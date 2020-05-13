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Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды, - СМИ

Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды, - СМИ

Рейс "Международных авиалиний Украины" 13 мая с семичасовой задержкой эвакуировал 269 украинцев из столицы Таиланда Бангкока.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Таиланд. С семичасовой задержкой улетел рейс МАУ. 269 граждан Украины на борту", - сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Ранее в пресс-службе посольства Украины в Таиланде анонсировали вылет рейса 13 мая из международного аэропорта Суварнабхуми Бангкок.

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Стоимость билета на спецрейс украинцы оплатили самостоятельно, он обошелся им в 598 долларов. Посольство не формировало списки пассажиров, а улететь могли только те, кто приобретет билет.

Один из пассажиров рассказал изданию, что находился в Таиланде три месяца, и до сих пор ни Таиланд, ни Украина ничем ему не помогали. Также он подтвердил, что покупал билет на рейс за свой счет.

Мужчина сообщил, что находился в аэропорту с 8:00 утра по местному времени (с 4:00 - по киевскому). Сначала рейс переносили на час, затем еще на один. В результате вылета ждали семь часов.

Украинцам сообщали, что в самолете много топлива, которое необходимо слить, однако в МАУ якобы отказывались за это платить. Консульство и сама авиакомпания никак не прокомментировали эту информацию.

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Между тем у граждан Украины заканчивались еда и вода, в терминале, в котором они находились, все было закрыто, а следовательно было невозможно что-то приобрести. В то же время из терминала их не выпускали, поскольку они уже закрыли визы и не могли оформить новые.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал ряд новых специальных рейсов из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы из-за границы для возвращения домой. На ближайшее время запланированы рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург.

Автор: 

карантин (16729) Таиланд (184) эвакуация (2121) МАУ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
"Находился в Таиланде три месяца, и до сих пор ни Таиланд, ни Украина ничем ему не помогали. Также он подтвердил, что покупал билет на рейс за свой"

