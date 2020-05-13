ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект №3355-1, предусматривающий изменения в некоторые законы "относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства"

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата, ни одного голоса не дали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как отмечает hromadske, документ в случае принятия во втором чтении позволит субъектам декларирования (чиновникам, депутатам, госслужащим, судьям и т.п.) не декларировать имущество детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных.

Напомним, Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило категорически против этого законопроекта.