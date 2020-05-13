Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 82 тысячи грн для подозреваемого в убийстве бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары.

Такое решение огласил председательствующий судья коллегии судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Ширы в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения", - сообщил судья.

Полный текст постановления будет объявлен 18 мая в 17:00.

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

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10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.