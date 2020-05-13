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На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь

На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь

В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.

Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госспецсвязь должна отдалиться от бизнеса и сосредоточиться на защите государственных секретов, - глава ведомства Петров

Автор: 

Госспецсвязь (181) кибербезопасность (676) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+7
Снова на Бубочку Маленького покушаются порохоботи злобные! УУУУУУУУУУУУУУУ! Паразиты!
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13.05.2020 17:33 Ответить
+7
На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 6744
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13.05.2020 17:44 Ответить
+5
Кому ви потрібні- ЗЕофіс клованський і його сайти квартальські!
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13.05.2020 17:32 Ответить
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Кому ви потрібні- ЗЕофіс клованський і його сайти квартальські!
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13.05.2020 17:32 Ответить
Я думаю, що то сам Зєля пароль забув і пробував на власний сайт зайти без пароля.
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13.05.2020 18:00 Ответить
та то вовкина "ослаблять" пыталась включить компьютер и выйти в фБ))
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13.05.2020 18:09 Ответить
"зафиксировала 10 964 подозрительных событий..."
та не переймайтеся, це зелебобіки за чайовими ломляться.
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13.05.2020 17:33 Ответить
Снова на Бубочку Маленького покушаются порохоботи злобные! УУУУУУУУУУУУУУУ! Паразиты!
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13.05.2020 17:33 Ответить
Бедная ж ты наша Бубочка.
Так и хочется погладить по твоей квадратной голове.
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13.05.2020 17:41 Ответить
На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 6744
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13.05.2020 17:44 Ответить
Поэтому наверное с сайта ОП бесследно исчезают неудобные ЗЕ петиции.
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13.05.2020 17:44 Ответить
Може просто на ці сайти вирішило зайти не 5 відвідувачів, а 10?
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13.05.2020 17:45 Ответить
та там кроты уже до самого 127.0.0.0 прорыли..... та, собственно, зачем кроты, когда у нас ермак есть.....
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13.05.2020 17:52 Ответить
Чому відразу хакерські атаки? Може бубочка дорвався до компів і нашкодив.
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13.05.2020 17:53 Ответить
карычневые, хто ж ещё!
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13.05.2020 18:43 Ответить
 
 