Нардеп "Голоса" Осадчук об оспаривании "антиКоломойского" закона: Есть политическая воля, в Конституционном суде есть адекватные люди, которые это прекрасно понимают
По мнению нардепа фракции "Голос" Андрея Осадчука, несоответствие закона о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам Конституции очень преувеличено.
Об этом он заявил в комментарии журналисту Цензор.НЕТ Евгению Кузьменко.
"Там есть некоторые дискуссионные моменты, но все, что заявляли противники закона – и Тимошенко, и тем более ОПЗЖ – очень наигранно и натянуто. Там нет никаких очевидных противоречий Конституции. Поэтому в Конституционный суд они пойдут – но не более чем для пиара: чтобы всем рассказывать, какие они борцы. Непонятно, правда, за что", - заявил нардеп.
Он уверен, что в Конституционном суде понимают целесообразность принятия закона.
"Я думаю, что за последние 3-4 месяца Офис Президента понял, что без сотрудничества с МВФ им действительно грозит катастрофа, - заявил Осадчук. – Поэтому я думаю, что действительно есть политическая воля, чтобы поддерживать на плаву и это решение, и сотрудничество с МВФ. Ну, и в Конституционном суде есть более-менее адекватные люди, которые это тоже прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что попытки "валить" этот закон в КС – не будут иметь никаких реальных шансов".
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Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.
Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.
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Парламент прийняв за основу законопроект 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".
Про це передає кореспондент "РБК-Україна".
За документ проголосували 244 народних депутатів.
Зазначимо, депутат Верховної ради від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зазначає, що цей проект дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають разом з декларантом; а також не декларувати доходи радників президента України на громадських засадах.
Зокрема, пропонується встановити, що електронне декларування поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого понад 50 відсотків частки належить державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі
"Також проектом закону виключаються з дії антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прессекретар президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім'ї суб'єкта декларування", - зазначено в пояснювальній записці.
Нечего холопам знать чем там небожители промышляют и у кого какая "мама" любит скорость...
"Тільки що голосами частини "слуг народу" і ОПЖЗ визнано некорупційним і був рекомендований до прийняття за основу та в цілому законопроєкт 3355-1, який дозволяє: уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом, не декларувати доходи радникам президента України на громадських засадах. Радник з питань працевлаштування Денис Єрмак (усі збіги випадкові) може не декларуватися, гроші він точно не від держави отримував", - написав Юрчишин.
Все, крапка!!
А яка адекватна ціна в $$$ цим "людям"??
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Звісно, що це збіговисько сантехніків під назвою КС розуміє волю одної людини. З мовчазної згоди цих виродків було розтоптано закон та розпущено ВР.
пане депутате, КС має спиратися не на чиюсь політичну волю, а на закон. За це я, платник податків, їх утримую. І мені треба саме закон навіть у такому дражливому питанні, як антиколомИйський закон. Шахрая-коломИйського треба ставити в рямці закону, а не чиєїсь політ. волі.