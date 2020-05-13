Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Последние 30 лет в Украине наблюдается тенденция повышения температуры воздуха, что приводит к лесным пожарам, кроме того, за последние десятилетия, количество вырубок леса в Украине значительно возросло. Существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов.
В этих условиях Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, Об этом в материале, опубликованном в издании Украинская правда, заявляют эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).
"Сейчас уровень воды в реках такой, как обычно в июле-августе. Это катастрофа. До последних дождей не было воды или, по крайней мере, влаги, которая служила бы барьером для распространения пожаров", пишет в материале зоолог, руководитель практики "Леса" WWF Украины Андрей Плыга.
Критическими, по мнению экологов, есть несколько вещей, которые должно сделать государство. Одна из которых стратегическая - работы по восстановлению водно-болотных угодий. На Полесье много лесов является заболоченными, то есть они стоят на болотах. Однако большинство болот Полесья осушено за последние 100 лет, иногда до 90%.
"Более того, до сих пор продолжаются проекты по добыче торфа, новые болота собираются осушать! Это абсурд, это просто на голову не лезет. Должна быть государственная политика относительно запрета дальнейших осушек болот и восстановление уже утраченных", пишет эксперт WWF.
По словам экологов, больше эту проблему государству игнорировать нельзя.
"Должна быть государственная политика по адаптации лесов к изменению климата. Должны переходить с плантационной системы насаждения сосновых лесов к созданию более разнообразных смешанных и лиственных лесов, которые будут максимально приближенными к естественным", говорится в материале.
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так уже адаптируют полным ходом.Вырезают чтобы не пропало добро народное.И короед чтобы не сожрал.
https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ Верховная Рада отменила мораторий на экспорт "дров"По словам Порошенко, норма закона про запрет 8 лет вывозить за пределы таможенной территории Украины лес не соответствует международным обязательствам Украины
Климату надо просто перестать меняться.
Надо просто перестать финансировать бесполезные международные организации.
Леса в Украине горят потому что совок насадил после войны сосны, дешево и сердито. Искусственные леса одновременно старятся, сохнут и образуют залежи сухостоя, кроме того хвойная подстилка отлично проводит огонь. Нельзя засаживать сосной. Вот и все. Никакое придуманное леваками "глобальное потепление" тут не виновато.
Я можу говорити, без пошуку інформації, що за останні 65років кількість опадів набагато зменшилась. Раніше за зиму снігу падало стільки що хати засипало, літом постійно йшли дощі. Клімат змінився і в цьому винні не сосни.
10 тысяч лет назад на территории Украины был ледник и бродили мамонты. Потом началось медленное потепление. Сейчас тепло. Ледниковый период отступает, сам по себе, без человека. И что? Природа сама регулирует каким деревьям расти. Человек сажает сосны - природа их сжигает.
Оптимізація використання водних ресурсів промисловістю та забезпечення населення питною водою є питанням безпеки держави - секретар РНБОУ
Сьогодні о 19:06•Інтерфакс-Україна
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що оптимізація використання наявних в Україні водних ресурсів усіма суб'єктами господарювання та забезпечення населення якісною питною водою є питанням безпеки держави в умовах зміни клімату, на важливості якого постійно наголошує президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляє прес-служба РНБО, в середу на засіданні робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ, фахівці Апарату РНБО розглянули питання стану поверхневих водних об'єктів і прогнозні показники забезпеченості населення та галузей економіки України водними ресурсами протягом цього року.
Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п'ять років були маловодними, і є ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.
У цьому контексті секретар РНБО України зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.
"Зокрема, Олексій Данілов звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин із метою залучення їх до систем водопостачання", - йдеться в повідомленні.
На засіданні також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.
Було також ініційовано й обговорювалося питання про необхідність розробки водної стратегії України.
За підсумками наради ухвалено протокольне рішення з рекомендаціями уряду України щодо забезпечення водної безпеки держави в 2020 році.
КОНЦЕЦІЯ РЕАНІМАЦІЇЇ ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Найбільші осушувально - зволожувальні системи (ОЗС) Україні знаходяться в Закарпатській області це : Берегівська, Латорицька, Батарська, Сальвінська та «Чорний Мочар».
