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ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей

ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект №3355-1, предусматривающий изменения в некоторые законы "относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства"

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата, ни одного голоса не дали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как отмечает hromadske, документ в случае принятия во втором чтении позволит субъектам декларирования (чиновникам, депутатам, госслужащим, судьям и т.п.) не декларировать имущество детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных.

Напомним, Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 28 нардепов внесли в Раду законопроект, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей. СПИСОК

Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило категорически против этого законопроекта.

Автор: 

ВР (29304) декларация (1367) законопроект (3240) НАПК (1227)


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Топ комментарии
+41
ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей - Цензор.НЕТ 9234
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13.05.2020 22:41 Ответить
+39
Тадааааам! Браво !!!!!!!!!
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13.05.2020 22:40 Ответить
+36
За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата, ни одного голоса не дали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
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Зелючки, что скажете?
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13.05.2020 22:43 Ответить
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Страница 2 из 2
Это тебе втирают со страниц СМИ про "внебрачных детей". На самом деле в проекте закона нет слова "внебрачных". У меня дети со мной совместно не живут, поэтому я переписываю тачку за сто тысяч баксов на них и совершенно спокойно продолжаю ей пользоваться. И мне уже не надо декларировать, откуда у меня эти сто тысяч баксов. Обычный схематоз. Вот так мы и живем.
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14.05.2020 00:13 Ответить
Типичный зепил, вы, полудурки, неубиваемы!)>
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14.05.2020 05:14 Ответить
Ну, зеленосос, попробуй обоснуй пользу этого закона с точки зрения борьбы с коррупцией? Расскажи, нам всем, почему критика этих явных зашкваров зелёных сидоров - это плохо?
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14.05.2020 10:44 Ответить
Офшори відпочивають..
😂😂
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13.05.2020 23:42 Ответить
Это какой змеиный ум надо иметь, чтобы придумать такое: узаконивание хищений бюджетных денег через незаконнорожденных детей. Ложь лжеца.
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13.05.2020 23:45 Ответить
Эм, это вам так втирают СМИ, про незаконнорржденных. А в самом законе написано "те, которые не проживают совместно", т.е. мои дети уехали в Англию, и я могу всё свое имущество переписать на них, раз они совместно не живут, то и декларировать это имущество не надо. Это как Тимошенко, которая арендует "у кого-то из друзей" особняк за одну гривню в год. Формально этот особняк не её, значит и декларировать нечего...
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14.05.2020 00:17 Ответить
Вот пачему Свин ROSHeн и 120 тысч земельки на минетомьотчика переписал..
А када презервантом был - не смог..
🤔
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13.05.2020 23:47 Ответить
внебрачные дети, точно пойдут хромосомами во внебрачных родаков и тогда последние, во множестве своём будут оставаться на бобах, мизер для отчёта на себя записав. дети, с горой имущества записанным на них, своих внебрачных "отцов и дедов" кинут ещё похлеще чем те родную державу кидают. "шо в внебрачных упало, то пропало")))).
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13.05.2020 23:52 Ответить
Воот, надож доказать , шо он внепапочный, внематочный, выкидыш...
Экспертизы, сдача спермы,ДНК итд итп..
Санта Барбара в слезах курит бамбук..
😂😂😂
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14.05.2020 00:01 Ответить
зачем так усложнять? кинул папу (маму, деду,...) - значит родная кровь. ни стыда, ни совести, как и у предков ))))))))) а от если наоборот, внебрачная кровинушка оказывает заботу, то пусть у старших голова болит, - а не подгулял ли партнёр с каким нибудь дворовым водолазом или водолазкой ? )))))
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14.05.2020 00:20 Ответить
Агга, "Собачье сердце" ..
Шариковых разведетца ...))
