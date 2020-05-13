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Приняв "антиКоломойский закон" о банках, Украина выполнила условия для получения €500 млн, - Еврокомиссия

Приняв

В Европейской комиссии констатируют, что Украина, приняв в среду закон о банках, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макро-экономической помощи в размере €500 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии.

"Мы приветствуем голосование в украинском парламенте закона о банковской реформе. Украина уже внедрила комплексный пакет реформ в рамках четвертой программы макроэкономической помощи. Согласно нашей оценке, конкретные условия политики для выплаты второй партии в размере €500 млн в рамках программы были выполнены", - заявил он.

Представитель ЕК считает, что последний транш может быть выделен "после выполнения предыдущих действий из программы МВФ". "Сегодняшнее голосование является важным шагом вперед в этом направлении", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макро-финансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на €1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в €1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019, однако на тот период Украина не выполнила ряда обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я высоко оцениваю успехи Зеленского в вопросе реформ, - еврокомиссар по расширению ЕС Варгеи

Автор: 

Еврокомиссия (1478) кредит (2378)


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Топ комментарии
+11
При пете не то что возврат банка коломойскому был невозможен, поэтому такие вопросы и не подымались.
Даже коломойскый убежал со страны
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13.05.2020 21:59 Ответить
+10
Верните Пецю при нем такой херни не было!
Приняв "антиКоломойский закон" о банках, Украина выполнила условия для получения €500 млн, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 5464
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13.05.2020 21:53 Ответить
+6
интересно, хоть в одной стране, граждане которой входят в эту комиссию, есть закон, по которому их главный государственный банк не подчиняется суду данной страны?
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13.05.2020 22:01 Ответить
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Верните Пецю при нем такой херни не было!
Приняв "антиКоломойский закон" о банках, Украина выполнила условия для получения €500 млн, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 5464
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13.05.2020 21:53 Ответить
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13.05.2020 21:58 Ответить
При пете не то что возврат банка коломойскому был невозможен, поэтому такие вопросы и не подымались.
Даже коломойскый убежал со страны
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13.05.2020 21:59 Ответить
Нее, Беня, умерла, так умерла.
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13.05.2020 22:02 Ответить
А почему юля - лишенка волосы на жопе рвет от принятия этого закона?
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13.05.2020 21:53 Ответить
Вона опзЖопка бенина😂
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13.05.2020 21:56 Ответить
Може натякнули, що "ті" гроші повернути прийдеться!
І, то зовсім помилкова компенсація була
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13.05.2020 22:07 Ответить
Виведення з-під декларування дітей чиновників зводить нанівець усі антикорупційні ініціативи - Синютка

Прийняття закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства", який виводить з-під декларування дітей чиновників, зведе нанівець усі антикорупційні ініціативи.

