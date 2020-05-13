"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?"

Увольнение Кабинетом Министров и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова произошло несмотря на обращение 65 нардепов от "Слуги народа".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня печальный день для нашей окружающей среды. Наш главный адвокат реформы государственного экоконтроля Егор Фирсов был уволен с должности решением правительства.

На решение не повлияли 65 подписей нардепов "Слуги народа", срочно собранных для недопущения подобного. На решение не повлияло присутствие народных депутатов на заседании правительства, где Денис Шмыгаль модерировал турбо-режим на заседание и не дал возможности мне выступить до момента голосования", - написал Мариковский.

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"Завтра на встрече премьера с народными депутатами, спрошу - Где дно, Денис Анатольевич?", - пообещал нардеп.

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