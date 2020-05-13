Приняв "антиКоломойский закон" о банках, Украина выполнила условия для получения €500 млн, - Еврокомиссия
В Европейской комиссии констатируют, что Украина, приняв в среду закон о банках, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макро-экономической помощи в размере €500 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии.
"Мы приветствуем голосование в украинском парламенте закона о банковской реформе. Украина уже внедрила комплексный пакет реформ в рамках четвертой программы макроэкономической помощи. Согласно нашей оценке, конкретные условия политики для выплаты второй партии в размере €500 млн в рамках программы были выполнены", - заявил он.
Представитель ЕК считает, что последний транш может быть выделен "после выполнения предыдущих действий из программы МВФ". "Сегодняшнее голосование является важным шагом вперед в этом направлении", - подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макро-финансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на €1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в €1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019, однако на тот период Украина не выполнила ряда обязательств.
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Даже коломойскый убежал со страны
І, то зовсім помилкова компенсація була
Прийняття закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства", який виводить з-під декларування дітей чиновників, зведе нанівець усі антикорупційні ініціативи.
Про сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
"Чомусь такі "особливо талановиті діти" трапляються у високопоставлених чиновників. І вони просто у 20 років стають мегабізнесменами, мегаволодарями різноманітних активів. І це неправильно. Занадто довго Україна йшла до того, щоб створити антикорупційні органи, щоб примусити чиновників декларувати майно, щоб відповідати за це деклароване майно, щоб сьогоднішня влада так витягнула шаблю, раз-два - і постаралася всі ці речі відправити у потойбічний світ. Ми не голосували за це, ми не підтримували це. І я вважаю, що це, попри деякі позитивні моменти, просто зводить нанівець всі ці антикорупційні речі, які так довго вибудовувалися в державі", - сказав депутат.
Подождем решения Конституционного Суда.
Мы же то же как бы НЕ лохи...
Да, суд.систему потрібно реформувати (нехай навіть це реформи не одного дня, не одної пятирічки, навіть не одного покоління) - але ж нині завдяки вам чи не всі реформи зупинені!