Про сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Чомусь такі "особливо талановиті діти" трапляються у високопоставлених чиновників. І вони просто у 20 років стають мегабізнесменами, мегаволодарями різноманітних активів. І це неправильно. Занадто довго Україна йшла до того, щоб створити антикорупційні органи, щоб примусити чиновників декларувати майно, щоб відповідати за це деклароване майно, щоб сьогоднішня влада так витягнула шаблю, раз-два - і постаралася всі ці речі відправити у потойбічний світ. Ми не голосували за це, ми не підтримували це. І я вважаю, що це, попри деякі позитивні моменти, просто зводить нанівець всі ці антикорупційні речі, які так довго вибудовувалися в державі", - сказав депутат.
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13.05.2020 21:54 Ответить
За кредитные подачки сливают землю, банки... Дальше что? Батраков уже пробовали продать -пока не вышло. Ну, ничего, научатся. Да и эти подачки дефолт только отсрочат, т. к. продавать больше нечего.
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13.05.2020 21:55 Ответить
все пропало Беню слили баба Юля негодуе !
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13.05.2020 21:59 Ответить
Справа в тому, що МВФ це не тільки кредит, а ще і двері до інших кредиторів та інвесторів...
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13.05.2020 22:02 Ответить
кому сливают?
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13.05.2020 22:05 Ответить
Ну-ну.
Подождем решения Конституционного Суда.
Мы же то же как бы НЕ лохи...
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13.05.2020 21:58 Ответить
Кроме решения КС у них есть еще одна "фишечка": сливают Смолия и назначают бениного черта руководить НБУ...
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13.05.2020 22:08 Ответить
достатньо призначити беніних членів наглядради та керівника ПБ... І Лондонський суд визнає, що Україна бені заборгувала $5,5лярда.
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13.05.2020 22:52 Ответить
Вымучали ))
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13.05.2020 21:58 Ответить
так это не что что вымучивали!
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13.05.2020 21:59 Ответить
Молодец ЗЕ ,хорошо служишь ! Получи кусочек сахару от ЕС .))
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13.05.2020 22:00 Ответить
интересно, хоть в одной стране, граждане которой входят в эту комиссию, есть закон, по которому их главный государственный банк не подчиняется суду данной страны?
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13.05.2020 22:01 Ответить
Можете процитировать тот пункт закона в котором указано, что главный государственный банк не подчиняется суду данной страны?
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13.05.2020 22:04 Ответить
если в суде доказано, что банк забрали незаконно, но действий Нацбанка это никак не останавливает и не прекращает - где тут подчинение суду?
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13.05.2020 22:56 Ответить
де є ще такі країни, в яких олігарху можна купити рішення не лише Баришівського, а й Конституційного Суду?
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13.05.2020 22:49 Ответить
ну, так неправильно функционирующую судебную систему исправлять нужно, а не вводить законом беззаконие.
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13.05.2020 22:58 Ответить
але ж ви, 73/43%зебіли - саме так нагаласували!
Да, суд.систему потрібно реформувати (нехай навіть це реформи не одного дня, не одної пятирічки, навіть не одного покоління) - але ж нині завдяки вам чи не всі реформи зупинені!
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14.05.2020 04:15 Ответить
за жалкие 500 млн. так унижаться...
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13.05.2020 22:18 Ответить
Да, 500 млн и 1,75 млрд - никак на 10 млрд не похоже, о чем говорил Зеля... Кинули, как лохов! Этот новый кредит даже половину старого не покроет!
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13.05.2020 22:34 Ответить
Порушити кучу законів, продати країну(землю) і все це за якісь 500 міліонів? Торчок просто дрібний шнирь, але великий ідіот.
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13.05.2020 22:21 Ответить
Зебильчики, а как вы эти долги АДДавать будИИТИ? Или шо вы там волали больше года назад?
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13.05.2020 22:34 Ответить
Ну так дёшево отдать все, за каких-то 500 млн.$. Вас проклянут ребята квартала 95, если вы этого ещё не поняли. Устройте ещё осенью "карантин" в зиму, вас "съедят".
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13.05.2020 22:36 Ответить
Не, это правда, 500 млн. - это разве на дефолт.
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13.05.2020 23:20 Ответить
Надо и про остальных ворюг и барыг "позаботиться" приняв законы о возвращении в казну ими награбленного...
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13.05.2020 23:25 Ответить
Главной "мишенью" нового закона был прежде всего "Приват", который пытается вернуть себе Коломойский. Но сам закон касается вообще любого банка, в который ввели госадминистрацию, ликвидировали или национализировали. Этот процесс становится необратимым - даже если он прошел с нарушениями... НБУ теперь выше судов !!! Браво ...
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14.05.2020 00:48 Ответить
После разговоров о том что кредиты можно и не отдавать,я бы не занял больше ни копейки.Скажите спасибо вашим кацапским гавноедам
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14.05.2020 07:17 Ответить
За 500 лимонов, которые надо вернуть с процентами, слили банковскую систему страны, правосудие и Конституцию... Дешёвки!
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14.05.2020 08:44 Ответить
 
 