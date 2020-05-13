В Черновицкой области смертность от коронавируса в 11 раз выше чем по стране. Из 1,7 млн субвенции горбольница №1 получила только 100 тыс. Кабмин должен действовать, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк повторно призвал центральные власти обратить внимание на тяжелое состояние Черновикой области в связи с эпидемией коронавируса и начать действовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яценюк отметил: "Прошло две недели с тех пор, как я обратился к правительству и Министерству здравоохранения по неотложной помощи Черновицкой области в борьбе с COVID-19.

За эти две недели в области 1069 новых инфицированных. Их количество почти удвоилось.

Черновицкая область не только не стала преодолевать масштаб заболеваемости, но и укрепила свое трагическое лидерство на эпидемиологической карте Украины. Наименьшая из всех областей по количеству населения остается наиболее пораженной вирусом.

За последние сутки - 48 новых больных.

Всего 2444 зарегистрированных фактов заболевания.

87 летальных случаев".

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Яценюк продолжил: "Если уровень смертности в Черновицкой области в пересчете на 1000 населения еще две недели назад был больше, чем по Украине, в 6,1 раз, то уже сегодня - в 11 раз! Если сравнивать с Киевом, то уровень смертности за две недели вырос с 3,6 до 6,9 раз!

Поразительный факт: по состоянию на 12 мая из 1 млн 700 тыс. гривен, которые должны были поступить за счет государственной субвенции на доплату за март работникам КНП "Городская больница №1" в Черновцах, профинансировано лишь 100 тыс. гривен.

1 млн 600 тыс. гривен до сих пор не выплачены специалистам, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом".

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Яценюк продолжил: "Показательна ситуация в наиболее пострадавшем Глыбокском районе Черновицкой области.

В частности, без финансового обеспечения принято решение о приеме и оказания медицинской помощи Глыбокской центральной больницей жителям соседнего Герцаевского района, больным острыми респираторными заболеваниями, вызванные коронавирусом.

По состоянию на 8 мая медики не получили полной зарплаты за свою работу.

По информации, предоставленной Глыбокским районным советом, с начала эпидемии меры по борьбе с ее распространением и последствиями выделено: из государственного бюджета - ноль гривен, Черновицкого областного бюджета (местного) - ноль гривен, Герцаевского районного бюджета (местного) - ноль гривен, бюджетов местного самоуправления Герцаевского района (местных) - ноль гривен".

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"А теперь самое главное! Препаратов, необходимых для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в Черновцах осталось всего на несколько дней. Включая средства, без которых будет невозможно проводить тестирование людей на заболевание коронавирусом

Еще раз обращаюсь к правительству и Министерства здравоохранения с требованием не делать вид, будто такое положение дел в Черновицкой области является нормальным и все решится само собой. За этой печальной статистикой и цифрами невыплаченных средств - трагедии семей и жизни людей. Действуйте немедленно!", - резюмировал он