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На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ФОТО
На Одесской таможне проводятся обыски.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, опубликовав фото и видео, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас обыски на одесской таможне. Пойман на взятке начальник поста Ильичевск. Взятка был предназначена для главы одесской таможни Михаила Грибанова, к которому сейчас направляются с обыском", - написала нардеп.
Как стало известно Цензор.НЕТ, из собственных источников мероприятия на Одесской таможне проводятся Службой безопасности Украины.
Топ комментарии
+12 18c49ed2
показать весь комментарий13.05.2020 20:04 Ответить Ссылка
+9 А П #327143
показать весь комментарий13.05.2020 20:01 Ответить Ссылка
+8 Утрехтский Крысолов
показать весь комментарий13.05.2020 19:56 Ответить Ссылка
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все идет по плану - на сегодня было запланировано отжатие Илличевской таможни
Разве что китайских следователей и судей пригласить?
У меня стойкое ощущение, кстати, что обнаружение и изъятие наркотиков в контейнерах это тоже показуха, иначе зачем их изымать? Нужно отправлять дальше под наблюдением, выявляя цепочку - кто их ждёт и принимает. Экспедитор и водитель в порту, которые присутствуют на досмотре о наркоте не знают никогда, и участниками схемы не являются. К ответственности они не привлекаются. Дело заканчивается фотоотчётом для СМИ и всё. Разве, имея заинтересованность в том, чтоб искоренить наркотраффик вы бы так делали?
може вона, я к слуга народу, хотіла взяти хабар і роздати його НАРОДУ, але через передчасний розголос встигла здійснити тільки першу частину плану - взяла хабар
. ну раз она такое сообщила-значит или "подстава" или копают что-то на Нефёдова...однозначно...