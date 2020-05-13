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"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?"

Увольнение Кабинетом Министров и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова произошло несмотря на обращение 65 нардепов от "Слуги народа".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня печальный день для нашей окружающей среды. Наш главный адвокат реформы государственного экоконтроля Егор Фирсов был уволен с должности решением правительства.

На решение не повлияли 65 подписей нардепов "Слуги народа", срочно собранных для недопущения подобного. На решение не повлияло присутствие народных депутатов на заседании правительства, где Денис Шмыгаль модерировал турбо-режим на заседание и не дал возможности мне выступить до момента голосования", - написал Мариковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли

"Завтра на встрече премьера с народными депутатами, спрошу - Где дно, Денис Анатольевич?", - пообещал нардеп.

Слуга народа Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: Где дно, Денис Анатольевич? 01

Также читайте: Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного

Автор: 

Госэкоинспекция (148) Фирсов Егор (154) Шмыгаль Денис (2746) Мариковский Александр (15)


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Топ комментарии
+24
Проститутки с борделей реже меняют своих клиентов, чем слуги народа своих хозяев и решения.
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13.05.2020 22:01 Ответить
+18
ну шо ,громада...!!! ці зелені чоловічки "рубають" по всім фронтам... мова,суди,ліс,електроенергія,ліки,хлор для води...нічого нікому не нагадує...?!!! 2010 "могемпавтарить"...
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13.05.2020 22:11 Ответить
+14
"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?" - Цензор.НЕТ 5672
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13.05.2020 22:04 Ответить
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Проститутки с борделей реже меняют своих клиентов, чем слуги народа своих хозяев и решения.
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13.05.2020 22:01 Ответить
любишь ЗЕльоных макак ? Тебе на Киевский зоопарк.
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13.05.2020 22:10 Ответить
"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?" - Цензор.НЕТ 5672
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13.05.2020 22:04 Ответить
Ну не всім же на каналі Ахмета фізкультуру показувати))
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13.05.2020 22:12 Ответить
Фирсов --одна из проституток-перебежчиков ---даже зеленой нечисти такие НЕ нужны)))
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13.05.2020 22:04 Ответить
Особенно после того, как Киев стал самым грязным городом мира.
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13.05.2020 22:07 Ответить
при Порохе крутился как гі..но в ополонці
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13.05.2020 22:11 Ответить
Дно це вся ваша малоросько-сєпарська партєйка.
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13.05.2020 22:10 Ответить
Свині та корито..
Ніого, поки, не змінилося...
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13.05.2020 22:10 Ответить
ну шо ,громада...!!! ці зелені чоловічки "рубають" по всім фронтам... мова,суди,ліс,електроенергія,ліки,хлор для води...нічого нікому не нагадує...?!!! 2010 "могемпавтарить"...
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13.05.2020 22:11 Ответить
мда грабеж становится системней и организованней, как при прохвессоре......
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13.05.2020 22:12 Ответить
Тих хто вийде з фракції Слуга Народу,замінять депутати від ПЄС))
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13.05.2020 22:11 Ответить
той, хто предасть ЄС - політичний покійник.
перевірено .....
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13.05.2020 22:14 Ответить
Я бачив як сьогодні покійники голосували разом))
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13.05.2020 22:18 Ответить
только "покойник" ЕС крепчает, а вечноЗЕльоный Слуга чахнет вместе со своим хозяином
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13.05.2020 22:30 Ответить
голосовали за потому что
"Карфаген должен быть разрушен, а Беня закопан"
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13.05.2020 22:39 Ответить
Жуля с ОПЗЖ?))))
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14.05.2020 00:49 Ответить
Ну прям как в тайном обществе каком-то или в мафи, "Вход рубель, выход два"
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13.05.2020 22:26 Ответить
Дно в кабінеті президента засідає.
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13.05.2020 22:16 Ответить
У всьому винен "золотий унітаз",хто на нього сідає,стає Януком))
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13.05.2020 22:19 Ответить
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хайам©
))
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13.05.2020 22:25 Ответить
Тож не дивно, що Шмигаль його звільнив. Після того, як Фірсов пред'явив штраф за порушення екології ахметівській структурі ММКІ, іншого рішення від ставленика татарина годі було й очікувати.
ММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривен https://lb.ua/society/2020/02/20/450435_mmk_im_ilicha_vpervie_viplatil.html
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13.05.2020 22:26 Ответить
https://twitter.com/GreenSergeantM

Rock!
@GreenSergeantM

шел 21 век, цена на электроэнергию падала в Европе и Америке, а в Украине создавался штаб профессионалов для того, чтобы исключить веерные отключения электроэнергии.Похоже, люди в Украине реально идиоты в большинстве, если доверяют руководить своей жизнью подобным профи...
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13.05.2020 22:27 Ответить
У бездны нет дна. На то она и бездна.
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13.05.2020 22:28 Ответить
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div


https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div

тупой мэр

@B00hBkWF4q16Div


Сначала останавливаем энергоблоки на АЭС,а потом из за нехватки энергии проводим веерные отключения,так Ринат Ахметов ставит
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
раком и вымагает налоговые преференции. Ротердама+ уже мало. Нужны существенные налоговые преференции,без них бизнес Ахметова накрывается пи
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13.05.2020 22:28 Ответить
я не удивлен
все по плану зеленой шайки
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13.05.2020 22:29 Ответить
Бунт на корабле?
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13.05.2020 22:38 Ответить
команда цього судна - набрана з волоцюг найближчого порту.
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13.05.2020 23:01 Ответить
Жаль парней типа Мариковского и его единомышленников! Лошара с Ахметом (шмыргалем) их использовали как резиновые изделия! Лошара и далее проявляет свое истинное обличье! Трепак, Чумак, Фирсов отправлены в отставку, бобиковы, венедихтовы и прочая мразь жируют и прислуживают! Скоро станем свидетелями "некомпетентности" и отстранения М.С.! Лучше бы этот кондом и дальше кривлялся на подмостках!!!
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13.05.2020 22:41 Ответить
Марковський, твій Фірташ нині - ніхто! Не котирується аже! Беня з рижою мраззю - руять!
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13.05.2020 22:58 Ответить
ніхто з цієї шайки ніколи моїм не був! хоча пригадую двох паскуд які шмиргаляли на "освячення" до фірташа перед висуванням на посади! пригадати хто це були?!
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13.05.2020 23:16 Ответить
а ти шо - сам зебіл Мариковський?
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14.05.2020 01:34 Ответить
Мариковский голосовал за Авакова, так что он и сам прекрасно знает, где дно.
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13.05.2020 23:12 Ответить
Ну так всі разом зробили країну рукожопою. Правда щось не видно сили, яка має ту рукожопість тепер розгрібати. Це ж не німці, які раціонально можуть сказати, ну хіба рукожопий може правити моєю країною? І раціонально закинути його в крематорій.
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13.05.2020 23:37 Ответить
Дописувачі сайту вирішили , що вони краще знають те, кого призначати і звільняти премьєр-міністру? Де ви такі "казкові" персонажі беретися? Ваша думка нікого не цікавить! Заспокойтеся!)))
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14.05.2020 01:58 Ответить
Пане Маріковський ще не всі члени команди 95-го на хлібних місцях, а ви якогось Фірсова захищаєте.
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14.05.2020 09:51 Ответить
 
 