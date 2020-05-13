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Новости Силовики
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На Николаевщине полицейские избили подозреваемого и отобрали оборудование для майнинга криптовалюты, - ГБР. ФОТО

На Николаевщине полицейские избили подозреваемого и отобрали оборудование для майнинга криптовалюты, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР в рамках досудебного расследования по факту избиения гражданина работниками полиции в Николаевской области выявили факт присвоения электронного оборудования для майнинга криптовалюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, работники Корабельного отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области осуществляли досудебное расследование уголовного производства по факту хищения электрической энергии. В марте 2020 г.  во время следственных действий в рамках этого уголовного производства ими было обнаружено электронное оборудование для майнинга криптовалют "Asic Bitmain Antminer" в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.

21 апреля 2020 г. полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к администрированию указанного оборудования. После проведения обыска, правоохранители доставили гражданина в отделение полиции, где избили его.

На Николаевщине полицейские избили подозреваемого и отобрали оборудование для майнинга криптовалюты, - ГБР 01

Читайте: ГБР расследует причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке персональных данных украинцев

Следователи ГБР в рамках проведения досудебного расследования по факту избиения гражданина обнаружили, что правоохранители присвоили часть изъятого оборудования для майнинга криптовалюты. В связи с установлением новых обстоятельств уголовного производства, следователи ГБР начали досудебное расследование по факту присвоения или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

На Николаевщине полицейские избили подозреваемого и отобрали оборудование для майнинга криптовалюты, - ГБР 02

В ходе проведения неотложного обыска по месту жительства одного из работников Корабельного отдела полиции было обнаружено и изъято арестованное электронное оборудование модели "Asic Bitmain Antminer".

Также читайте: ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Автор: 

Николаевская область (2159) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) криптовалюта (93) ГБР (3081)


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Топ комментарии
+21
привет идиотам, которые любят повторять, что честному человеку нечего бояться.
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13.05.2020 17:12 Ответить
+12
Аваков говорил что 'вам самооборона и оружие не нужно, у вас есть отличная полиция, реформированная'?
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13.05.2020 17:18 Ответить
+4
Это уже другой вопрос. А то что правохранители попирают собственно право и закон это прецедент.
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13.05.2020 17:41 Ответить
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привет идиотам, которые любят повторять, что честному человеку нечего бояться.
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13.05.2020 17:12 Ответить
Если Кирилл Лещенко честный, зачем ему становиться поедателем зябликов или крыс?
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13.05.2020 17:22 Ответить
Нормальная , бытовая ситуация , ничего незаконного аваковцы рехвормированные не делали. Сайусэм нэуиновни☝🏻☝🏻☝🏻
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13.05.2020 17:14 Ответить
Аваков говорил что 'вам самооборона и оружие не нужно, у вас есть отличная полиция, реформированная'?
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13.05.2020 17:18 Ответить
Там каша настільки густа, що її тільки ножем різати.
Ті поліціянти частину обладнання встановили в себе в підвалі і продовжували майнити. Плюс з чудака таки вибили пароль до свого акаунту.
Проблема в том, що чудило дійсно не санкційовано відбирав енергію для своїх потреб.
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13.05.2020 17:22 Ответить
Это уже другой вопрос. А то что правохранители попирают собственно право и закон это прецедент.
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13.05.2020 17:41 Ответить
Какой прецендент?! Наша мЬІлиція первие вори...Сплошь и рядом, стибрить что то при задержании святое для них дело.
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13.05.2020 17:55 Ответить
Это зафиксированный прецедент.
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13.05.2020 18:06 Ответить
там проблема. аккаунт привязан по айпи. а пароль абракадабра из 14 букв и цифр. его никто не помнит.
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13.05.2020 17:57 Ответить
За що купив, за те продав. Але в Ваших словах нестиковка. Статичний іп отримати та майнити в приміщенні сільської ферми доволі складно. І не пам'ятати пароль до грошового акаунту якось геть не розумно.
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13.05.2020 21:26 Ответить
Беспредел от Сабакова.
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13.05.2020 17:26 Ответить
Знову аваківці, нічого дивного. РеХформована сабаковим і його отченням поліція давно перетворилась в банду, ОЗУ..Зелене лайно не бачить..
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13.05.2020 17:41 Ответить
Прости но реформа полиции была при порохе. А реформировали они ее вдвоем. Для своих нужд.
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13.05.2020 17:46 Ответить
Він майнив валюту, щоб крафтити обладнання для майнинга валюти?
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13.05.2020 17:47 Ответить
По факту у нас уже нет тех политиков за кого стоит отдавать свой голос. А стать политиком самому тебе не даст полит система.
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13.05.2020 17:47 Ответить
Та не кокєтнічай.
«Кто угодно, только нє Порошенко !»
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13.05.2020 19:07 Ответить
а в чем новость то.....хорошо хоть жив остался...
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13.05.2020 18:08 Ответить
Ужос, Ну просто гулаг.
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13.05.2020 18:21 Ответить
Новость в этом то что майнеру не влепили финансирование терроризма, но ещё не вечер. Подтянутся особисты и напишут что выбитые ментами биткоины пошли к сепаратистам.
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13.05.2020 19:42 Ответить
Какой хоть хэтрэш был ?
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13.05.2020 19:47 Ответить
 
 