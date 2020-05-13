Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна
Реформа "Укроборонпрома" является приоритетной, поскольку сильные оборонные предприятия необходимы для сдерживания агрессии РФ.
Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили после встречи с представителями госконцерна, передает Цензор.НЕТ.
"Мне в деталях рассказали о том, что уже сделано новой командой, в чем заключается суть реформы, почему "Карфаген должен быть разрушен" и что для этого нужно. Считаю, что трансформация такого громоздкого и стратегического объединения предприятий должно стать приоритетом для Нацсовета реформ при президенте. Поэтому я буду рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации "Укроборонпрома" на ближайшем заседании и поддержать ее", - написал Саакашвили в фейсбуке.
Он убежден, что в результате реформы украинские военные "наконец смогут получить качественную отечественную технику для войны с Россией, не хуже иностранных аналогов".
"Сильные оборонные предприятия - то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в "Укроборонпроме" реформа усиливает отечественный оборонный сектор, а также положительно повлияет на всю тяжелую промышленность, для которой сейчас наступили сложные времена. Поэтому я всячески поддерживаю идеи, заложенные в трансформацию Концерна в мощные государственные компании по отраслевому принципу, и считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", - резюмировал Саакашвили.
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Бо марадьор на цій кормушці сотнями міліонів крало
Скоро будете випускати 8% карамельки - сосунці
Терпилам, 30 лєт, потєрпєть єсчо мона!!
Без жартів!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
а теперь выяснилось, что есть свой Укроборонопром-лакомый кусок!
І це НЕ ФОТОШОП.https://petition.president.gov.ua/petition/94914
Был президентом Грузии - окончил тем, что еле ноги от туда унёс и не может вернуться..
Пришёл в политику в Украине - еле ноги унёс.
С боем прорвался через границу Украины чтоб вернуться в политику - закончилось пшиком.
Может моё мнение и предвзято, но вы уверенны что он действительно так хорош как о нём говорят?
- Наем уже преобразовывает - не видно его и не слышно за 200 тыс. зарплаты. И Саак потянулся туда же. Не зря Наем кричал Сааку на границе, когда тот прорывал границу: "Давайте, прорывайте, вам ничего за это не будет!"
Вот и нашли друг друга - Наем и ССаак.
Ура!!!