На Николаевщине полицейские избили подозреваемого и отобрали оборудование для майнинга криптовалюты, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР в рамках досудебного расследования по факту избиения гражданина работниками полиции в Николаевской области выявили факт присвоения электронного оборудования для майнинга криптовалюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, работники Корабельного отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области осуществляли досудебное расследование уголовного производства по факту хищения электрической энергии. В марте 2020 г. во время следственных действий в рамках этого уголовного производства ими было обнаружено электронное оборудование для майнинга криптовалют "Asic Bitmain Antminer" в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.

21 апреля 2020 г. полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к администрированию указанного оборудования. После проведения обыска, правоохранители доставили гражданина в отделение полиции, где избили его.

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Следователи ГБР в рамках проведения досудебного расследования по факту избиения гражданина обнаружили, что правоохранители присвоили часть изъятого оборудования для майнинга криптовалюты. В связи с установлением новых обстоятельств уголовного производства, следователи ГБР начали досудебное расследование по факту присвоения или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В ходе проведения неотложного обыска по месту жительства одного из работников Корабельного отдела полиции было обнаружено и изъято арестованное электронное оборудование модели "Asic Bitmain Antminer".

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