ОЗС розташовані в низинній частині Закарпатської області Виноградівський, Берегівський, Мукачівський та Ужгородський райони . Площа ОЗС становить близько 184 тис. га меліорованих земель ,каналізовані русла та канали складають загальну довжину 1339 км.
Вода ,що надходить з угорської території по каналу Сипа-Чаронда , на розподіляється українській стороні по каналах Чаронда -Тиса та Чаронда -Латориця.
Річна кількість опадів на протязі 50-60 років приблизно одинакова.
В 50-60 роках в Закарпатті працювало до 7 малих гідроелектростанцій.
МЕТА: Формування збалансованого водокористування басейну верхньої Тиси, реанімація ОЗС, зменшення швидкості стоку води з водозбірної площі.
ПРОБЛЕМИ:
1.На даний час осушувально - зволожуючі системи (ОЗС) в Закарпатській області не виконують свої безпосередньо проектної інженерно-меліоративні функції: на сам перед реверсного зволоження меліоративних земель, насосні станції не працюють і морально застарілі ( в Ужгородському районі з 12 насосних працюють лише 2;
основні меліоративні канали замулені не розчищалися близько 40 років, шлюзи регулятори розвалені і потребують капітального ремонту, колектори забиті;
2. Рівень грунтових вод /в криницях/ по Закарпатській обласні знизився на 6- 12 метрів.
3. В літній період по Закарпатській обл. спостерігається площинне переосушення більше 200 тис. га с/г земель.
4. Площа водного дзеркала зменшилась близько на 6-8 тис. га в області. Що приводить до зменшення випаровування води .
5.Зток води , з водозбірного басейну, за останні 30 років прискорився р 3-4 рази , що не дає можливість проникнення води в низинні горизонти .
6. Дамби та шлюзи більшості ставків бувших колгоспів та радгоспів потребують ремонту щоб виконувати свої проекті завдання накопичення води як польдери.
ПРОПОЗИЦІЇЇ:
Аналізуючи існуюче водокористуванням на прикладі верхнього водозбірного басейну р. Тиса , яке в основному розташоване в Закарпатській області, необхідно стратегічно міняти філософію використання водних ресурсів на міжнародному рівні.
1. Збалансоване водокористування басейну верхньої Тиси це стратегічні гарантіїї водозабезпечення середнього і нижнього басейнів р.Тиси.(Україна , Румунія, Угорщина, Словаччина )
2. Осушувально - зволожуючі системи в Закарпатській обл. не виконують свої безпосередньо інженерно-меліоративні функції.
3. Для зменшення швидкості стоку води з водозбірного басейну терміново розробити програми та проекти :
- штучного порогування усіх річок та струмків ;
- обводнення осушених земель особливо в гірських районнах;
- реанімацію ОЗС області;
- реанімація /або будівництво/ ставків , кляуз (подібно музею сплаву лісу в Міжгірському районі, який зруйновано паводками 1998 та 2001 років.) . Історично таких кляуз на Закарпатті в горах було від 5-7 і їх можна відродити.
Ці першочергові заходи дадуть можливість збалансувати водокористування в най коротші терміни..
Аналогічні питання накопичення та перерозподіл водних ресурсів характерні також для Львівської, Ів - Франківської та Чернівецької областей /Карпатський регіон/.
Завідувач кафедри землевпорядкування
та кадастру УжНУ, к.н.з д.у., доц..
Голова ГО «Інститут раціонального
природокористування»
[email protected]
+380503720916
+380984520988 В.Ю.Пересоляк
Следюющие на очереди - Баобаб, Кокосовая пальма (для Причерноморья) и Верблюжья колючка с Кактусом 😁
На момент остаточного потепління Україна буде готова, як Саудівська Аравія, практично.
Так їх вже майже всі вирубали і вивезли в ЄС.
https://twitter.com/CrimeaUA1 КРЫМский бандеровец https://twitter.com/CrimeaUA1 @CrimeaUA1 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1260562213598834688 7 ч
Оккупанты в Крыму ликвидировали сегодня еще два природных заповедника - Опукский и Казантипский. При этом оккупанты создали "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым". Так оккупантам будет проще распиливать заповедные земли
https://ru.krymr.com/a/news-krym-likvidacija-zapovednikov/30609654.html