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Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины"

Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию

Консультации с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24"

"Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта… Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "Нормандском формате" и в трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал", - сказал Козак.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что Козак прибыл в Берлин в среду с однодневным визитом. "Он встретится со своим визави по формату помощников глав государств "нормандской четверки" - помощником канцлера ФРГ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "это рабочая поездка, целью которой является сверка часов на украинском треке". Отвечая на вопрос, пойдет ли речь об организации саммита "нормандской четверки" в онлайн-режиме, источник сказал: "Двусторонняя встреча этого не предполагает".

В пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" сообщили, что "визиты на рабочем уровне" не комментируют.

Также читайте: Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов

Автор: 

Берлин (226) Германия (7117) переговоры (5090) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+32
принцип "Об Украине говорят только вместе с Украиной" похерен окончательно. осел оманский превратил страну в объект
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13.05.2020 20:55 Ответить
+19
а при Порохе, этого сраного Козака даже на порог в Бундестан не пустили.. еще бы куями и санкциями обложили.. а при клоуне: "драсьте-пожалста"..
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13.05.2020 21:01 Ответить
+18
Пашол нах*** со своими консультациями и со своим *конфликтом на юго востоке украины*. Идет росийско-украинская война а не конфликт юго-востока.
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13.05.2020 20:56 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=43MuSW6p4EI Игорь Тальков - Бал сатаны
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13.05.2020 20:54 Ответить
санкции газ поток...
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13.05.2020 20:54 Ответить
принцип "Об Украине говорят только вместе с Украиной" похерен окончательно. осел оманский превратил страну в объект
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13.05.2020 20:55 Ответить
Здобули...
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13.05.2020 21:04 Ответить
https://twitter.com/k_yelisieiev

https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1260649236321808384 1 ч

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-mizh-rf-i-nimechchinoyu-pro-donbas-ostanni-novini-50087979.html
Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
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13.05.2020 23:54 Ответить
МАБУТЬ НІМЦІ З КАЦАПАМИ І ЗАМУТИЛИ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ.
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14.05.2020 07:21 Ответить
Консультації-💸💸💸💸..
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13.05.2020 20:55 Ответить
Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" - Цензор.НЕТ 4181
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13.05.2020 21:47 Ответить
Первооо после смерти мумуфицировали, второго -при "жизни"..))
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13.05.2020 22:07 Ответить
Пашол нах*** со своими консультациями и со своим *конфликтом на юго востоке украины*. Идет росийско-украинская война а не конфликт юго-востока.
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13.05.2020 20:56 Ответить
Как видим, ***** сильно прижимает и ему не выгодно тянуть время, как бы он не хотел показать что переговоры его не интересуют. Вот нам точно не выгодно ездить на те переговоры, на который Украину практически зажимают в угол. так что лучше сославшись на коронавирус Украине нужно заморозить все переговоры, разве что по скайпу можно поговорить не сильно напрягаясь, который не требует подписания никаких бумаг
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13.05.2020 21:27 Ответить
"конфликт на юго-востоке Украины" обсуждают немцы и кацапы . И где же наш президент, Ермак, МИД ? И если параша "не при делах" что может обсуждать Кизяк?
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13.05.2020 20:56 Ответить
"целью которой является сверка часов на украинском треке"

