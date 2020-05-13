ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей
Верховная Рада приняла в первом чтении проект №3355-1, предусматривающий изменения в некоторые законы "относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства"
За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата, ни одного голоса не дали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Как отмечает hromadske, документ в случае принятия во втором чтении позволит субъектам декларирования (чиновникам, депутатам, госслужащим, судьям и т.п.) не декларировать имущество детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных.
Напомним, Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей.
Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило категорически против этого законопроекта.
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😂😂
А када презервантом был - не смог..
🤔
Экспертизы, сдача спермы,ДНК итд итп..
Санта Барбара в слезах курит бамбук..
😂😂😂
Шариковых разведетца ...))
Це різні речі.
Иди к папе дитинко...
🤗
Надо вот этих: 🐍🐍🐍💩💩💩🐛👻🐊🙈🙉🙊🐵👹🐗🐸🐸🐸
🤔
Если тааакую чешуйню принимают..
😁😁
А Лохам и неЛОХАМ, НЄ??!!
СДЕЛАЛИ МОЙ ВЕЧЕР!!
Захохохохотали!!!!
😁😁😁
Им мона , а Мне нет..
Давайте уже право" первой ночи", блд!!
😁😂
Як воно так трапилося, що вас цап зґвалтував?
Цікаво також, кому належить таке "геніальне" трактування позашлюбних дітей.
(я спочатку не повірив власним очам, прочитавши таке визначення)