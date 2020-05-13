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ООО "ВиДи Юникомерс" поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи

13 мая 2020 года украинский производитель автомобилей специального назначения ООО "ВиДи Юникомерс" поставило КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Одесского областного совета" 85 автомобилей скорой медицинской помощи типа "B" на шасси Ford Transit.

Срок поставки согласно обязательств "ВиДи Юникомерс" истекал 15 мая, однако компания выполнила свои обязательства досрочно. Выполнить взятые на себя обязательства с учетом пандемии коронавируса, спада производства и колоссальных трудностей в доставке комплектующих из-за объективных проблем логистики было крайне сложно.

Вместе с тем, мы благодаря слаженной работе всех участников процесса – коллектива "ВиДи Юникомерс" поставщиков автомобилей, поставщиков медицинского оборудования и т.п. удалось сработать четко и слаженно, что и обеспечило позитивный результат.

ООО ВиДи Юникомерс поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи 01

Директор ООО "ВиДи Юникомерс" Олег Любченко заявил: "Мы были рады пополнить силами нашего предприятиям парк "скорых" Одесской области на 85 автомобилей. Хотим поблагодарить заказчика за хорошую организацию совместной работы. Это было очень важно, поскольку исполнение договора пришлось на непростое время антикоронавирусного карантина в Украине и мире. Предметом особой гордости является тот факт, что мы смогли достойно завершить поставку по принципу "точно и вовремя", и поставить автомобили заказчику".

ООО ВиДи Юникомерс поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи 02

И.о.директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф В.В. Терлецкий в своем письме-отзыве в адрес ООО "ВиДи Юникомерс" по результатам поставки отметил: "… Мы отмечаем, что в процессе выполнения договора сотрудниками и руководством ООО "ВиДи ЮНИКОМЕРС" был продемонстрирован высокий профессионализм, стремление осуществить поставку максимально качественно и в полном соответствии с требованиями законодательства Украины… КНП "ООЦЭМПМК" ООС" довольны сотрудничеством с ООО "ВиДи ЮНИКОМЕРС" и может рекомендовать его как добропорядочного и надежного партнера, исполняющего свою работу максимально профессионально и ответственно..."

ООО ВиДи Юникомерс поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи 03

Напомним, ООО "ВиДи Юникомерс" имеет большой опыт поставок специальных и специализированных автомобилей, в том числе и автомобилей скорой медицинской помощи, которые оно поставляет заказчикам по всей Украине, начиная с 2007 года.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

медицина (2529) помощь (7912)


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Топ комментарии
+4
кто сколько наварил - так это по этим авто пытались выяснить журналисты у гУбЭра
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13.05.2020 19:31 Ответить
+4
За свои бабки поставило???или за наши????
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13.05.2020 19:39 Ответить
+3
Они поставили.
А купили мы.
Спасибо!
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13.05.2020 19:32 Ответить
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кто сколько наварил - так это по этим авто пытались выяснить журналисты у гУбЭра
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13.05.2020 19:31 Ответить
скоро будет видосик вислюка оманського - как оно лично и ночами доставляло в Одессу эти "скорые"
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13.05.2020 19:43 Ответить
І вся "******* СН" на коліні клепала ці Форди
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13.05.2020 19:55 Ответить
щось пропустили - чи доложили , що там теж смердить...
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14.05.2020 12:56 Ответить
Они поставили.
А купили мы.
Спасибо!
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13.05.2020 19:32 Ответить
Так, а шо за наезд был сегодня сутра на зама Одесской ОГА по поводу этих скорых? ЦН не может определиться это зрада или пэремога? Или "Думская" подпеска Лехи-Медсестры как всегда гуано на вентилятор накинула?
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13.05.2020 19:38 Ответить
За свои бабки поставило???или за наши????
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13.05.2020 19:39 Ответить
Это еще ПоРошенко заказывал ,причем тут Зеленский
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13.05.2020 19:40 Ответить
Вон оно шо, Михалыч...... А какого буя тогда журнашлюхи к зеленому зам. ОГА домахивались? Шли бы у ПоПА подробности выяснять.
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13.05.2020 19:45 Ответить
Шасси с с кацапской Елабуги?
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13.05.2020 19:41 Ответить
85 автомобилей скорой медицинской помощи типа "B" на шасси Ford Transit.Источник: https://censor.net/n3195348
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13.05.2020 19:44 Ответить
Глеб почетный пИсАтель свинофермы. Ему читать некогда...... пИсать нада.
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13.05.2020 19:48 Ответить
И что? А где собраны эти Ford Transit?
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13.05.2020 19:51 Ответить
Мабуть на Фонтанці?
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13.05.2020 19:57 Ответить
https://www.zr.ru/content/articles/913051-ford-transit-rossijskoj-sborki/ Как собирают российские Ford Transit - репортаж с завода. (Ford Sollers в Елабуге)

Картинка из статьи (машинки похожи):
ООО "ВиДи Юникомерс" поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи - Цензор.НЕТ 6292
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13.05.2020 19:58 Ответить
https://profile.ru/news/cars/edinstvennaya-model-ford-rossijskoj-sborki-popala-pod-otzyv-221044/ Единственная модель Ford российской сборки попала под отзыв.

" ...Ford Transit остался последней моделью американского бренда, производство которой локализовано в России. Летом прошлого года компания приняла решение прекратить сборку легковых автомобилей в нашей стране, оставив на заводе «Форд Соллерс Елабуга» только фургоны Transit ..."
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13.05.2020 20:01 Ответить
За бюджетные деньги. Государство заказало. Это, конечно, зрада-зрадная. Нужно было лучше этими деньгами косюку помочь несчастному
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13.05.2020 19:45 Ответить
Не туда, простите. Ответила Сергею Яковлеву
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13.05.2020 19:47 Ответить
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13.05.2020 19:52 Ответить
И без помощи "офиса президента"?
Как это зеленский с ермаком такое пропустили!
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13.05.2020 20:10 Ответить
А почему Цензор.нет не написал что машины укомплектованы мед.оборудованием на 60% ? Из за этого медики и не принимают их на баланс .Скорые уже месяц стоят без дела .Будьте объективны !!!
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13.05.2020 20:27 Ответить
 
 