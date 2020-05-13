Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака"

Президент Зеленский призывал сообщать о фактах коррупции в НАБУ, но дело о коррупции главы ОП почему-то передают в СБУ.

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращайтесь в НАБУ, но это не точно. Что ж, я сделал всё по инструкции, передал факты коррупции главы Офиса Президента в НАБУ, но дело попало в СБУ к Баканову. Видимо посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака, прям как завещал Ли Куан Ю", - написал Лерос.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

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