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Противники медицинской реформы пытаются помешать проведению аудита медреформы, - замминистра здравоохранения Шаталова

Противники медицинской реформы пытаются помешать проведению аудита медреформы, - замминистра здравоохранения Шаталова

Обвинения, которые культивируются противниками действующего видения медицинской реформы - это лишь попытка помешать проведению анализа, который инициировал Минздрав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова  в Фейсбуке.

"Аудит, который мы сейчас проводим - это всесторонний анализ медреформы и медицины. Мы не только проверяем бухгалтерские учеты, мы анализируем, как в целом работает вся система и обнаруживаем ее слабые стороны. Поэтому обвинения и упреки, которые культивируются некоторыми противниками действующего видения медицинской реформы - это не более чем попытки помешать проведению нашего анализа", - отметила Светлана Шаталова.

Она также добавила, что единственная цель этого анализа - это оценить качество управления процессов, которые происходят во всей системе здравоохранения и соответственно отреагировать.

"Без этого невозможно говорить, об эффективном дальнейшем внедрении реформы. Иначе невозможно сделать выводы и понять, какие конкретные элементы системы должны быть изменены, улучшены или вообще переделаны", - подчеркнула заместитель министра.

По ее словам, сейчас Минздрав сконцентрировался на принципе формирования тарифов и на модели спасения тех медицинских отраслей, которые не были учтены предыдущим видением медицинской реформы.

"У нас достаточно информации из разных источников, от медицинских учреждений и врачей, чтобы говорить о том, что действующие тарифы - не соответствуют реальной стоимости этих услуг. Мы также сейчас разрабатываем модель, которая позволила бы обеспечить функционирование медицинских учреждений, которые сейчас оказались "за бортом" медицинской реформы. Речь о тубдиспансерах, профильной психиатрической помощи, реабилитации, узкоспециализированных учреждениях, районных больницах, инфекционных больницах .... Это кропотливая и длительная работа, но ее необходимо выполнить", - подчеркнула Шаталова.

Кроме этого, эпидемия коронавируса, по ее мнению, доказала, что определенные проблемы в системе здравоохранения есть даже в тех странах, которые мы привыкли считать передовыми и развитыми.

"Поэтому сейчас мы должны приложить все усилия, что исправить те недостатки, которые существуют в медицинской реформе. В противном случае нам придется столкнуться с последствиями этих ошибок в будущем. И это случится в самое ответственное время. Поэтому мы не имеем права сейчас закрывать глаза на те недостатки реформы, их надо своевременно ликвидировать", - подытожила Светлана Шаталова.

Автор: 

медицина (2529) реформы (3958) Шаталова Светлана (20)


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Топ комментарии
+6
почитав зебилов склаладывается впечатление, что до 2017-го в Украине была медицина лучше швейцарской или немецкой.
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13.05.2020 20:34 Ответить
+6
Тепер, у мене є угода з моїм лікарем.
Я ЗАВЖДИ можу подзвонити до нього, і отримати допомогу.
А ідіоти, слухали таких, як ти, лахтинських пропагандонів.
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13.05.2020 20:42 Ответить
+5
а чем плоха запись к нужному врачу онлайн? или вам совковым дегенератам так нравилось стоять пол дня в очереди, чтобы попасть на прием?
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13.05.2020 20:37 Ответить
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Які вижили??
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13.05.2020 20:21 Ответить
Багато слів, а реальні справи це навіть своєчасно гроші медикам не доплатили та постійно їх інфікують.
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13.05.2020 20:21 Ответить
Зачем аудит, как выдала одна зарубежная писака - бывший министр Супрун гражданка США, а значит ее деятельность проверять не надо, а то серьезные дяди расстроятся. Это к слову о "международном имидже", который Украина получила при Петюне.
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13.05.2020 20:21 Ответить
Боб, какай немножко меньше
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13.05.2020 20:41 Ответить
Кінцева мета реформи залишити тільки морги,чи і морги теж ліквідують?Шо там пані Супрун каже?
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13.05.2020 20:26 Ответить
а чем плоха запись к нужному врачу онлайн? или вам совковым дегенератам так нравилось стоять пол дня в очереди, чтобы попасть на прием?
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13.05.2020 20:37 Ответить
их от всего, шо связано с Порохом, аж трисьот !!!
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13.05.2020 20:42 Ответить
А ти пробував онлайн записатися? В хелсі половини лікарів немає, доводиться як і раніше дзвонити в реєстратуру. А в чергах доводиться стояти пів дня по-любому. Прийдеш на свій час, стоїть натовп і всі називають час перед тобою. Ось така реформа насправді.
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13.05.2020 23:54 Ответить
почитав зебилов склаладывается впечатление, что до 2017-го в Украине была медицина лучше швейцарской или немецкой.
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13.05.2020 20:34 Ответить
Да нет, лучше всех медицин вместе взятьіх! И, главное, самая "бесплатная" изо всех бесплатньіх!
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13.05.2020 21:49 Ответить
Принаймні краще ніж зараз так точно.
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13.05.2020 23:55 Ответить
соевые пусть объяснят. почему они назвади это преступление против народа Украиныт.н. "медицинской реформой"? По ней должно быть сокращено 80% медучреждений и 70% медработникой. И сделать практически все услуги платными.

