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Новости Оборона
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Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна

Саакашвили заявил о приоритетности реформы

Реформа "Укроборонпрома" является приоритетной, поскольку сильные оборонные предприятия необходимы для сдерживания агрессии РФ.

Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили после встречи с представителями госконцерна, передает Цензор.НЕТ.

"Мне в деталях рассказали о том, что уже сделано новой командой, в чем заключается суть реформы, почему "Карфаген должен быть разрушен" и что для этого нужно. Считаю, что трансформация такого громоздкого и стратегического объединения предприятий должно стать приоритетом для Нацсовета реформ при президенте. Поэтому я буду рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации "Укроборонпрома" на ближайшем заседании и поддержать ее", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Смотрите также: Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили. ФОТО

Он убежден, что в результате реформы украинские военные "наконец смогут получить качественную отечественную технику для войны с Россией, не хуже иностранных аналогов".

"Сильные оборонные предприятия - то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в "Укроборонпроме" реформа усиливает отечественный оборонный сектор, а также положительно повлияет на всю тяжелую промышленность, для которой сейчас наступили сложные времена. Поэтому я всячески поддерживаю идеи, заложенные в трансформацию Концерна в мощные государственные компании по отраслевому принципу, и считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", - резюмировал Саакашвили.

Саакашвили заявил о приоритетности реформы Укроборонпрома: Ускорим процесс преобразования концерна 01
Саакашвили заявил о приоритетности реформы Укроборонпрома: Ускорим процесс преобразования концерна 02

