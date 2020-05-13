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Новости Коронавирус и карантин
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Внутренние авиарейсы будут возобновлены вместе с работой общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Внутренние авиарейсы будут возобновлены вместе с работой общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается в комплексе.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал чиновник.

Ляшко подчеркнул, что сообщение между областями будет возможно только в тех случаях, когда обе эти области будут соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - сказал он.

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Ляшко сообщил, что вопрос авиасообщения со странами Европы будет рассматриваться "когда у них откроется авиасообщение".

"Евросоюз проводит еженедельно встречи компетентных министров, где они рассматривают вопрос возобновления туристического сезона и возобновления авиасообщений. Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня, они говорят, что раньше не будет. И если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС", - сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) транспорт (1760) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Страной управляет глист, который принимает решения засунув палец себе в жопу. (другие обоснования принятия решений неизвестны)

Неужели такое может быть?
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13.05.2020 21:39 Ответить
+2
шоб у тебя намордник к хлебалу прирос, а трусы к... глиста лопоухая!
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13.05.2020 21:24 Ответить
+2
Ты, лупоглазое, еще за парки не ответило, вылезло...
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13.05.2020 21:58 Ответить
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шоб у тебя намордник к хлебалу прирос, а трусы к... глиста лопоухая!
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13.05.2020 21:24 Ответить
Бу га га.до отмены карантина не все доживут шоб на самолётах позволить себе летать
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13.05.2020 21:27 Ответить
Вам треба,ви і відновлюйте.б
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13.05.2020 21:27 Ответить
За свинюк при кориті , ми не перреживаємо..
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13.05.2020 21:27 Ответить
Прилетай в Черновцы чартером,встретят по всем критериям
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13.05.2020 21:34 Ответить
Последние международные регулярные рейсы из Черновцов проводились Внутрішні авіарейси будуть відновлені разом з роботою громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9421 этим самолетом скоро 20 лет тому.
Снято в 2018 на мобилку.
Внутрішні авіарейси будуть відновлені разом з роботою громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 450
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13.05.2020 21:56 Ответить
Кармілєц!!!! Мнє тєпєрь будєт лєхче лєтать на работу!!!!
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13.05.2020 21:38 Ответить
Страной управляет глист, который принимает решения засунув палец себе в жопу. (другие обоснования принятия решений неизвестны)

Неужели такое может быть?
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13.05.2020 21:39 Ответить
Замечательные новости, просто замечательные - без мата эта фраза выглядит неполной, но вы догадались, какого слова не хватает. В этих планах прекрасно все - намерения, планы, попытка прикинуться идиотами и даже формулировки.
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13.05.2020 21:41 Ответить
Ты, лупоглазое, еще за парки не ответило, вылезло...
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13.05.2020 21:58 Ответить
это какой то аферист или провокатор
---
Врач Зеленского: "Карантин в Украине это фейк! Мы просто запугивали людей!"
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FL0Hb2Vf26k&fbclid=IwAR1QhGzO_J0L7ioXul0ZbFkgNgyBQ6GtN6-0hQjPthsqhgzxdj2EuEZgpeQ
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13.05.2020 22:20 Ответить
издеваетесь Зеленые - на еду у людей нет денег, а на самые дорогие в мире внутренние перелеты есть?
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13.05.2020 22:56 Ответить
Ну наконец то сможем летать с Житомира в Киев на работу.
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13.05.2020 23:09 Ответить
Т.е. из Харькова или Сум в Киев мы сможем поехать, если в Полтавской области не будет больных?
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14.05.2020 06:10 Ответить
 
 