Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды, - СМИ

Рейс "Международных авиалиний Украины" 13 мая с семичасовой задержкой эвакуировал 269 украинцев из столицы Таиланда Бангкока.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Таиланд. С семичасовой задержкой улетел рейс МАУ. 269 граждан Украины на борту", - сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Ранее в пресс-службе посольства Украины в Таиланде анонсировали вылет рейса 13 мая из международного аэропорта Суварнабхуми Бангкок.

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Стоимость билета на спецрейс украинцы оплатили самостоятельно, он обошелся им в 598 долларов. Посольство не формировало списки пассажиров, а улететь могли только те, кто приобретет билет.

Один из пассажиров рассказал изданию, что находился в Таиланде три месяца, и до сих пор ни Таиланд, ни Украина ничем ему не помогали. Также он подтвердил, что покупал билет на рейс за свой счет.

Мужчина сообщил, что находился в аэропорту с 8:00 утра по местному времени (с 4:00 - по киевскому). Сначала рейс переносили на час, затем еще на один. В результате вылета ждали семь часов.

Украинцам сообщали, что в самолете много топлива, которое необходимо слить, однако в МАУ якобы отказывались за это платить. Консульство и сама авиакомпания никак не прокомментировали эту информацию.

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Между тем у граждан Украины заканчивались еда и вода, в терминале, в котором они находились, все было закрыто, а следовательно было невозможно что-то приобрести. В то же время из терминала их не выпускали, поскольку они уже закрыли визы и не могли оформить новые.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал ряд новых специальных рейсов из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы из-за границы для возвращения домой. На ближайшее время запланированы рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург.