Второй этап смягчения карантина коснется спортивных соревнований, проведения ВНО и работы отелей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не расслабляться в связи со смягчением карантина и выполнять требования, которые остаются в силе.

Об этом он заявил во время видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы, уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово – смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял", - отметил Зеленский.

По его словам, второй этап смягчения карантина ожидается 22 мая.

"Он коснется спортивных соревнований, работы отелей, проведения ВНО и другого", - уточнил Зеленский.

Президент отметил, что дата открытия метро, авиа и железнодорожного сообщения зависит от нас.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем определенных показателей. В частности, умеренного количества новых заболевших и некритической загрузки коек в больницах", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро или позволить концерты, но призвал подумать, какими будут последствия.

"Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин. Я в который раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности, соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим. Кто из вас хочет по 20 тыс. заболевших ежедневно? Кто хочет тысячи смертей ежедневно? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто", - отметил он.

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