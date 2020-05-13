Нардеп "Голоса" Осадчук об оспаривании "антиКоломойского" закона: Есть политическая воля, в Конституционном суде есть адекватные люди, которые это прекрасно понимают

По мнению нардепа фракции "Голос" Андрея Осадчука, несоответствие закона о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам Конституции очень преувеличено.

Об этом он заявил в комментарии журналисту Цензор.НЕТ Евгению Кузьменко.

"Там есть некоторые дискуссионные моменты, но все, что заявляли противники закона – и Тимошенко, и тем более ОПЗЖ – очень наигранно и натянуто. Там нет никаких очевидных противоречий Конституции. Поэтому в Конституционный суд они пойдут – но не более чем для пиара: чтобы всем рассказывать, какие они борцы. Непонятно, правда, за что", - заявил нардеп.

Он уверен, что в Конституционном суде понимают целесообразность принятия закона.

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"Я думаю, что за последние 3-4 месяца Офис Президента понял, что без сотрудничества с МВФ им действительно грозит катастрофа, - заявил Осадчук. – Поэтому я думаю, что действительно есть политическая воля, чтобы поддерживать на плаву и это решение, и сотрудничество с МВФ. Ну, и в Конституционном суде есть более-менее адекватные люди, которые это тоже прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что попытки "валить" этот закон в КС – не будут иметь никаких реальных шансов".

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Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.

Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.