Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 82 тысячи грн для подозреваемого в убийстве бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары.
Такое решение огласил председательствующий судья коллегии судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Ширы в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения", - сообщил судья.
Полный текст постановления будет объявлен 18 мая в 17:00.
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.
А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.
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Вот как нужно было так упиться, чтобы застрелить друга?
Абсурд,блин..
Уже не говоря о том, что каждый нормальный человек с минимальными оружейными безусловными рефлексами, да хотя бы лишь понюхавший пробку, к своему огнестрельному оружию не притронется,пока не протрезвеет.
Ну абсолютно ведь не возможно ))
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Здоровые мужики. Даже старше меня. Ну вот как?
Как такое возможно?
Мне 50. Тоже ******** выпить два по литру с кумом под много мяса,и на всю ночь.
Но даже представить такого не могу, чтобы за столом достать ствол.
Абсолютно невозможно.
Физически не смогу.
Организм не позволит.
Оружейная дисциплина в безусловных рефлексах.
Как у собачки Павлова.
Ну нереально ведь!