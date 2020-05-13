Подозреваемому в похищении и пытках Луценко и Вербицкого сообщили о подозрении в использовании поддельных документов, - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований, подозреваемому в незаконном похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего, сообщено о новом подозрении. Лицо подозревается в подстрекательстве и пособничестве в служебном подлоге, а также использовании заведомо подложного документа, совершенном повторно (ч. Ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в этом уголовном производстве осуществляется досудебное расследование по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении работниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленных убийствах и законченных покушениях на убийство, причинении умышленных тяжких телесных повреждений, а также в организации террористического акта.

По данным следствия, мужчина, зная, что с 9 апреля 2014 года его подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и он объявлен в международный розыск, скрывался от органов досудебного расследования. Чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности, он подговорил должностных лиц к изготовлению поддельных документов с его фотографией на имя другого лица, которые использовал как настоящие.

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Продолжается работа по установлению других лиц, которые способствовали подозреваемому в укрывательстве от органов следствия.

В ОГП напомнили, что этот мужчина был задержанв марте 2020 года по подозрению в незаконном похищении активистов 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы г. Киева, их истязании и убийстве Юрия Вербицкого (п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146 УК Украины). Сейчас он находится под стражей.

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