь четкого представления о происходящем
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13.05.2020 19:05 Ответить
Мне от его рожы уже тошнит
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14.05.2020 02:52 Ответить
 
 