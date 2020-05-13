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Новости Правосудие
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Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого

Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 82 тысячи грн для подозреваемого в убийстве бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары.

Такое решение огласил председательствующий судья коллегии судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Ширы в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения", - сообщил судья.

Полный текст постановления будет объявлен 18 мая в 17:00.

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

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10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.

Кожара Леонид (336) юстиция (758) Апелляционный суд (413)


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Правильно.
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13.05.2020 18:13 Ответить
Два пожилых дядьки. Серьезных, образованных, далеко не глупых.Вроде друзья,кумовья были.
Вот как нужно было так упиться, чтобы застрелить друга?
Абсурд,блин..
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13.05.2020 18:34 Ответить
ну, почему именно абсурд. Возможна и банальная бытовуха. там жена пыталась на себя вину частично взять, типа была внизу с убитым, увидела у него пистолет, пыталась отобрать, а муж уже потом спустился... Может, потому пыталась на себя частично взять, что виновата была - вдруг там муж просто спустился не вовремя, ну и осерчал...
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13.05.2020 18:59 Ответить
И как нужно было упиться до такой бытовухи?
Уже не говоря о том, что каждый нормальный человек с минимальными оружейными безусловными рефлексами, да хотя бы лишь понюхавший пробку, к своему огнестрельному оружию не притронется,пока не протрезвеет.
Ну абсолютно ведь не возможно ))
===
Здоровые мужики. Даже старше меня. Ну вот как?
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13.05.2020 20:11 Ответить
да запросто, в истории полно примеров - один вон жену из-за платка придушил из ревности, а тут спустился вниз, увидел жену с "другом" , сгонял за пистолетом - бах, и "самоубийство"!
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13.05.2020 20:17 Ответить
Но им ведь было по 60 долбанных лет? ))))
Как такое возможно?
Мне 50. Тоже ******** выпить два по литру с кумом под много мяса,и на всю ночь.
Но даже представить такого не могу, чтобы за столом достать ствол.
Абсолютно невозможно.
Физически не смогу.
Организм не позволит.
Оружейная дисциплина в безусловных рефлексах.
Как у собачки Павлова.
Ну нереально ведь!
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14.05.2020 00:00 Ответить
"Будет сидеть! Я сказал..." (с)
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13.05.2020 22:08 Ответить
 
 