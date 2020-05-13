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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области смертность от коронавируса в 11 раз выше чем по стране. Из 1,7 млн субвенции горбольница №1 получила только 100 тыс. Кабмин должен действовать, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк повторно призвал центральные власти обратить внимание на тяжелое состояние Черновикой области в связи с эпидемией коронавируса и начать действовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яценюк отметил: "Прошло две недели с тех пор, как я обратился к правительству и Министерству здравоохранения по неотложной помощи Черновицкой области в борьбе с COVID-19.

За эти две недели в области 1069 новых инфицированных. Их количество почти удвоилось.

Черновицкая область не только не стала преодолевать масштаб заболеваемости, но и укрепила свое трагическое лидерство на эпидемиологической карте Украины. Наименьшая из всех областей по количеству населения остается наиболее пораженной вирусом.

За последние сутки - 48 новых больных.

Всего 2444 зарегистрированных фактов заболевания.

87 летальных случаев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень заболеваемости в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк. ВИДЕО

Яценюк продолжил: "Если уровень смертности в Черновицкой области в пересчете на 1000 населения еще две недели назад был больше, чем по Украине, в 6,1 раз, то уже сегодня - в 11 раз! Если сравнивать с Киевом, то уровень смертности за две недели вырос с 3,6 до 6,9 раз!

Поразительный факт: по состоянию на 12 мая из 1 млн 700 тыс. гривен, которые должны были поступить за счет государственной субвенции на доплату за март работникам КНП "Городская больница №1" в Черновцах, профинансировано лишь 100 тыс. гривен.

1 млн 600 тыс. гривен до сих пор не выплачены специалистам, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

Яценюк продолжил: "Показательна ситуация в наиболее пострадавшем Глыбокском районе Черновицкой области.

В частности, без финансового обеспечения принято решение о приеме и оказания медицинской помощи Глыбокской центральной больницей жителям соседнего Герцаевского района, больным острыми респираторными заболеваниями, вызванные коронавирусом.

По состоянию на 8 мая медики не получили полной зарплаты за свою работу.

По информации, предоставленной Глыбокским районным советом, с начала эпидемии меры по борьбе с ее распространением и последствиями выделено: из государственного бюджета - ноль гривен, Черновицкого областного бюджета (местного) - ноль гривен, Герцаевского районного бюджета (местного) - ноль гривен, бюджетов местного самоуправления Герцаевского района (местных) - ноль гривен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук

"А теперь самое главное! Препаратов, необходимых для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в Черновцах осталось всего на несколько дней. Включая средства, без которых будет невозможно проводить тестирование людей на заболевание коронавирусом

Еще раз обращаюсь к правительству и Министерства здравоохранения с требованием не делать вид, будто такое положение дел в Черновицкой области является нормальным и все решится само собой. За этой печальной статистикой и цифрами невыплаченных средств - трагедии семей и жизни людей. Действуйте немедленно!", - резюмировал он

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) Яценюк Арсений (8013) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
яйценюк смешной. уже третий месяц карантина заканчивается, а зебилы из кабмина неудосужились заказать у отечественных производителей защитные костюмы, маски. ведь покупая в китае можно хорошо прибарахлится на откатах. вот они пилят бюджетное бабло, не до черновицкой области им.
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13.05.2020 18:34 Ответить
+7
та ладно. у одного борца с коррупцией по фамилии лещенко, при зарплате полмиллиона, 100 тыс - это карманные расходы.
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13.05.2020 18:36 Ответить
+6
100тыс? Нихерасе поддержка! У нас у некоторых ментов зарплата в месяц больше
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13.05.2020 18:33 Ответить
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100тыс? Нихерасе поддержка! У нас у некоторых ментов зарплата в месяц больше
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13.05.2020 18:33 Ответить
та ладно. у одного борца с коррупцией по фамилии лещенко, при зарплате полмиллиона, 100 тыс - это карманные расходы.
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13.05.2020 18:36 Ответить
яйценюк смешной. уже третий месяц карантина заканчивается, а зебилы из кабмина неудосужились заказать у отечественных производителей защитные костюмы, маски. ведь покупая в китае можно хорошо прибарахлится на откатах. вот они пилят бюджетное бабло, не до черновицкой области им.
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13.05.2020 18:34 Ответить
Как Китай предотвращает вторую волну Covid-19: вчера в маленьком городке Цзилинь (1,5 миллиона населения в городской черте, 4,5 миллиона - с пригородами) идентифицированы 6 случаев заболевания; сегодня город закрыт на жесткий карантин в Черновцах активный рост заолевших и ********* карантин, открывают базары, парки и тд..
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13.05.2020 18:38 Ответить
к чему нам тоталитарный сумасшедший китай?? учись в Беларуси и Швеции где свободные люди. Тем более для китая город 4 млн при 1.5 млрд население, это то же что у нас перекрыть городок с населением 10 тысяч.
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13.05.2020 19:00 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCu2VyVqYKcEJthscaUnTdFw Elena Prengemann https://www.youtube.com/watch?v=XeZGjiH4Ltc&lc=UgxC9nKWYdWoC6LkIc94AaABAg 1 день тому

