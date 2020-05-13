В Черновицкой области смертность от коронавируса в 11 раз выше чем по стране. Из 1,7 млн субвенции горбольница №1 получила только 100 тыс. Кабмин должен действовать, - Яценюк
Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк повторно призвал центральные власти обратить внимание на тяжелое состояние Черновикой области в связи с эпидемией коронавируса и начать действовать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Яценюк отметил: "Прошло две недели с тех пор, как я обратился к правительству и Министерству здравоохранения по неотложной помощи Черновицкой области в борьбе с COVID-19.
За эти две недели в области 1069 новых инфицированных. Их количество почти удвоилось.
Черновицкая область не только не стала преодолевать масштаб заболеваемости, но и укрепила свое трагическое лидерство на эпидемиологической карте Украины. Наименьшая из всех областей по количеству населения остается наиболее пораженной вирусом.
За последние сутки - 48 новых больных.
Всего 2444 зарегистрированных фактов заболевания.
87 летальных случаев".
Яценюк продолжил: "Если уровень смертности в Черновицкой области в пересчете на 1000 населения еще две недели назад был больше, чем по Украине, в 6,1 раз, то уже сегодня - в 11 раз! Если сравнивать с Киевом, то уровень смертности за две недели вырос с 3,6 до 6,9 раз!
Поразительный факт: по состоянию на 12 мая из 1 млн 700 тыс. гривен, которые должны были поступить за счет государственной субвенции на доплату за март работникам КНП "Городская больница №1" в Черновцах, профинансировано лишь 100 тыс. гривен.
1 млн 600 тыс. гривен до сих пор не выплачены специалистам, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом".
Яценюк продолжил: "Показательна ситуация в наиболее пострадавшем Глыбокском районе Черновицкой области.
В частности, без финансового обеспечения принято решение о приеме и оказания медицинской помощи Глыбокской центральной больницей жителям соседнего Герцаевского района, больным острыми респираторными заболеваниями, вызванные коронавирусом.
По состоянию на 8 мая медики не получили полной зарплаты за свою работу.
По информации, предоставленной Глыбокским районным советом, с начала эпидемии меры по борьбе с ее распространением и последствиями выделено: из государственного бюджета - ноль гривен, Черновицкого областного бюджета (местного) - ноль гривен, Герцаевского районного бюджета (местного) - ноль гривен, бюджетов местного самоуправления Герцаевского района (местных) - ноль гривен".
"А теперь самое главное! Препаратов, необходимых для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в Черновцах осталось всего на несколько дней. Включая средства, без которых будет невозможно проводить тестирование людей на заболевание коронавирусом
Еще раз обращаюсь к правительству и Министерства здравоохранения с требованием не делать вид, будто такое положение дел в Черновицкой области является нормальным и все решится само собой. За этой печальной статистикой и цифрами невыплаченных средств - трагедии семей и жизни людей. Действуйте немедленно!", - резюмировал он
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Я семейный врач из Германии, за эти месяцы видела лишь единичных пациентов, у которых был положительный тест на Covid 19, не видела ни одного тяжёлого случая или кого-то с вирусной пневмонией, не отправила ни одного пациента в больницу. Больницы стояли и стоят пустые-многоие из наших пациентов работают в больницах, и рассказывали, что никого там нет. Их отправляют в вынужденные отпуска т.к.нет работы. В течении месяцев не оказывается помощь другим пациентам, отменили все плановые операции в ожидании наплыва пациентов с коронавирусом, ,но этого не произошло. Никто из наших работников так же не заразился. Сначала я думала, что возможно наши пациенты обращаются прямиком в больницу. Но...до сегодняшнего дня не пришло ни одной выписки из больницы(в Германии больницы обязаны присылать выписки семейному врачу), что кто-то умер или вообще проходил лечение в больнице по поводу коронавируса. Ни одного человека, а наш праксис оказывает медицинское обслуживания минимум 5 тысячам человек. Это мои факты. Не могу молчать, очень хочу, чтобы люди знали правду, что их обманывают, нагоняяя страх. Страх-это самая сильная кнопка манипуляции над человеческим сознанием, он сужает сознание до точки проблемы и обездвиживает человека. Он уже больше вокруг ничего не видит и им можно идеально манипулировать, как стадом. Люди-вы не стадо, вы ЛЮДИ! Желаю всем мира, добра и Любви.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10379556-sud-obyazal-blogera-oprovergnut-feyk-protiv-yacenyuka.html
Здесь?
"Интересно , на сколько лет сядут в тюрьму Порошенко, Яценюк и Гройсман?"
Так стало понятно - для кого статья написана, а не его причастность к делу.
И не здесь ли подогреваются страсти за отмену карантина?
Орём "долой карантин", а потом "мама, вызывай ... скорую!"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/yacenyuk-vyigral-v-sude-dva-dela-po-proektu-stena-1417379.html