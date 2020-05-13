ООО "ВиДи Юникомерс" поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи

13 мая 2020 года украинский производитель автомобилей специального назначения ООО "ВиДи Юникомерс" поставило КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Одесского областного совета" 85 автомобилей скорой медицинской помощи типа "B" на шасси Ford Transit.

Срок поставки согласно обязательств "ВиДи Юникомерс" истекал 15 мая, однако компания выполнила свои обязательства досрочно. Выполнить взятые на себя обязательства с учетом пандемии коронавируса, спада производства и колоссальных трудностей в доставке комплектующих из-за объективных проблем логистики было крайне сложно.

Вместе с тем, мы благодаря слаженной работе всех участников процесса – коллектива "ВиДи Юникомерс" поставщиков автомобилей, поставщиков медицинского оборудования и т.п. удалось сработать четко и слаженно, что и обеспечило позитивный результат.

Директор ООО "ВиДи Юникомерс" Олег Любченко заявил: "Мы были рады пополнить силами нашего предприятиям парк "скорых" Одесской области на 85 автомобилей. Хотим поблагодарить заказчика за хорошую организацию совместной работы. Это было очень важно, поскольку исполнение договора пришлось на непростое время антикоронавирусного карантина в Украине и мире. Предметом особой гордости является тот факт, что мы смогли достойно завершить поставку по принципу "точно и вовремя", и поставить автомобили заказчику".

И.о.директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф В.В. Терлецкий в своем письме-отзыве в адрес ООО "ВиДи Юникомерс" по результатам поставки отметил: "… Мы отмечаем, что в процессе выполнения договора сотрудниками и руководством ООО "ВиДи ЮНИКОМЕРС" был продемонстрирован высокий профессионализм, стремление осуществить поставку максимально качественно и в полном соответствии с требованиями законодательства Украины… КНП "ООЦЭМПМК" ООС" довольны сотрудничеством с ООО "ВиДи ЮНИКОМЕРС" и может рекомендовать его как добропорядочного и надежного партнера, исполняющего свою работу максимально профессионально и ответственно..."

Напомним, ООО "ВиДи Юникомерс" имеет большой опыт поставок специальных и специализированных автомобилей, в том числе и автомобилей скорой медицинской помощи, которые оно поставляет заказчикам по всей Украине, начиная с 2007 года.

Новость публикуется на правах рекламы