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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый этап смягчения карантина возможен только тогда, когда достигаются конкретные показатели, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что второй этап смягчения карантина планируется с 22 мая, и последующие смягчения возможны и будут только при конкретных показателях распространения коронавируса в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в видеообращении Зеленского.

В обращении Зеленский отметил: "Желаю здоровья, дорогие украинцы! Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо, ваши родители не болеют, дети и внуки - здоровы. Сегодня это в значительной степени зависит от вашего сознания и дисциплины. Война с коронавирусом еще не завершена. Невидимый враг еще не побежден. Поэтому наша борьба продолжается, и я надеюсь, вы готовы нам в этом помогать. Но об этом - чуть позже.

Сейчас я хочу прежде всего поблагодарить наших пожарных и спасателей. Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу.

Кроме этого, сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого нашем народному депутату.

Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки. ВИДЕО

Президент продолжил: "Ну и о самом главном. Дорогие украинцы! Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмены, не конца, а именно смягчения. И касается оно только отдельных видов деятельности.

Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял.

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое. Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро.

Ответ прост: все это зависит от нас с вами.

Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритического загрузки коек в больницах.

Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального.

Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин".

"Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим.

Кто из вас хочет по 20 тысяч новых больных каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто.

Поэтому, пожалуйста, будьте ответственными и делайте шаги навстречу - носите маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдайте меры гигиены. Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска - и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие - терпение, дисциплина и ответственность.

Последующие дни - ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина.

Это - только в наших руках", - резюмировал Зеленский 

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Нельзя, потому что окажется, что общая смертность не увеличилась. А может даже уменьшилась смертность от гриппа, пневмонии, болезней органов дыхания в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
И тогда, население с ужасом спросит, а зачем нужно было останавливать страну, ради прихоти нескольких чиновников?
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13.05.2020 17:40 Ответить
+8
будет тянуть до последнего - за карантин очень удобно прятаться
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13.05.2020 17:38 Ответить
+8
скоро выяснится, что этот короновирус так же смертельно опасен, как помидоры, потому, что все, кто ел помидоры - умерли.
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13.05.2020 17:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Уже третий день мы с вами живем... паразиты вы, как глисты, вши - они тоже с людьми живут.
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13.05.2020 17:30 Ответить
В городе пробки . Был карантин . Только маска в магазине , больше ничего .
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13.05.2020 17:30 Ответить
Откуда сопля это может знать?
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13.05.2020 17:32 Ответить
Хоть показатели конкретные
Но цифры оченно секретные
Такую хрень провозгласил
Наш нелюбимый главзебил
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13.05.2020 17:31 Ответить
очень часто видимый друг уже в конвульсиях
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13.05.2020 17:34 Ответить
Полная отмена карантина в принципе невозможна - врачи никогда не откажутся от четырехкратной зарплаты и страховки в 600 тыс грн., которые действуют именно до конца карантина.
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13.05.2020 17:34 Ответить
чому? треба щоб такий собі генерал Піночетенко...
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13.05.2020 17:35 Ответить
нет, надо развесить уши и выгребти из бюджета все деньги на карантин.
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13.05.2020 17:51 Ответить
Каждый этап смягчения карантина возможен только тогда, когда достигаются конкретные показатели, - Зеленский

Но так как "конкретные показатели" рисуют Зеленский и компания, то этапы смягчения карантина будут зависеть лишь от прихоти лично Зеленского.
Лично Зеленский, какие захочет такие и нарисует "конкретные показатели", когда захочет тогда и отменит карантин.
Всё зависит от его настроения.
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13.05.2020 17:36 Ответить
будет тянуть до последнего - за карантин очень удобно прятаться
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13.05.2020 17:38 Ответить
Показники, до речі, малюють у ресторані Колі Тищенка. Яаимюй на карантин клав купи.
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13.05.2020 18:02 Ответить
дайте статистику по смертям по сравнению с прошлым годом
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13.05.2020 17:36 Ответить
по Италии меньше.
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13.05.2020 17:39 Ответить
так отож
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13.05.2020 17:41 Ответить
Нельзя, потому что окажется, что общая смертность не увеличилась. А может даже уменьшилась смертность от гриппа, пневмонии, болезней органов дыхания в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
И тогда, население с ужасом спросит, а зачем нужно было останавливать страну, ради прихоти нескольких чиновников?
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13.05.2020 17:40 Ответить
скоро выяснится, что этот короновирус так же смертельно опасен, как помидоры, потому, что все, кто ел помидоры - умерли.
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13.05.2020 17:42 Ответить
это намёк на попытку отравления помидорами Джорджа Вашингтона?
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13.05.2020 17:49 Ответить
не, там по незнанию совершили попытку, а мы то знаем точно - все, кто ел помидоры - умирают Кожен етап пом'якшення карантину можливий тільки тоді, коли досягнемо конкретних показників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8564
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13.05.2020 17:53 Ответить
Просто две цифры. За два месяца карантина умерло около 100 тысяч граждан, из них из за короновируса - 439 человека.
То есть умерло от короновируса - 0,4% от всех умерших в Украине за этот период.
Поэтому короновирус это фейк.
Это даже косвенно признала власть в лице того же главного санитарного врача Ляшко.
Ляшко официально подтвердил, что заполненность больниц на короновирус составляет лишь 10-12% от всех приготовленных коек в палатах.
И аналогично используется лишь 10% всех приготовленных ИВЛ.
То есть никакого наплыва больных с короновирусом и в помине нет.
Далее тот Ляшко заявил, что парки и скверы закрывали не с эпидемиологической точки зрения борьбы с короновирусом, а для того что бы внушить страх и чувство тревоги населению перед короновирусом.
То есть, власть призналась, что просто запугивает людей.
Если всё это суммировать, то очевидно, что даже сама власть намекает, что нет никакого страшного коронвируса, нет никакой эпидемии, даже и близко не перейден эпидемиологический порог (5%)...
А просто власть даёт понять, что мы вас епали и будем дальше епать, гадили и будем гадить вам - люди... хоть с вирусом, хоть без вируса... Что хочем, то и вытворяем.
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13.05.2020 17:55 Ответить
я это знаю, именно потому и реплику свою вставил
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13.05.2020 18:06 Ответить
Кожен етап пом'якшення карантину можливий тільки тоді, коли досягнемо конкретних показників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6515
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13.05.2020 18:05 Ответить
Молодец, всё верно сказал.
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13.05.2020 18:18 Ответить
Скоро люди от голода будут умирать. Воры грабят страну.
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13.05.2020 18:38 Ответить
просмотр очень хорошо помогает, если не можешь проблеваться
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13.05.2020 19:17 Ответить
О, видосик говорящей собачки
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13.05.2020 21:22 Ответить
 
 