оборона (5253) оружие (10294) Саакашвили Михеил (3307) Укроборонпром (1239) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+30
зеля всех клоунов собрал . Это пугает .
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13.05.2020 17:26 Ответить
+14
рошенку хотите??? )
Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна - Цензор.НЕТ 73
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13.05.2020 17:33 Ответить
+14
Почему бывший президент чужой страны имеет доступ к военным секретам Украины?
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13.05.2020 17:41 Ответить
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зеля всех клоунов собрал . Это пугает .
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13.05.2020 17:26 Ответить
бредятина
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13.05.2020 17:28 Ответить
Шайка пачкой пришла, пачкой и прибьют. Синих согнали, зеленых сгоним. Не в первой. А михошвилли до конца лета хрен продержится.
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13.05.2020 17:29 Ответить
Тебе по темі що саме не влаштовує? Чи так, аби висратись?
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13.05.2020 17:30 Ответить
Шел мимо? Вот и иди мимо. Сделай нам обоим приятно, избавь меня от своей тугой персоны.
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13.05.2020 17:34 Ответить
А що там може влаштовувати або ні. Ніякої конкретики, допис в стилі, ми за мир у всьму світі і з/п вчителям по 4к.
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13.05.2020 17:43 Ответить
Красавелло!
Бо марадьор на цій кормушці сотнями міліонів крало
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13.05.2020 17:29 Ответить
рошенку хотите??? )
Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна - Цензор.НЕТ 73
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13.05.2020 17:33 Ответить
сосіть ви!
Скоро будете випускати 8% карамельки - сосунці
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13.05.2020 17:36 Ответить
ви читати вмiєте? цi сосунцi сецiально для зєлєбобiкiв виготовляють...., а для порохоботiв вершковi торти у шоколадi.... незабаром ви це вiдчуєте....., коли замiсть масла на хлiб гiвно будете намазувати.... ))
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13.05.2020 17:45 Ответить
Лживая и подлая рашкотварь идёшь на три веселых буквы
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13.05.2020 18:00 Ответить
А че, танки вместо масла и автобаны..
Терпилам, 30 лєт, потєрпєть єсчо мона!!
Без жартів!!
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13.05.2020 17:31 Ответить
так реформувати щоб камня на камні не залишити,***** звісно подякує.
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13.05.2020 17:35 Ответить
Цей калібрований ідіот дорозвалить все що ще якось працює! Ломать -не строить-МИХУИЛ!
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13.05.2020 17:38 Ответить
та звісно,інституції нівельовані,а до кінця року зруйнують інфраструктуру на який ще якось все тримається купи в цій країні.
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13.05.2020 17:45 Ответить
"Мне в деталях рассказали о том, что уже сделано новой командой, в чем заключается суть реформы," и я решил...
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13.05.2020 23:11 Ответить
я бы в этом месте насторожился..... какое-то левое тело ворвалось и сразу в Оборонпром....., не рановато ли???
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13.05.2020 17:35 Ответить
Так в сценарії це є, а часу обмаль, дупи вже підгорають.
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14.05.2020 01:30 Ответить
всем, как помазали в том Обронпроме... инвестиции где?
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13.05.2020 17:37 Ответить
инвестиции где?-Шукають няню -на сайтах !
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13.05.2020 17:39 Ответить
а вот где:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
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13.05.2020 17:48 Ответить
Ну все, похоже пипец приходит концерну. Болтун его развалит
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13.05.2020 17:40 Ответить
Этот "болтун" реально поднял в своё время экономику Грузии, не на словах, а на деле. Или Вы этого не знаете?
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13.05.2020 21:53 Ответить
сектантам негоже хвалить Мишу , надо хвалить защеканца Мармелада .
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13.05.2020 23:19 Ответить
Саака в Грузії реформував тільки правоохоронну систему, в руки якої сам боїться віддатись, бо він просто відновив сталінський НКВС в ******** європейській обгортці, на додаток прикривши все це слащаво-потішними патрульними в формі американських копів. А справжніх реформаторів він відтер від влади своєю широкою дупою і почав корчити з себе наполеончика, після чого всі реформи і зупинились.
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14.05.2020 01:27 Ответить
с нуля...и вовсе не он один. А что он сделал в Украине, опишите развернуто.... А то все чето про его заслуги 20-летней давности говорят, а что сейчас?
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14.05.2020 11:17 Ответить
Почему бывший президент чужой страны имеет доступ к военным секретам Украины?
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13.05.2020 17:41 Ответить
для того, чтобы побыстрее сдать Украину и ее секреты России в лице Курченко
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13.05.2020 23:13 Ответить
Курченко пролітає, їх там після Оману безпосередньо курує "дядя Коля" (Патрушев).
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14.05.2020 01:17 Ответить
Саакашвили уже приступил к развалу Украины!!
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13.05.2020 17:42 Ответить
Кокаиновый карлсон😂
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13.05.2020 17:44 Ответить
Пише що оборонка стримує російську агресій і тут же "карфаген повинен бути зруйнований"
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13.05.2020 17:45 Ответить
омовка по фрейду..
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13.05.2020 17:47 Ответить
Значит не будет у нас оборонной промышленности.
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13.05.2020 17:50 Ответить
Преображенский,изганять нада таких как ты мудааов,тебе дебилу дают кость и говорят гавкай вот ты и гавкаеш,а до Саакашвили таким как наши барыги нада дорасти.
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13.05.2020 17:52 Ответить
Льоня! Йди в жопу! И в спам! Без абид!
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13.05.2020 18:05 Ответить
Забавно когда от Миши бомбит и у сои и у бениных и черта зебилов и у зажопа😷
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13.05.2020 17:56 Ответить
Ты хоть понял что написал. Набор слов!
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13.05.2020 18:27 Ответить
А что он Укроборонпроме смыслит. В Грузии вообще нет никакой промышленности тем более военной!
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13.05.2020 18:26 Ответить
Це не важливо. Головне, поділити і розпродати. Кацапам, друзям Сааки, Коломойському, чи ще комусь. Головне, щоб державі (наріду) не належав
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13.05.2020 18:38 Ответить
вчи історію!
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13.05.2020 20:36 Ответить
Яку саме?
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13.05.2020 20:48 Ответить
ну да, Украина - это Габон, Нигерия и болото в одном флаконе..
а теперь выяснилось, что есть свой Укроборонопром-лакомый кусок!
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13.05.2020 23:09 Ответить
Зато дядя Сааки, Теймур Аласанія, виходець з відомого гебнявого клану Аласанія, відомий торговець зброєю. Вони в 2008 р. таку оборутку провернули - скинули новітні зразки натівської зброї московитам за збереження Міхо при владі.
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14.05.2020 01:12 Ответить
кирдык оборонке
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13.05.2020 18:33 Ответить
От это ход! Сразу с козырного валета! Осужденный и приговоренный уголовник, аферист-коммивояжер, не успев приехать из Голландии, сразу посажен на Оборонпром. Эй, Моника, у меня тут есть приятель Йося-Одессит из Хайфы, он просто гений в бухгалтерии, возьмете его министром финансов? Он вам такого нареформует, шо мы с ним через год по паре островов в Карибах купим...ну и вам шо-то перепадет.
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13.05.2020 18:48 Ответить
А зеле отмазка: " это я михуилу поручил. Он ответственный."
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13.05.2020 18:58 Ответить
Ну-ну! Пустіть козла в чужий город! Запитайте як в Одесі нареформував...
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13.05.2020 19:09 Ответить
ольгінські запінилися
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13.05.2020 19:14 Ответить
Шум зелено - гівняного коліру...
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13.05.2020 19:15 Ответить
Турбо-претурбо режим.
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13.05.2020 19:18 Ответить
Зелені виконують завдання Х..ла та знищують оборонну галузь України.
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13.05.2020 19:23 Ответить
А что не так?
Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна - Цензор.НЕТ 6582
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13.05.2020 19:56 Ответить
Лолита аж всплакнула !
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13.05.2020 23:20 Ответить
В 2015 сватав Сааку в Україну його дядя Теймур Аласанія, відомий торговець зброєю. Він ще в радянські часи курував по лінії КДБ торгівлю радянською зброєю. Зброя тоді позаріз була необхідна Україні, от, певно, і розвели Пороха на цьому.
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14.05.2020 01:07 Ответить
Виганяйте срочно цього запліснявілого сулугуні ! Тут вже нові кадри підросли !
І це НЕ ФОТОШОП.https://petition.president.gov.ua/petition/94914
Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна - Цензор.НЕТ 3993
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13.05.2020 20:14 Ответить
Обменяю барыгу с подбарыжниками и зажопниками + впридачу лошару с зеленодупыми павианами на одного М.С.!
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13.05.2020 20:35 Ответить
Ми не проти. Візьміть його собі
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13.05.2020 20:51 Ответить
Главное, чтобы в ответственный момент "преобразователь" не сломался...А-то лови его снова по крышам...
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13.05.2020 20:42 Ответить
Ускорим процесс преобразования концерна - продадим его Коломойскому
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13.05.2020 20:49 Ответить
о, куди зразу лапки потягнулися - де грошенята бігають.
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13.05.2020 20:51 Ответить
Саакашвили напоминает Грузинский вариант царя Мидаса. Если оригинальный превращал всё к чему прикасается - в золото, то Грузинский всё превращает - в... Что то гораздо менее приятное...
Был президентом Грузии - окончил тем, что еле ноги от туда унёс и не может вернуться..
Пришёл в политику в Украине - еле ноги унёс.
С боем прорвался через границу Украины чтоб вернуться в политику - закончилось пшиком.

