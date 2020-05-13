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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака"

Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ:

Президент Зеленский призывал сообщать о фактах коррупции в НАБУ, но дело о коррупции главы ОП почему-то передают в СБУ.

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращайтесь в НАБУ, но это не точно. Что ж, я сделал всё по инструкции, передал факты коррупции главы Офиса Президента в НАБУ, но дело попало в СБУ к Баканову. Видимо посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака, прям как завещал Ли Куан Ю", - написал Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса". 

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака 01

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Автор: 

НАБУ (4242) СБУ (20138) Ермак Андрей (1278) Лерос Гео (378) Ермак Денис (95)


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Топ комментарии
+20
Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 1422
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13.05.2020 18:32 Ответить
+12
дно зеленое
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13.05.2020 18:33 Ответить
+7
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Нардеп Тищенко носит главе ОП Ермаку деньги коробками - Лерос. Фото Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 8576 Во время президентских выборов Владимир Зеленский использовал месседж «Зробимо їх разом». Какой месседж сейчас будет?https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#more-103206 Читать далее
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13.05.2020 18:39 Ответить
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Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 1422
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13.05.2020 18:32 Ответить
Звичайно,шо зелена плиснява найнебезпечніша для розвитку та навіть самого існування країни
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13.05.2020 19:36 Ответить
дно зеленое
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13.05.2020 18:33 Ответить
Так может это СБУ начало разговорчивых свидетелей запугивать?
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13.05.2020 18:35 Ответить
Росія та Німеччина проводять таємні переговори по Донбасу, - ЗМІ
Німеччина та Росія вирішили провести таємні переговори щодо ситуації на Донбасі. Для цього в Берлін прибув куратор від Кремля в цьому питанні заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак Офіційної інформації про переговори за участі Козака в Берліні ніде немає. Про те, що російський чиновник відправився до Німеччини на двосторонні переговори щодо ситуації на Сході України, пише РБК з посиланням на власні джерела. Варте увагиРосія не хоче: чи можливе перезавантаження переговорів по Донбасу Про що будуть говорити Росія та Німеччина Видання зазначає, щоНімеччина запросила російського представника, щоб "краще зрозуміти лінію" Москви на переговорах з врегулювання конфлікту. Відтак інші країни на переговори не запросили. Чому саме Дмитро Козак відправився на переговори Попри це, переговори вирішили провести не онлайн, а особисто. "Козак -головний парламентер з боку Росії по Україні.Ймовірно, є питання, які змусили його терміново прилетіти до Берліна для спілкування з кимось віч-на-віч всупереч карантинним обмеженням та санкціям Євросоюзу", -заявило джерело видання РБК.
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13.05.2020 18:37 Ответить
фрицам надто кортить з кацапами таргавать...
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13.05.2020 18:50 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Нардеп Тищенко носит главе ОП Ермаку деньги коробками - Лерос. Фото Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html Гео Лерос прокомментировал передачу дела Дениса Ермака в СБУ: "Посадкой Ермака должен заниматься друг Ермака" - Цензор.НЕТ 8576 Во время президентских выборов Владимир Зеленский использовал месседж «Зробимо їх разом». Какой месседж сейчас будет?https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d0%bf-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%83-%d0%b4.html#more-103206 Читать далее
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13.05.2020 18:39 Ответить
Гео,а что ты хотел?Вот такие сейчас ваши зебильные метаморфозы)
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13.05.2020 19:45 Ответить
Вчинять ще один злочин,підуть як злочинне угрупування.
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13.05.2020 19:53 Ответить
Лошару це влаштовує, так як і ціна на електроенергію в Україні, яка набагато вища ніж в Європі! Докотились! Урядом опосередковано керує один олігарх та монополіст, а лошара лише нікчемний додаток до цього!
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13.05.2020 20:05 Ответить
Вряд ли хоть кто-то из этой шайки будет наказан в законном порядке. Еще вопрос, не придется ли самому Гео Леросу отдуваться за свою четко обозначенную гражданскую позицию.
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13.05.2020 21:07 Ответить
 
 