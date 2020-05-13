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Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Последние 30 лет в Украине наблюдается тенденция повышения температуры воздуха, что приводит к лесным пожарам, кроме того, за последние десятилетия, количество вырубок леса в Украине значительно возросло. Существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов.

В этих условиях Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, Об этом в материале, опубликованном в издании Украинская правда, заявляют эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).

"Сейчас уровень воды в реках такой, как обычно в июле-августе. Это катастрофа. До последних дождей не было воды или, по крайней мере, влаги, которая служила бы барьером для распространения пожаров", пишет в материале зоолог, руководитель практики "Леса" WWF Украины Андрей Плыга.

Критическими, по мнению экологов, есть несколько вещей, которые должно сделать государство. Одна из которых стратегическая - работы по восстановлению водно-болотных угодий. На Полесье много лесов является заболоченными, то есть они стоят на болотах. Однако большинство болот Полесья осушено за последние 100 лет, иногда до 90%.

"Более того, до сих пор продолжаются проекты по добыче торфа, новые болота собираются осушать! Это абсурд, это просто на голову не лезет. Должна быть государственная политика относительно запрета дальнейших осушек болот и восстановление уже утраченных", пишет эксперт WWF.

По словам экологов, больше эту проблему государству игнорировать нельзя.

"Должна быть государственная политика по адаптации лесов к изменению климата. Должны переходить с плантационной системы насаждения сосновых лесов к созданию более разнообразных смешанных и лиственных лесов, которые будут максимально приближенными к естественным", говорится в материале.

Автор: 

климат (164) лес (633) природа (245)


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Топ комментарии
+10
Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6586
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13.05.2020 18:56 Ответить
+7
Это тех лесов, что вывезли эшелонами в Европу?
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13.05.2020 18:46 Ответить
+6
за последний год вырубка лесов в Украине приобрела катастрофический масштаб. спасибо зе-команде и презеденту зеленскому лично.
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13.05.2020 18:50 Ответить
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Это тех лесов, что вывезли эшелонами в Европу?
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13.05.2020 18:46 Ответить
Це тих, що патріоти українці рубають щоб не заросла українська земля і яких контролюють інші яких вибирав український нарід щоб жилося краще.
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13.05.2020 18:54 Ответить
Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата,

========================================================================
так уже адаптируют полным ходом.Вырезают чтобы не пропало добро народное.И короед чтобы не сожрал.
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13.05.2020 18:47 Ответить
Зеленая политика в действии

Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 8033
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13.05.2020 18:54 Ответить
Какая там политика. Местных "лесорубов" расстреливать на месте - неконституционно, а к крыше в виде местной власти, которая заносит органам и наверх в центр - не добраться.
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13.05.2020 18:48 Ответить
Не подскажешь, что изменилось весной 2019 года что темпы уничтожения так выросли?

Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 7179
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13.05.2020 18:53 Ответить
Стали выявлять и правильно считать незаконные вырубки, а не как при Поросе оформляли хороший лес как санитарный или дрова, чтобы вырубать и вывозить его в Европу по полностью законным документам.
https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ Верховная Рада отменила мораторий на экспорт "дров"По словам Порошенко, норма закона про запрет 8 лет вывозить за пределы таможенной территории Украины лес не соответствует международным обязательствам Украины
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13.05.2020 20:12 Ответить
Климату надо просто перестать меняться.
Надо просто перестать финансировать бесполезные международные организации.
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13.05.2020 18:50 Ответить
за последний год вырубка лесов в Украине приобрела катастрофический масштаб. спасибо зе-команде и презеденту зеленскому лично.
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13.05.2020 18:50 Ответить
Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6586
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13.05.2020 18:56 Ответить
это тот самый Зеленский который за лесником на Житомирщине гонялся ?
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13.05.2020 19:09 Ответить
Не Зе, а По. Именно его свинорылы, перед тем, как оторваться от корыта, весной 2019 года отменили мараторий на вырубку леса.
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13.05.2020 21:02 Ответить
WWF такая же левацкая бесполезная контора как и остальные "борцы" за гендерное равенство, права меньшинств и пр.
Леса в Украине горят потому что совок насадил после войны сосны, дешево и сердито. Искусственные леса одновременно старятся, сохнут и образуют залежи сухостоя, кроме того хвойная подстилка отлично проводит огонь. Нельзя засаживать сосной. Вот и все. Никакое придуманное леваками "глобальное потепление" тут не виновато.
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13.05.2020 18:53 Ответить
Ріки висихають, рівень грунтових вод знизився, в криницях води майже не має, вважаєте це із-за хвойних порід?
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13.05.2020 19:10 Ответить
Засухи бывают. Бывают и дождливые года. Чтобы говорить про "глобальное потепление", надо анализировать набор данных за сотни лет, а не делать выводы по 1 году.
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13.05.2020 19:20 Ответить
А де ви прочитали про один рік? Хочете поговорити про глобальне потепління?
Я можу говорити, без пошуку інформації, що за останні 65років кількість опадів набагато зменшилась. Раніше за зиму снігу падало стільки що хати засипало, літом постійно йшли дощі. Клімат змінився і в цьому винні не сосни.
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13.05.2020 19:46 Ответить
херня. Когда-то в Сахаре были дожди и леса, сейчас жара и воды нет. Тоже т.н. "глобальное потепление" виновато?
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13.05.2020 20:49 Ответить
В пустелі Сахара комуністи сосни саджали, чи що ви цім хочете сказати? Доречі, про глобальне потепління пишете лише ви.
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13.05.2020 21:00 Ответить
Звичайно. Тільки цe попeрeдня стадія потeпління
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13.05.2020 22:52 Ответить
Нихрена это не первая стадия.
10 тысяч лет назад на территории Украины был ледник и бродили мамонты. Потом началось медленное потепление. Сейчас тепло. Ледниковый период отступает, сам по себе, без человека. И что? Природа сама регулирует каким деревьям расти. Человек сажает сосны - природа их сжигает.
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14.05.2020 00:36 Ответить
Мамонти вимерли, а такі пустодзвони,як ти, вічні.
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14.05.2020 22:40 Ответить
це із=за хвойних х-уїд
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13.05.2020 19:20 Ответить
Понятно, будем сажать кактусы, они не горят.
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13.05.2020 20:16 Ответить
Лиственные деревья отлично подходят.
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13.05.2020 20:46 Ответить
Та хоть вы не драконьте со своими елками. Тут коренному населению холокост устроили, а они за елки беспокоятся, что после украинцев им деревьев мало будет.
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13.05.2020 18:59 Ответить
Все. Будем сажать финиковые и кокосовые пальмы.
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13.05.2020 19:02 Ответить
Для того, щоб була державна політика необхідно мати відповідальну владу. 73% вирішив, що компетентної влади не треба. Тепер маємо знищення лісів, пожежі...
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13.05.2020 19:09 Ответить
ЕКОНОМІКА
Оптимізація використання водних ресурсів промисловістю та забезпечення населення питною водою є питанням безпеки держави - секретар РНБОУ
Сьогодні о 19:06•Інтерфакс-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що оптимізація використання наявних в Україні водних ресурсів усіма суб'єктами господарювання та забезпечення населення якісною питною водою є питанням безпеки держави в умовах зміни клімату, на важливості якого постійно наголошує президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє прес-служба РНБО, в середу на засіданні робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ, фахівці Апарату РНБО розглянули питання стану поверхневих водних об'єктів і прогнозні показники забезпеченості населення та галузей економіки України водними ресурсами протягом цього року.

Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п'ять років були маловодними, і є ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

У цьому контексті секретар РНБО України зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

"Зокрема, Олексій Данілов звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин із метою залучення їх до систем водопостачання", - йдеться в повідомленні.

На засіданні також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.

Було також ініційовано й обговорювалося питання про необхідність розробки водної стратегії України.

За підсумками наради ухвалено протокольне рішення з рекомендаціями уряду України щодо забезпечення водної безпеки держави в 2020 році.
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13.05.2020 19:19 Ответить
И откуда они берутся спецы -эксперды?.Нужны и государственные и местные и волонтёрские программы по залесиванию неудобий Украины.Пока не поздно.Садить надо в 3-4 раза больше,чем вырубается.Я видел леса ,где ряды сосны чередуются с клёнами ,дубами и другими породами.У нас издревле добывали торф,но торфяные ямы всегда были с водой.И Сейчас ,в маловодье ,начиная с нижних ГЭС и до верховий нужно накапливать влагу,останавливая ГЭС и заменяя их АЭС и СЭС.Если будет подстилка в лесах ,не распахивать луга .влаги будет море!
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13.05.2020 19:20 Ответить
одни будут вырубать, а другие - садить.Лет через 40-60 деревяя может будут, а может их в 30 срежут.
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13.05.2020 19:23 Ответить
"Нeудобия" можуть бути ціннішими, ніж ліс, особливо, ніж штучний ліс. Обeрeжнішe з іхнім заліснeнням
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13.05.2020 22:57 Ответить
А саджаю дерева де можу...Різні.
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13.05.2020 19:30 Ответить
Эх, заболотим всё, как учит WWF, понасадим ёлок-бирёзок и сольёмся с болотной мордвой в брацкиях объятьях
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13.05.2020 19:43 Ответить
Проблема осушені землі наприкла яку я виклав в концеціїї

