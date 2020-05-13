"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?"
Увольнение Кабинетом Министров и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова произошло несмотря на обращение 65 нардепов от "Слуги народа".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня печальный день для нашей окружающей среды. Наш главный адвокат реформы государственного экоконтроля Егор Фирсов был уволен с должности решением правительства.
На решение не повлияли 65 подписей нардепов "Слуги народа", срочно собранных для недопущения подобного. На решение не повлияло присутствие народных депутатов на заседании правительства, где Денис Шмыгаль модерировал турбо-режим на заседание и не дал возможности мне выступить до момента голосования", - написал Мариковский.
"Завтра на встрече премьера с народными депутатами, спрошу - Где дно, Денис Анатольевич?", - пообещал нардеп.
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перевірено .....
"Карфаген должен быть разрушен, а Беня закопан"
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хайам©
))
ММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривен https://lb.ua/society/2020/02/20/450435_mmk_im_ilicha_vpervie_viplatil.html
Rock!
@GreenSergeantM
шел 21 век, цена на электроэнергию падала в Европе и Америке, а в Украине создавался штаб профессионалов для того, чтобы исключить веерные отключения электроэнергии.Похоже, люди в Украине реально идиоты в большинстве, если доверяют руководить своей жизнью подобным профи...
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https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
Сначала останавливаем энергоблоки на АЭС,а потом из за нехватки энергии проводим веерные отключения,так Ринат Ахметов ставит
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
раком и вымагает налоговые преференции. Ротердама+ уже мало. Нужны существенные налоговые преференции,без них бизнес Ахметова накрывается пи
все по плану зеленой шайки