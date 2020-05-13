На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь
В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).
Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины).
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов.
Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).
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та не переймайтеся, це зелебобіки за чайовими ломляться.
Так и хочется погладить по твоей квадратной голове.