КОНЦЕЦІЯ РЕАНІМАЦІЇЇ ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Найбільші осушувально - зволожувальні системи (ОЗС) Україні знаходяться в Закарпатській області це : Берегівська, Латорицька, Батарська, Сальвінська та «Чорний Мочар».
ОЗС розташовані в низинній частині Закарпатської області Виноградівський, Берегівський, Мукачівський та Ужгородський райони . Площа ОЗС становить близько 184 тис. га меліорованих земель ,каналізовані русла та канали складають загальну довжину 1339 км.
Вода ,що надходить з угорської території по каналу Сипа-Чаронда , на розподіляється українській стороні по каналах Чаронда -Тиса та Чаронда -Латориця.
Річна кількість опадів на протязі 50-60 років приблизно одинакова.
В 50-60 роках в Закарпатті працювало до 7 малих гідроелектростанцій.
МЕТА: Формування збалансованого водокористування басейну верхньої Тиси, реанімація ОЗС, зменшення швидкості стоку води з водозбірної площі.
ПРОБЛЕМИ:
1.На даний час осушувально - зволожуючі системи (ОЗС) в Закарпатській області не виконують свої безпосередньо проектної інженерно-меліоративні функції: на сам перед реверсного зволоження меліоративних земель, насосні станції не працюють і морально застарілі ( в Ужгородському районі з 12 насосних працюють лише 2;
основні меліоративні канали замулені не розчищалися близько 40 років, шлюзи регулятори розвалені і потребують капітального ремонту, колектори забиті;
2. Рівень грунтових вод /в криницях/ по Закарпатській обласні знизився на 6- 12 метрів.
3. В літній період по Закарпатській обл. спостерігається площинне переосушення більше 200 тис. га с/г земель.
4. Площа водного дзеркала зменшилась близько на 6-8 тис. га в області. Що приводить до зменшення випаровування води .
5.Зток води , з водозбірного басейну, за останні 30 років прискорився р 3-4 рази , що не дає можливість проникнення води в низинні горизонти .
6. Дамби та шлюзи більшості ставків бувших колгоспів та радгоспів потребують ремонту щоб виконувати свої проекті завдання накопичення води як польдери.
ПРОПОЗИЦІЇЇ:
Аналізуючи існуюче водокористуванням на прикладі верхнього водозбірного басейну р. Тиса , яке в основному розташоване в Закарпатській області, необхідно стратегічно міняти філософію використання водних ресурсів на міжнародному рівні.
1. Збалансоване водокористування басейну верхньої Тиси це стратегічні гарантіїї водозабезпечення середнього і нижнього басейнів р.Тиси.(Україна , Румунія, Угорщина, Словаччина )
2. Осушувально - зволожуючі системи в Закарпатській обл. не виконують свої безпосередньо інженерно-меліоративні функції.
3. Для зменшення швидкості стоку води з водозбірного басейну терміново розробити програми та проекти :
- штучного порогування усіх річок та струмків ;
- обводнення осушених земель особливо в гірських районнах;
- реанімацію ОЗС області;
- реанімація /або будівництво/ ставків , кляуз (подібно музею сплаву лісу в Міжгірському районі, який зруйновано паводками 1998 та 2001 років.) . Історично таких кляуз на Закарпатті в горах було від 5-7 і їх можна відродити.
Ці першочергові заходи дадуть можливість збалансувати водокористування в най коротші терміни..
Аналогічні питання накопичення та перерозподіл водних ресурсів характерні також для Львівської, Ів - Франківської та Чернівецької областей /Карпатський регіон/.
Завідувач кафедри землевпорядкування
та кадастру УжНУ, к.н.з д.у., доц..
Голова ГО «Інститут раціонального
природокористування»
[email protected]
+380503720916
+380984520988 В.Ю.Пересоляк
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13.05.2020 20:21 Ответить
А как на счет государственной политики по адаптации желудков к изменению "климата"?
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13.05.2020 20:36 Ответить
Робиния ложноакациевая (в народе Акация белая) - наше всё! И жару-засуху выдерживает, и морозы до -30, и медонос и ценная древесина, при том не для массовой вырубки на экспорт (плохо поддается обработке), и ветрозащита, и пожаров не боится!👍 Найс
Следюющие на очереди - Баобаб, Кокосовая пальма (для Причерноморья) и Верблюжья колючка с Кактусом 😁
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13.05.2020 21:13 Ответить
Таж ця політика тут масово впроваджується вже багато років!
На момент остаточного потепління Україна буде готова, як Саудівська Аравія, практично.
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13.05.2020 21:52 Ответить
Ліси на Україні???..............
Так їх вже майже всі вирубали і вивезли в ЄС.
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13.05.2020 22:03 Ответить
Это все слова для прессы. В Украине образованных людей нет, чтобы создавать такую политику.
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13.05.2020 23:13 Ответить
https://twitter.com/CrimeaUA1

https://twitter.com/CrimeaUA1 КРЫМский бандеровец https://twitter.com/CrimeaUA1 @CrimeaUA1 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1260562213598834688 7 ч

Оккупанты в Крыму ликвидировали сегодня еще два природных заповедника - Опукский и Казантипский. При этом оккупанты создали "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым". Так оккупантам будет проще распиливать заповедные земли
https://ru.krymr.com/a/news-krym-likvidacija-zapovednikov/30609654.html
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13.05.2020 23:43 Ответить
всё добыть, вырубить, продать на экспорт, оставить пустыню. Бабло в офшор и свалить на курорт.
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14.05.2020 02:02 Ответить
 
 