Я семейный врач из Германии, за эти месяцы видела лишь единичных пациентов, у которых был положительный тест на Covid 19, не видела ни одного тяжёлого случая или кого-то с вирусной пневмонией, не отправила ни одного пациента в больницу. Больницы стояли и стоят пустые-многоие из наших пациентов работают в больницах, и рассказывали, что никого там нет. Их отправляют в вынужденные отпуска т.к.нет работы. В течении месяцев не оказывается помощь другим пациентам, отменили все плановые операции в ожидании наплыва пациентов с коронавирусом, ,но этого не произошло. Никто из наших работников так же не заразился. Сначала я думала, что возможно наши пациенты обращаются прямиком в больницу. Но...до сегодняшнего дня не пришло ни одной выписки из больницы(в Германии больницы обязаны присылать выписки семейному врачу), что кто-то умер или вообще проходил лечение в больнице по поводу коронавируса. Ни одного человека, а наш праксис оказывает медицинское обслуживания минимум 5 тысячам человек. Это мои факты. Не могу молчать, очень хочу, чтобы люди знали правду, что их обманывают, нагоняяя страх. Страх-это самая сильная кнопка манипуляции над человеческим сознанием, он сужает сознание до точки проблемы и обездвиживает человека. Он уже больше вокруг ничего не видит и им можно идеально манипулировать, как стадом. Люди-вы не стадо, вы ЛЮДИ! Желаю всем мира, добра и Любви.
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13.05.2020 19:04 Ответить
Обьяснение.Культурно понятно с чувтвом. Вот справимся с нищетой и тоже станем такими или не станем.
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13.05.2020 20:32 Ответить
а у меня мать и отчим врачи в Черновцах, все выделеные больницы забиты больными, такого количества людей с тяжёлой пневмонией не видели никогда даже врачи с 40+летним стажем
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13.05.2020 21:49 Ответить
100 тысяч это ответ на многие вопросы по карантину...
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13.05.2020 19:24 Ответить
кулявлоб! стену достроил?
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13.05.2020 18:39 Ответить
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13.05.2020 18:40 Ответить
Сеня, отстегни от твоего миллиарда чуток землякам. Купи хоть в больницу что-нибудь.
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13.05.2020 18:40 Ответить
В июле 2018 года Михаил Шнайдер в Facebook обвинил Арсения Яценюка в том, что он "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины $30 миллиардов", что равняется "половине годового бюджета государства". Эта информация мгновенно распространилась десятками СМИ. Суд постановил признать неправдивой эту информацию и обязал ответчика в 10-дневный срок опровергнуть «фейк» таким же способом, каким он был распространен. Напомним, ранее суд обязал автора Олега Торгала, который в своем блоге заявил, что Арсений Яценюк якобы «приобрел 24 виллы в Майами», опровергнуть эту неправдивую информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения судом. Еще раньше за неправдивую информацию относительно состояния Арсения Яценюка и якобы «празднование первого миллиарда» извинился автогонщик и автомобильный журналист.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10379556-sud-obyazal-blogera-oprovergnut-feyk-protiv-yacenyuka.html
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13.05.2020 19:33 Ответить
У Чернівецькій області смертність від коронавірусу в 11 разів вище ніж по країні. З 1,6 млн субвенції міська лікарня №1 отримала тільки 100 тис. Кабмін має діяти, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9865
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13.05.2020 20:24 Ответить
С какой целью ты постишь фейки про миллиард Яценюка?
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13.05.2020 20:48 Ответить
Где здесь Яценюк?
Здесь?
"Интересно , на сколько лет сядут в тюрьму Порошенко, Яценюк и Гройсман?"

Так стало понятно - для кого статья написана, а не его причастность к делу.
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13.05.2020 22:52 Ответить
Камбин должен действовать чтобы в Черновцах местные пиарящиеся потужные мэры ослабили карантин и деньги ушли в пустоту. Здобулы децентрализацию - пусть за местные бюджеты теперь лечатся.
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13.05.2020 18:42 Ответить
А почему они лидируют?
И не здесь ли подогреваются страсти за отмену карантина?
Орём "долой карантин", а потом "мама, вызывай ... скорую!"
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13.05.2020 18:56 Ответить
Кто забыл закрыть нору?
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13.05.2020 19:01 Ответить
https://youtu.be/XeZGjiH4Ltc?t=10 Интервью с Рашидом Буттаром - известным врачом из США, о запланированной "Пландемии"
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13.05.2020 19:08 Ответить
Осталось метро открыть, и миссия зелёных выполнится
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13.05.2020 19:10 Ответить
і чого це воно розсмерділося?
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13.05.2020 19:11 Ответить
Кроль,езжай к землякам в трудную минуту. А вирус в рот ,так вирус в рот...
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13.05.2020 19:12 Ответить
РПЦ вкорінене моцно на Буковині. Звідси й проблеми.
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13.05.2020 19:13 Ответить
ТАКА СВОЛОТА В БІЛИХ ХАЛАТАХ https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3037786766266816/ Останнім часом по медіа показали, що в нас піднімається статистика хворих на коронавірус тож я з активними людьми міста вирішив приїхати в інфекційну лікарню та подивитися, що ж насправді відбувається. На превеликий жаль до мого візиту віднеслись холодно, говорити зі мною відмовились та викликали поліцію, хоча бюджетні установи є вільними для відвідування громадянами України і ці ж таки установи як і їхній персонал отримують зарплати та надбавки з наших з Вами кишень.
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13.05.2020 19:19 Ответить
А почетный строитель стен,вор Яйценюх каким боком к этой теме
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13.05.2020 19:23 Ответить
Яценюк выиграл в суде два дела по проекту "Стена"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/yacenyuk-vyigral-v-sude-dva-dela-po-proektu-stena-1417379.html
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13.05.2020 19:29 Ответить
В натуре,зема,ты с Черновцов,купи за свои че-нибудь,у тя,небось, не все по 0,белый и пушистый
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13.05.2020 19:41 Ответить
Это откровенный саботаж и вредительство!
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13.05.2020 21:01 Ответить
Яценюк - найкращий премьер в iсторii людства. Зупинив мiльйони оpдинських танкiв -переможе i коронавiрус. Треба тiльки знову дати йому мiльярд.
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13.05.2020 23:04 Ответить
 
 