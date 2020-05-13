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На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ФОТО

На Одесской таможне проводятся обыски.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, опубликовав фото и видео, информирует Цензор.НЕТ.

На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - слуга народа Василевская-Смаглюк 01

"Сейчас обыски на одесской таможне. Пойман на взятке начальник поста Ильичевск. Взятка был предназначена для главы одесской таможни Михаила Грибанова, к которому сейчас направляются с обыском", - написала нардеп.

На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - слуга народа Василевская-Смаглюк 02
На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - слуга народа Василевская-Смаглюк 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальные игорные бизнесмены снова подняли головы. Произошел банальный передел рынка и переток кэша в СБУ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - слуга народа Василевская-Смаглюк 04

Как стало известно Цензор.НЕТ, из собственных источников мероприятия на Одесской таможне проводятся Службой безопасности Украины.

На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - слуга народа Василевская-Смаглюк 05

Читайте: Ожидаю от Саакашвили результат по дерегуляции бизнеса и реформе таможни в ближайшие месяцы, - Зеленский

Автор: 

взятка (6196) Одесса (7963) таможня (1962) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+12
И тупая. Если только едут с обыском, то зачем ты информацию сливаешь? Предупреждаешь о шухере?
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13.05.2020 20:04 Ответить
+9
Пошла пыль в глаза -Божья роса. Мелочи это все. Если где и надо было применять люстрацию ментов, таможенников, прокуроров и т. д., то в этом случае. Нужно было просто проехать и посмотреть, в каких домах живут все эти деятели. И посмотреть на их зарплату. И все - увольнять и сажать, после расследования. но никому это не надо.
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13.05.2020 20:01 Ответить
+8
До чего ж эта смаглюк неприятная. Как внешне так и своими зелёно-фашистскими идеями.
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13.05.2020 19:56 Ответить
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До чего ж эта смаглюк неприятная. Как внешне так и своими зелёно-фашистскими идеями.
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13.05.2020 19:56 Ответить
И тупая. Если только едут с обыском, то зачем ты информацию сливаешь? Предупреждаешь о шухере?
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13.05.2020 20:04 Ответить
пошел третий день работы Карлошвили:
все идет по плану - на сегодня было запланировано отжатие Илличевской таможни
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13.05.2020 20:22 Ответить
віддали на прокорм
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14.05.2020 08:35 Ответить
просто вона - активістка!
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13.05.2020 20:47 Ответить
Она не активистка, а тупая представительница зеленой моновласти, которую вы и выбрали. Тож кушайте.
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13.05.2020 22:11 Ответить
Дуже велика сума хараба 1300 доларів США. А де справи за 900 тон масок держрезерва? Пані Беня-Смаглюк, ви вже при владі більше року і такий маленький пшик. Більше коштують ці відосіки і фотки, щоб це показати зеленим вівцям. Це компетенція і рівень дільничного інспектора поліції.
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14.05.2020 08:13 Ответить
Про таких смаглючок моя бабця говорила : " Ні глянути ні нащо- ні послухати нічого"!
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13.05.2020 20:50 Ответить
А моя казала: " на попи ні цицьки і п..., як у кицьки"!
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14.05.2020 08:19 Ответить
Відкупиться у Зелєбоби,та і далі буде працювати.
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13.05.2020 19:56 Ответить
так бабло для его и собирают..
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13.05.2020 20:22 Ответить
Пошла пыль в глаза -Божья роса. Мелочи это все. Если где и надо было применять люстрацию ментов, таможенников, прокуроров и т. д., то в этом случае. Нужно было просто проехать и посмотреть, в каких домах живут все эти деятели. И посмотреть на их зарплату. И все - увольнять и сажать, после расследования. но никому это не надо.
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13.05.2020 20:01 Ответить
При всех властях с таможней ничего не могли сделать... Ну, аура там такая....
Разве что китайских следователей и судей пригласить?
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13.05.2020 20:07 Ответить
https://censor.net/user/449249 И придется строить патронный завод, т. к. патронов мало будет. То, что ни одна власть не смогла, хоть, в какой-то мере, побороть коррупцию и взяточничество, подтверждает, что она всегда была в доле. Попадаются те, кто глупый, жадный и не делится, или кто попал под компанейщину.
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13.05.2020 20:31 Ответить
А кто с ними что должен делать? Таможня - функция. Через таможню бабло гребёт СБУ, а там уже выходы на Киев и "губернатора" по месту. Все обыски и задержания - это борьба с крысятничеством или продвижение на должность нового сборщика податей. Таможня - халдеи в этой схеме, хоть и с хорошими чаевыми.
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13.05.2020 20:43 Ответить
да.... тут и китайцы не помогут....
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13.05.2020 20:47 Ответить
ну ще для показухи, треба ж імітувати боротьбуз хабарництвом.
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14.05.2020 08:38 Ответить
И для показухи.
У меня стойкое ощущение, кстати, что обнаружение и изъятие наркотиков в контейнерах это тоже показуха, иначе зачем их изымать? Нужно отправлять дальше под наблюдением, выявляя цепочку - кто их ждёт и принимает. Экспедитор и водитель в порту, которые присутствуют на досмотре о наркоте не знают никогда, и участниками схемы не являются. К ответственности они не привлекаются. Дело заканчивается фотоотчётом для СМИ и всё. Разве, имея заинтересованность в том, чтоб искоренить наркотраффик вы бы так делали?
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14.05.2020 09:24 Ответить
якщо про вантаж знають і супроводжують, то не "виявляють", якщо це транзит, то затримують. Є різні моменти, чому так роблять, хоча логічно таки супроводжувати, щоб затриати отримувача. А можливо і затримують, а нам показуть тільки ніби "виявили".
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14.05.2020 12:14 Ответить
Если по одесскому порту, то я все случаи за последние 15 лет в принципе помню, это всегда большое событие тут. Транзит был только один раз - ананасы из Коста Рики на Молдову. Тут понятно. Нашли, изъяли, сообщили коллегам из Молдовы - пусть разбираются если хотят. Все остальные случаи были с получателем в Украине, и по схеме нашли, запаковали назад и отправили, взяли получателей на складе - был только один раз. Экстази из Сирии в обуви, в подошвах. Машинк выпустили по пп, она спокойно растаможилась в Киевской области, и ее погнали на выгрузку где-то под Кировоград, и там на складе хлопнули "этническую группировку". Реально это был единственный такой раз - года два или три назад. Почему так не делают всегда - для меня лично не понятно. "Паниковский не обязан всему верить".
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14.05.2020 13:30 Ответить
Взяли начальника поста. Крупного взяли мафиозу. Шелупонь испугалась сразу----убежала. Надо было с ефрейторов начать---как вроде исподтишка! Чтоб главные зеванули приезд воронка чёрного! Ну спецы дело знают---верю в правду с такими.
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13.05.2020 20:01 Ответить
та то они пообедать собрались. А вы сразу взатка)))))))))))))))))
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13.05.2020 20:09 Ответить
В принципі нам вже суд непотрібен, у нас є Василевская-Смаглюк, все ясно в телеграм-каналі пояснила, тільки строк забула вказати і де буде сидіти.
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13.05.2020 20:10 Ответить
Бенина шмара смаглюк вещает. Значит бородатая бабушка решила обновить таможню. Клована,как обычно никто и не спросит. Сидит какое-то чмо на Банковой-ну и пускай сидит.
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13.05.2020 20:12 Ответить
Беня под себя порты подгребает. Странно что бородатый шарик молчит.
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13.05.2020 20:21 Ответить
Жидковато долларовых купюр на столе лежит. Несколько лет назад за растаможку только одного контейнера больше давали, а контейнры там идут непрерывным потоком.
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13.05.2020 20:23 Ответить
Так и есть. Схемщики таможне на работу взяток не носят. Это скорее всего сбор чаевых со смены. Ну или мелкая халтурка - помощь в решении чисто технического вопроса.
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13.05.2020 21:03 Ответить
Ну не знущайтесь,скільки можна їм компенсації виплачувати після ваших затримань?
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13.05.2020 20:25 Ответить
эти прохвосты скоро начнут брехать что и в оман его послал порошенко...
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13.05.2020 20:25 Ответить
на грибанова в 2012 дело заводили, но как-то все заглохло. Неужто на этот раз получится?
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13.05.2020 20:29 Ответить
а індульгенції вже в продажі?!
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13.05.2020 20:30 Ответить
ну, чого навалились?
може вона, я к слуга народу, хотіла взяти хабар і роздати його НАРОДУ, але через передчасний розголос встигла здійснити тільки першу частину плану - взяла хабар
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13.05.2020 20:41 Ответить
Неужто "порошенковского барыгу"поймали? Не верю. Бубочка не смог бы терпеть человека Порошенко на хлебном месте ЦЕЛЫЙ ГОД! Значит, свой, родной, а значит, пожурят, "оштрафуют" и отпустят дальше бабло косить для родного сообщества.
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13.05.2020 20:49 Ответить
Він нещодавно призначений Нефьодовим. Зеботів прошу не радіти.
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13.05.2020 21:39 Ответить
а нефьдор сао казало, що немає ніяких посередників, несіть все напряму, а тут чувак собі пару грошей взяв, порушив субординацію.
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14.05.2020 08:40 Ответить
Взятка на таможне? Неожиданно)
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13.05.2020 20:51 Ответить
та да...не сильно віриться.
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13.05.2020 21:02 Ответить
На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9882
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13.05.2020 20:52 Ответить
Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Одесской таможни, назначенного на эту должность в феврале, передает "Обозреватель" со ссылкой на источники.
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13.05.2020 21:02 Ответить
https://m.antikor.com.ua/articles/357575-na_odesskuju_tamohnju_rvetsja_podeljnik_kontrabandista_andreja_kiseleva_mihail_gribanov
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13.05.2020 21:10 Ответить
Когда кончатся таможенники , а то они ростут как Грыбы.
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13.05.2020 21:28 Ответить
Никто никого не боится: копают янтарь, берут взятки, рубят лес, не платят налоги. ********... Когда-же это закончится, Слуги Народа?
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13.05.2020 21:53 Ответить
Никто никого не боится: копают янтарь, берут взятки, рубят лес, не платят налоги. ********... Когда-же это закончится, Слуги Народа?
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13.05.2020 21:54 Ответить
гуманитарный груз-продают...!!! и если Порох -барыга то Зе прекрасный ученик...он его "перевершив"...усьго за год...
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13.05.2020 22:42 Ответить
-""слуга народа" Василевская-Смаглюк"...
. ну раз она такое сообщила-значит или "подстава" или копают что-то на Нефёдова...однозначно...
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13.05.2020 22:40 Ответить
 
 