Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины"

Консультации с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24"

"Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта… Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "Нормандском формате" и в трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал", - сказал Козак.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что Козак прибыл в Берлин в среду с однодневным визитом. "Он встретится со своим визави по формату помощников глав государств "нормандской четверки" - помощником канцлера ФРГ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "это рабочая поездка, целью которой является сверка часов на украинском треке". Отвечая на вопрос, пойдет ли речь об организации саммита "нормандской четверки" в онлайн-режиме, источник сказал: "Двусторонняя встреча этого не предполагает".

В пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" сообщили, что "визиты на рабочем уровне" не комментируют.

Также читайте: Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов