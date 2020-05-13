Каждый этап смягчения карантина возможен только тогда, когда достигаются конкретные показатели, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что второй этап смягчения карантина планируется с 22 мая, и последующие смягчения возможны и будут только при конкретных показателях распространения коронавируса в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в видеообращении Зеленского.

В обращении Зеленский отметил: "Желаю здоровья, дорогие украинцы! Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо, ваши родители не болеют, дети и внуки - здоровы. Сегодня это в значительной степени зависит от вашего сознания и дисциплины. Война с коронавирусом еще не завершена. Невидимый враг еще не побежден. Поэтому наша борьба продолжается, и я надеюсь, вы готовы нам в этом помогать. Но об этом - чуть позже.

Сейчас я хочу прежде всего поблагодарить наших пожарных и спасателей. Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу.

Кроме этого, сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого нашем народному депутату.

Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США".

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Президент продолжил: "Ну и о самом главном. Дорогие украинцы! Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмены, не конца, а именно смягчения. И касается оно только отдельных видов деятельности.

Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял.

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое. Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро.

Ответ прост: все это зависит от нас с вами.

Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритического загрузки коек в больницах.

Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального.

Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин".

"Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим.

Кто из вас хочет по 20 тысяч новых больных каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто.

Поэтому, пожалуйста, будьте ответственными и делайте шаги навстречу - носите маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдайте меры гигиены. Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска - и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие - терпение, дисциплина и ответственность.

Последующие дни - ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина.

Это - только в наших руках", - резюмировал Зеленский