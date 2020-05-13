Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Последние 30 лет в Украине наблюдается тенденция повышения температуры воздуха, что приводит к лесным пожарам, кроме того, за последние десятилетия, количество вырубок леса в Украине значительно возросло. Существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов.

В этих условиях Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, Об этом в материале, опубликованном в издании Украинская правда, заявляют эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).

"Сейчас уровень воды в реках такой, как обычно в июле-августе. Это катастрофа. До последних дождей не было воды или, по крайней мере, влаги, которая служила бы барьером для распространения пожаров", пишет в материале зоолог, руководитель практики "Леса" WWF Украины Андрей Плыга.

Критическими, по мнению экологов, есть несколько вещей, которые должно сделать государство. Одна из которых стратегическая - работы по восстановлению водно-болотных угодий. На Полесье много лесов является заболоченными, то есть они стоят на болотах. Однако большинство болот Полесья осушено за последние 100 лет, иногда до 90%.

"Более того, до сих пор продолжаются проекты по добыче торфа, новые болота собираются осушать! Это абсурд, это просто на голову не лезет. Должна быть государственная политика относительно запрета дальнейших осушек болот и восстановление уже утраченных", пишет эксперт WWF.

По словам экологов, больше эту проблему государству игнорировать нельзя.

"Должна быть государственная политика по адаптации лесов к изменению климата. Должны переходить с плантационной системы насаждения сосновых лесов к созданию более разнообразных смешанных и лиственных лесов, которые будут максимально приближенными к естественным", говорится в материале.