Может моё мнение и предвзято, но вы уверенны что он действительно так хорош как о нём говорят?
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13.05.2020 22:06 Ответить
"Ускорим процесс преобразования концерна "

- Наем уже преобразовывает - не видно его и не слышно за 200 тыс. зарплаты. И Саак потянулся туда же. Не зря Наем кричал Сааку на границе, когда тот прорывал границу: "Давайте, прорывайте, вам ничего за это не будет!"
Вот и нашли друг друга - Наем и ССаак.
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13.05.2020 23:18 Ответить
Пока что в растаможку автомобилей недают лезть!?
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13.05.2020 23:44 Ответить
О, вже тепло! Справа навіть не в тому, що 2-3 роки тому "роботу" Сааки шатуном в Україні фінансував Курченко (кишеня Януковича) на замовлення ФСБ. Навіть помічник Сааки був пійманий з чемоданом баксів від нього. Саме цікаве в тому, що Саака є вихідцем з відомого ЧК-НКВС-КДБістського клану Аласанія, теперішній голова якого Теймур Аласанія (дядя Міхо), який був представником СРСРу в комітеті ООН по роззброєнню, а заодно курував по лінії КДБ міжнародну торгівлю радянською зброєю, на "дємбєль" після розвалу СРСРу отримав бізнес торгівлі зброєю в приватну власність. Але незважаючи на це, в жовтні 1993 р. грузини змушені були боронити Сухумі мисливською зброєю від наступаючих на БТРах і озброєних автоматичною зброєю чеченців і російських "казаків". Зато клан потім непогано погрів руки при озброєні грузинських вояків новітньою натівською зброєю, якою грузини спочатку непогано надавали по голові рашистам в серпні 2008 р. Але потім клан не зміг відмовитись від пропозиції Путіна, яку привіз Шаркозі - грузинській армії розбігтися, а взамін цього Путін обіцяв в короткий термін вивести свої війська зі всієї території Грузії. І Саака видав такий наказ війську - не відступити вглиб території, знищучи ті зразки озброєння, які неможливо було відвести, чи хочаб просто знищити новітні зразки озброєння, а просто розійтися і оставити все в цілості. Після цього рашистські трофейні команди почали роз'їзжати по всій Грузії, далеко поза межами захоплених їхніми військами територій, і вивозити все, що можуть, на показовій базі в Сєнакі розбирали і вивозили навіть розбірні казарми. А потім рашняві буцім-то обманули Сааку, визнали незалежність Абхазії та Південної Осетії, де створили свої бази, і вивели війська з решти території Грузії. Байдуже, обманули москвогебняві Сааку, чи він знав все наперед - в будь-якому разі це була оборутка : "зразки новітньої зброї в обмін на збереження влади Саакашвілі, а може й ще щось корисне для клану Аласанія". Московити скопіювали ті зразки, налагодили їхнє виробництво і зараз випробовують на українцях. Американцям дуже некорисно було афішувати ці подробиці, тому вони і не стали дуже вступатись за Грузію, і Московії зійшло все з рук практично безкарно. З тих пір США практично не надавали новітні зразки зброї в Грузію і Україну. Якщо клан Аласанія в вигляді Сааки буде "реформувати" українську оборонну промисловість, то годі сподіватись на отримання від США не тільки якоїсь збої, а й товарів подвійного призначення.
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14.05.2020 00:59 Ответить
Ударим автопробегом, по бездорожью товарищи.
Ура!!!
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14.05.2020 07:17 Ответить
 
 