Обратите внимание на то, что термин "сверка часов" не взята в кавычки. Может и правда, что на этих помпезных консультациях немецкие и кацапские чиновники только пьют кофе и сверяют свои дорогие часы, купленные за деньги налогоплательщиков?
Немцы не решаются проконсультировать кацапов словами: "Пошли вон из Украины, и война закончится в тот же день".
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13.05.2020 21:21 Ответить
Та пусть ездют. Все ключи от лугандона в Киеве. Этот кацап может ездить хоть до усрачки
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13.05.2020 20:57 Ответить
Ключи от Лугандонии, возможно, в Киеве, однако, как показывает практика (Крым в т.ч.) все замки прекрасно вскрываются кремлевской фомкой. А ключи могут оставаться при этом где угодно.
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13.05.2020 21:05 Ответить
Ага вскрыть фомкой можна, только бумаги на собственность не поришать без хозяина
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13.05.2020 21:15 Ответить
Безграмотный юноша, когда гопники у вас угонят ваш автомобиль и будут на нем ГОДАМИ кататься, эксплуатируя его и убивая в хлам - утешайте себя тем, что настоящие ключи от авто находятся у вас, и что "по бумагам" хозяином остаетесь вы. Есть такая степень наивности, которая граничит с глупостью. Так вот - вы ее перешли.
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13.05.2020 21:24 Ответить
Вот именно, что машина уже угнанная и разбитая в хлам, на машине висят куча преступлений и убийств. Теперь преступники хотят чтобы хозяин по доброй воли еще и отдал престуникам ключи, заправил и отремонтировал машину да еще подписал заявление что берет на себя все преступления совершенные угонщиком и не имеет к нему никаких притензий? Нет уж. Преступника поймают рано или поздно, посадт в тюрьму и заставят выплатить причиненные ущербы и ответить за все. А сама разбитая машина уже не является ценностью.
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13.05.2020 21:37 Ответить
Грамотный ты наш, авто движимый, а ты сравни с недвижимостью. Вот вскрыл ты квартирку и живешь в ней. Но пока не порешаешь или с хозяином или с жеком или бти и прочими службами или через суд то квартирка все равно не твоя. Вот и тут тоже самое, только в большем масштабе. А суд и жек и бти в данном случае "запад" говорит - решайте между собой. Вот и приходится гопнику метаться со своей фомочкой туда и сюда 😷
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13.05.2020 21:38 Ответить
Еще раз повторяю - типичная наивность и глупость. Россия отобрала Курилы у Японии десятки лет назад. Вернула? Черта с два. Россия отобрала Крым у Украины. Вернула? Вернет? Очень сомневаюсь. Россия отобрала и загадила Лугандонию. Что тебе с того, что некий "условный мировой БТИ" не прописал ее там? Что тебе с того, что ООН "не признает"? Рано или поздно прагматика пересиливает идеалы. Ты просто слишком юн и необразован, чтобы продолжать тешить себя надеждами и выдавать желаемое за действительное. Факты - упрямая вещь.
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13.05.2020 21:42 Ответить
Ну во первых не паРаша отобрала а савок у японцев. Но то таке. Я понимаю что вопрос силы стоит на первом месте, и победителей не судят. Вот только на паРаше почему то до сих пор думают что они выйдут победителями. Лично я думаю что паРаша проиграет. И думаю это будет в ближайшие пару лет. Тут даже не стоит вопрос крысма и лугандона. Тут уже стоит вопрос о самой паРаше. Так что расслабся и получай удовольствие, образованый ты наш
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13.05.2020 21:49 Ответить
Неужели ты не понял что ты пытаешься что то доказать кацапскому троллю? Неужели ты не понял что етот троль намекает что нам нужно смириться и пойти на уступки?
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13.05.2020 22:18 Ответить
Рашкотварь,идешь на 3 веселых буквы ,отгадай какие
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13.05.2020 21:32 Ответить
Верно. Замки вскрываются гопником, и ключи его не интересуют. Но сейчас гопник ***** который залез в наш крым и ОРДЛО требует чтобы ему дали даже не ключи а переписали на него захваченное имущество и сняли с него санкции. Так что козломордый идешь ты на*** со своими советами помочь гопнику *выйти из ситуации*...
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13.05.2020 21:43 Ответить
Бутусов: Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа"

"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов!

И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг", - об этом на смволей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов.

"Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.

Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.
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13.05.2020 20:57 Ответить
а при Порохе, этого сраного Козака даже на порог в Бундестан не пустили.. еще бы куями и санкциями обложили.. а при клоуне: "драсьте-пожалста"..
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13.05.2020 21:01 Ответить
Странно как то Германия договаривается с российскими оккупантами, по вопросу содержания оккупационной зоны Московией в дальнейшем украинских земель Донбасса и Крыма
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13.05.2020 21:02 Ответить
"конфликта на юго-востоке Украины"-кто с кем кофликтует или война идет?Мордор не упоминается вообще в этой связке слово "конфликт на востоке" уже как год забыли кто же "конфликтует" и не называют названия страны и кто напал не могут зеленые малоросы выдавить из себя эту сторону и скоро европейцы или уже верят что там конфликт свой внутренний если сама воюющая защищющая сторона не называет кто на ее напал и с кем этот "конфоликт"
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13.05.2020 21:02 Ответить
Що вони обговорювали? Якась неіснуюча тема "по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины." На півдні України кацапи анексували крим, на сході йде війна з кацапами. То про що був "базар"? Як до цього ставиться українська влада? Чи це узгоджено і з секретаркою ОПи, і з презЕдентом, і з МЗС
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13.05.2020 21:06 Ответить
Цензор - "Замглавы администрации президента рф козак провел в офисе Меркель консультации по урегулировании конфликта на юго-востоке Украины"
На цих перемовинах немає жодного представника від України?
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13.05.2020 21:07 Ответить
Привез Меркель чемодан акций Газпрома или она уже только деньгами берет? Но судя по тексту и наглому тону Козака, как то насрать что вы там придумали против Украины. Украинский народ не даст вам вашего троянского коня впихнуть в Украину
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13.05.2020 21:07 Ответить
И как минимум украинское правительство должно выразить Германии ноту протеста против такого заговора против Украины.
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13.05.2020 21:09 Ответить
ничего хорошего для Украины и ее народа ,эти твари не придумают.Все что они придумали- кровопролитие .которое принесло 15 000 тысяч смертей и потерю Украиной части территориикоторую немецкая подельница кремлевского оккупанта Украины оформила в Минске.
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13.05.2020 21:08 Ответить
ХЙЛО МЕРКЕЛЬ ХАХАЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕТ !)
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13.05.2020 21:13 Ответить
Ще одна ПЄРЄМОГА Зеленого Вошьдя.
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13.05.2020 21:17 Ответить
Зеле треба терміново проводити імпічмент.
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13.05.2020 21:17 Ответить
Есть документ принятый мировым сообществом, где указано что Рашка является стороной конфликта. По етому и только етому документу и нужно вести переговоры и никак иначе. Козак же поехал к Меркель нашептывать какие то условия по никому не изветсному документу о каком то юго-восточном конфликте. Тоесть Козака и Меркель нужно послать к психиатру или нах***й.
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13.05.2020 21:17 Ответить
или кацапы заразили Меркель коронавирусом, так как уже весь путинский бомонд не скрывает что корона накрыла кремль почти полностью
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13.05.2020 21:19 Ответить
Наши перед Козаком говорили с Меркель и все обговорили. Смотрите русня такая покладистая и со всем соглашается , значит будит подвижка и края в запада переполнены и вранье и выпендрешь уже изрядно поднадоел . Козак поехал и ему все детально Обьяснили , что и когда.Все буде Україна!!!
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13.05.2020 21:17 Ответить
ой ...ваші слова та Господу в вухо...
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13.05.2020 22:30 Ответить
Обсуждалось что-то серьезное о чем даже в режиме онлайн не захотели обсуждать,что-то такое,что не терпит отлагательсьв до завершения карантина.На это надо смотреть в комплексе,к примеру архитектор стрлит здания в присущей ему менере ну как почерк,учитывая архитектурный замысел козака в Приднестровье разве может он предложить что-то другое если решить вопрос решили за счет Украины (в ущерб нац.интересам) путем мягкого принуждения поймем через пару- тройку дней в зависимости от риторики говорящих голов ЗЕленых и СМИ на подпевках у Оффыса ПреЗЕдента
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13.05.2020 21:32 Ответить
В режиме онлайн трудно договориться о чем то противозаконном и трудно передать акции Газпрома или чемодан с деньгами. Именно поетому ***** визжит что нужно проводить только личные переговоры и лучше за закрытыми дверьми, где он может и Макрону и тем более Зеленскому в прямом смысле поставить нож под горло и показать как он сбивает гражданские самолеты и ему за ето ничего не бывает
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13.05.2020 22:21 Ответить
Теперь у Зели работы прибавилось - ждать звонок от Меркель...
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13.05.2020 21:44 Ответить
Кацапы просто должны свалить с Донбасса и Крыма без всяких консультаций с немцами.
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13.05.2020 21:46 Ответить
шо-то вони уже "замислили"...це факт...
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13.05.2020 22:24 Ответить
Тільки от ми йух ложили на ваші кансультації...
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13.05.2020 22:00 Ответить
о...раз Козак та ще й в Німеччині...нас будуть тепер "давити"...а наш "хлавнакамандуючий" навіть не опиратиметься...бо "нада мир любой ценой"...ой "домиротвориться"...до ручки...або Дніпра...
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13.05.2020 22:23 Ответить
Вообще-то к этому всё и шло. Но можно и дальше делать вид, что намёки немцев и французов непонятны.
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13.05.2020 22:33 Ответить
Фрау Риббентроп и типа Молотов опять всё порешали. Интересно кто первый пошлёт эту старую суку ?
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13.05.2020 23:57 Ответить
криваві чекісти через КІЗЯКА знову якісь афери починають мутити..... ХОЧА ЦЕ НЕВАЖЛИВО, БО ЇХ ВИСЕРИ ПРИРЕЧЕНІ НА ПРОВАЛ!!!!! Які ж все-таки кацапи - ТУГОДУМИ З ВІДМОРОЖЕНИМ МОЗКОМ, якщо до них НАВІТЬ ЗА ШІСТЬ!!! РОКІВ ПРЯМОЇ ВІЙНИ ніяк не доходить, що Україна їм НЕ ПО ЗУБАМ!!!! криваві чекісти ПРИРЕЧЕНІ НА ПОВНУ І БЕЗПОВОРОТНУ ПОРАЗКУ!!!
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14.05.2020 00:20 Ответить
есть и такое мнение. За разрешение достроить Сев. поток, Козак может пообещать свалить с Лугандона. Развод конечно голимый.
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14.05.2020 00:21 Ответить
Не на юго-востоке Украины , а войны России с Украиной , надо называть вещи своими именами!
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14.05.2020 19:56 Ответить
 
 