Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины"
Консультации с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24"
"Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта… Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "Нормандском формате" и в трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал", - сказал Козак.
Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что Козак прибыл в Берлин в среду с однодневным визитом. "Он встретится со своим визави по формату помощников глав государств "нормандской четверки" - помощником канцлера ФРГ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "это рабочая поездка, целью которой является сверка часов на украинском треке". Отвечая на вопрос, пойдет ли речь об организации саммита "нормандской четверки" в онлайн-режиме, источник сказал: "Двусторонняя встреча этого не предполагает".
В пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" сообщили, что "визиты на рабочем уровне" не комментируют.
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Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
Обратите внимание на то, что термин "сверка часов" не взята в кавычки. Может и правда, что на этих помпезных консультациях немецкие и кацапские чиновники только пьют кофе и сверяют свои дорогие часы, купленные за деньги налогоплательщиков?
Немцы не решаются проконсультировать кацапов словами: "Пошли вон из Украины, и война закончится в тот же день".
"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов!
И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг", - об этом на смволей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов.
"Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.
Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.
На цих перемовинах немає жодного представника від України?