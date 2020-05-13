1 украинский воин ранен, наемники РФ применили крупнокалиберные минометы возле Крымского и Орехово, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим военнослужащим возле Гнутово из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В окрестностях Орехово оккупанты применили 120-мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

12 мая вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Опытное, Павлополь, Старогнатовка, Крымское и Луганское.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 кражи, 5 случаев мошенничества, 6 фактов незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 6 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 51 административное правонарушение.

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Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.