держите меня трое, сейчас расплачусь в истерике от такого горя.
черти едут заграницу и полагают, что им весь мир теперь должен помагать. безмозглые идиоты, ***.
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13.05.2020 18:55 Ответить
+21
Семь часов!
Без еды и воды!
Вопрос: эти 270 человек не дееспособные и лежачие?
Их вышвырнули голыми и босыми из притона?
Или они нормальные успешные люди, не с пустыми карманами?
Люди, не уподобляйте себя свиньям, которых нужно кормить и поить.
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13.05.2020 19:02 Ответить
+19
Я коли їду в ліс на пару годин, чи в парк і то беру з собою воду і їжу для дитини, де вони знайшли 269 дурників?
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13.05.2020 18:59 Ответить
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Страница 2 из 2
Я то же как то раз застрял в аэропорту Гуанчжоу часов на девять.И ни чего,жив,здоров.Воду,напитки,бутерброды в автоматах самообслуживания покупал.От жажды не умер.
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13.05.2020 19:54 Ответить
Между тем у граждан Украины заканчивались еда и вода, в терминале, в котором они находились, все было закрыто, а следовательно было невозможно что-то приобрести.Источник: https://censor.net/n3195338
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13.05.2020 20:33 Ответить
Я же тебе говорю про автоматы самообслуживания,а не кафе, рестораны,и магазины дьюти-фри.Главное,что бы были банкноты или монеты,что автомат хавает.
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13.05.2020 20:46 Ответить
Ну, на самом деле тут много спорных вопросов. К примеру, я не так много аэорпортов видел, где в залах ожидания автоматы продажи всякой еды или воды. Так-то даже в нью-йоркском не припомню, чтоб было, а я там пересадку больше 4 часов ждал, благо перевозчик вынес снеки и воду выставил из-за задержки рейса. Но так-то да, попить можно было бы и в туалете, правда тоже непонятно - пригодна ли там вода для питья или же она техническая. Так что я бы не обобщал.
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14.05.2020 17:23 Ответить
Согласен.Аэропортов в мире много.В штатах не был,поэтому сказать мне о них не чего,а вот в Китае бывать приходилось,что в главном аэропорту Пекина( Beijing Capital ),что в во вспомогательных,обслуживающие внутренние авиарейсы.Про Гуанчжоу уже говорил.Еще Шанхай и пару небольших городишек с населением миллиона три-четыре,расположенных рядом с Шанхаем.Кроме авиа,пришлось побывать и на автовокзалах и на жд вокзалах.Всего конечно и не вспомню,поездить пришлось с 2005 по 2012 год,но одно сказать могу,что проблем с едой и напитками не возникало.Задержки рейсов бывали неоднократно,и расписание менялось,и борт(тип самолета),что лететь должен был, то же менялся.Но голод и сушняк переносить в дороге не довелось.Справедливости ради,были случаи,когда авиакомпания бутербродами кормила и напитками обеспечивала.Только какая именно уже забыл,Аэросвит или Аэрофлот,или может какой местный китайский лоукост.Ну это не важно.Одно могу сказать,МАУ контора Коломойского,и точно не лоукост.Бабки за билеты гребет по полной программе.И если люди попали в такую ситуацию,то на бутербродах и воде с напитками не разорился бы.
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14.05.2020 20:10 Ответить
согласен, только МАУ - считай монополист в данный момент, потому и дерет. Из Польши тоже сделали эвакуационный рейс. Угадай кто это был и сколько стоил билет? Почему-то лоукосты не пускают делать эвакуации. Так что коломойша попросту наваривается нехило так на людях.
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19.05.2020 19:34 Ответить
ну и полет через МАУ в данной ситуации точно не показатель того, что там люди не бедные или еще что. Даже у человека, скажем так, среднего класса могут кончиться деньги на карте за три месяца жизни в другой стране. В общем, люди просто попали. Могу сказать еще только, что обычно если такие задержки случаются, то авиакомпания обычно кормит людей сразу после взлета.
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19.05.2020 19:38 Ответить
Получается, что БОМЖИ летели - у них не было с собой 2 доллара, чтобы купить воду и 5 долларов, чтобы купить гамбургер. ВОПРОС - нахера эти БОМЖИ нужны здесь на Украине?
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13.05.2020 20:10 Ответить
"Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды" - бедненькие, поехали в Бангкок на работу, а тут COVID-19.
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13.05.2020 20:12 Ответить
Надо было "Мрію" с котлетами послать, и чтоб Вовка раздавал, завернутые в маски. 😎
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13.05.2020 20:23 Ответить
И что? Человек без воды проживет неделю, а без еды дней 30!!
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13.05.2020 21:08 Ответить
7 годин хіба це багато ?
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13.05.2020 21:32 Ответить
7 часов не ели и не пили?Гвозди бы делать из этих людей
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13.05.2020 21:40 Ответить
Почитав комментарии, в очередной раз убеждаюсь, что большинство сограждан те самые 95%
Закидать камнями автобус
Довести до полубезмия бабушку из Польши
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13.05.2020 22:24 Ответить
Ти бач які всі ніжні! Був зі мною випадок в серпні 1977року в аеропорту Сімферополя. Через прильоти-вильоти комуняцьких бонз наш виліт на Львів затримали на 10 годин. Пару товаришів в сквері перед аеропортом ввечері полежали на землі і захворіли на пневмонію. Повезло що тоді ковіду-19 не було.
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13.05.2020 22:28 Ответить
... З п'ятої ранку починається робочий день, о 9-ій один багет та чай, а потім аж вечеря о восьмій. Живу, не вмираю...
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14.05.2020 00:14 Ответить
Інтервальне голодування дуже корисне, як для здоров'я так і для фігури. Але воно повинно тривати від 18 до 20 годин. За 9 годин я би навіть і не згадала, що треба щось поїсти. Що за люди такі безпорадні.
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14.05.2020 00:37 Ответить
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14.05.2020 09:09 Ответить
Почти 270 - єто 270.5 или 269.5?
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14.05.2020 01:21 Ответить
шо за наивный вопрос... Черти с горячей точки возвращаццо... або зайцем кто-та пристроился , типо вымореный долбодятел с пана Дока ветки...
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14.05.2020 09:14 Ответить
бедные , с самого начала карантина 12 марта не могли улететь из проклятого Таиланда , два месяца бедствовали , а влада разводит руками
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14.05.2020 21:08 Ответить
Вы все с негативом !!!вонючие диванные критики,которые дальше Кирилловки никуда не выезжали,завидуйте молча и трандите в тряпочку!
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17.05.2020 21:32 Ответить
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