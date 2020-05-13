На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ФОТО

На Одесской таможне проводятся обыски.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, опубликовав фото и видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас обыски на одесской таможне. Пойман на взятке начальник поста Ильичевск. Взятка был предназначена для главы одесской таможни Михаила Грибанова, к которому сейчас направляются с обыском", - написала нардеп.





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Как стало известно Цензор.НЕТ, из собственных источников мероприятия на Одесской таможне проводятся Службой безопасности Украины.

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