В чем потужность шыкаладного цеха? В чем реформизм фельдшера смерти?
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13.05.2020 20:34 Ответить
Тепер, у мене є угода з моїм лікарем.
Я ЗАВЖДИ можу подзвонити до нього, і отримати допомогу.
А ідіоти, слухали таких, як ти, лахтинських пропагандонів.
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13.05.2020 20:42 Ответить
закономірний результат поросячої медреформи...
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13.05.2020 20:37 Ответить
но самое интересное в том, что даже используя этот соевый геноцид в качестве прикрытия теперешняя власть деньги которые высвободили из этой преступной схемы шмаркли перекинули на налоговую.
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13.05.2020 20:41 Ответить
Пусть бы посчитали , что дешевле : поднять з/п медикам и закупки честные лекарств, или держать всю свору бюрократов от медицины всех уровней, перекупщиков, посредников....А может лучше страховая?
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13.05.2020 20:41 Ответить
а может яйца покрасить в зелёный цвет ?

Как у тебя в голове уживается "поднять з/п медикам" и страховая медицина ?
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13.05.2020 20:44 Ответить
Слово " или " знаешь? Или и это тебе надо написать, чтобы дошло?
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13.05.2020 20:46 Ответить
Так ты определись, шо ты хочешь,

потому что это противоположные стратегии
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13.05.2020 20:47 Ответить
Да, разные. Кажется обе лучше чем реформа супрун!
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13.05.2020 21:02 Ответить
дятел, реформы супрун - это и есть основа страховой медицины,

как и реформы гонтаревой.

а ты просто очень тупой, чтобы это понять
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13.05.2020 21:12 Ответить
С хамлом самоуверенным и самовлюблённым спорить не буду! Чиновник от медицины....
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13.05.2020 22:14 Ответить
Противники медичної реформи намагаються перешкодити проведенню аудиту медреформи, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова - Цензор.НЕТ 9198
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13.05.2020 21:53 Ответить
При страховій медицині страхова компанія залишає собі 40 % страхових внесків. Лікування фінансує по-мінімуму. За всі операції доводиться самому платити.
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13.05.2020 23:56 Ответить
ВР может изменить условия работы страховых компаний если захочет....
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14.05.2020 20:41 Ответить
"Тёмные силы нас злобно гнетут". Прежде, чем говорить о том, что кто-то мешает проводить реформу, сначала скажите, кто проводит реформу, желательно персонально. Раньше была Супрун. А то ситуация выглядит так, что никакой реформы нет, а проверяющие есть. Как можно проверять то, чего нет?
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13.05.2020 20:46 Ответить
Усилиями пропогандонов всех мастей и идиотизмом зелебобиков - у них же самих сформировалось железобетоенное убеждение, что слово "реформатор" является синонимом словосочетания "кара небесная на наши головы, желающий сожрать нашу печень и надругаться над нашими дочерьми".

Именно поэтому, даже если что-то где-то кто-то реально реформирует, сейчас на камеру этот кто-то в этой дейятельности, как "реформаторской" не признается ни под каким видом. "Реализую решения правительства", "выполняю поставновление кабинета министров", "у нас тут большая стройка", "внедряем измнения порядка административного" ну и т.д. и т.п. Главное - ни при каких условиях не сказать "мы реформируем" - иначе армия зелебобиков с говном смешает.
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14.05.2020 19:47 Ответить
Хтось хоче довести, що "рехформи" "доктор смерть" це - дуже добре?!!!..............
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13.05.2020 22:00 Ответить
Лошара ти чого таке тупе? Доктор смерть це Ємець. Які він реформи проводив?
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13.05.2020 22:07 Ответить
Що тут аудит проводити. І так зрозуміло, що Медреформа - це повна дурня. Створили Національну службу охорони здоров'я - бюрократичну корумповану структуру зі штатом 1000 осіб і з величезними зарплатами, яка тепер розподіляє кошти між лікарнями. Раніше цим займався відділ міністерства. Розженіть цих бюрократів. На зекономлені гроші можна лікарям зарплату підняти.
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14.05.2020 00:00 Ответить
 
 