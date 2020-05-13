Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна

Реформа "Укроборонпрома" является приоритетной, поскольку сильные оборонные предприятия необходимы для сдерживания агрессии РФ.

Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили после встречи с представителями госконцерна, передает Цензор.НЕТ.

"Мне в деталях рассказали о том, что уже сделано новой командой, в чем заключается суть реформы, почему "Карфаген должен быть разрушен" и что для этого нужно. Считаю, что трансформация такого громоздкого и стратегического объединения предприятий должно стать приоритетом для Нацсовета реформ при президенте. Поэтому я буду рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации "Укроборонпрома" на ближайшем заседании и поддержать ее", - написал Саакашвили в фейсбуке.

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Он убежден, что в результате реформы украинские военные "наконец смогут получить качественную отечественную технику для войны с Россией, не хуже иностранных аналогов".

"Сильные оборонные предприятия - то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в "Укроборонпроме" реформа усиливает отечественный оборонный сектор, а также положительно повлияет на всю тяжелую промышленность, для которой сейчас наступили сложные времена. Поэтому я всячески поддерживаю идеи, заложенные в трансформацию Концерна в мощные государственные компании по отраслевому принципу, и считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", - резюмировал Саакашвили.