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14.05.2020 00:36 Ответить
ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей...скоро ВР примет в первом чтении законопроект об гражданских однополых браков, запрещающий чиновникам раздел их имущества
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13.05.2020 23:54 Ответить
"которые с ними не проживают, то есть внебрачных"
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 6392 Це різні речі.
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13.05.2020 23:56 Ответить
Теж звернув увагу на тупе формулювання
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14.05.2020 03:58 Ответить
не звертай уваги, тут немає журналістів в авторах статей, або журнашлюхи або дурналісти.
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14.05.2020 08:47 Ответить
Нююю, усыновлю(вдочерю)любого деПутана..
Иди к папе дитинко...
🤗
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13.05.2020 23:57 Ответить
Шах и мат тeбе Ли Куан Ю! Вот так - одним ударом побеждена вся коррупция в Украине. И сразу у Дубинского не "мама любит скорость", а просто "биологический папа подарил". И никаких вопросов. МалатцЫ!!!
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14.05.2020 00:11 Ответить
Слуги уродів кончені... Які дибилоїди за зеленського проголосували?
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14.05.2020 00:15 Ответить
Ущербное быдло🐏🐏🐏🐏🐐🐐🐐🐐🤢🤢🤢🤢🤡🤡🤡73+95 квартал физических уродов и кривляк
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14.05.2020 01:40 Ответить
Не, коровки и свинки- полезные и хорошие животные , не подходят для иллюстрации 95кагала!
Надо вот этих: 🐍🐍🐍💩💩💩🐛👻🐊🙈🙉🙊🐵👹🐗🐸🐸🐸
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14.05.2020 10:39 Ответить
Скока счас "детей лейтенанта Шмидта" появитца..
🤔
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14.05.2020 00:22 Ответить
Насквозь коррупированное решение зеленых малайцев! Ганьба Зеленскому и его банде коррупционеров!
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14.05.2020 00:26 Ответить
Чета Зе хатят усе утопить..
Если тааакую чешуйню принимают..
😁😁
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14.05.2020 00:28 Ответить
Толька "чиновникам"?!
А Лохам и неЛОХАМ, НЄ??!!
СДЕЛАЛИ МОЙ ВЕЧЕР!!
Захохохохотали!!!!
😁😁😁
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14.05.2020 00:45 Ответить
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 6251
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14.05.2020 01:09 Ответить
Вооо, пошло разделенийо деПутанов от народа Неньки..
Им мона , а Мне нет..
Давайте уже право" первой ночи", блд!!
😁😂
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14.05.2020 01:47 Ответить
Мій син має вже свою сім`ю і не проживає зі мною. Значить він позашлюбний?
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14.05.2020 03:57 Ответить
Саме головне,що про цей закон ніде не було ні слуху ні духу,а тут бац і прийняли...
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14.05.2020 04:20 Ответить
Ну всё, теперь заживём!
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 4470
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14.05.2020 06:27 Ответить
Сарафанов: - Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается. (с) "Старший сын"
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14.05.2020 06:32 Ответить
Ну що, 73%, сідайте зручніше, закурюйте... До вас лише одне питання.
Як воно так трапилося, що вас цап зґвалтував?
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14.05.2020 06:41 Ответить
Вони йому віддалися добровільно.
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14.05.2020 06:42 Ответить
Просто в зомбоящике им рассказывали, что всё наоборот.
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14.05.2020 09:32 Ответить
Я думала, що це якийсь прикол.

Цікаво також, кому належить таке "геніальне" трактування позашлюбних дітей.
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14.05.2020 06:41 Ответить
Оце вже точно у автора законопроекту призначення голови - "я в неё ем" ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 5251
(я спочатку не повірив власним очам, прочитавши таке визначення)
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14.05.2020 07:03 Ответить
"детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных"

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 6816
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14.05.2020 06:51 Ответить
Ага. То, что "внебрачный" и "не проживающий вместе" - это разные понятия, дебилам, пишущим ЗАКОНЫ, это неизвестно.
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14.05.2020 09:30 Ответить
ВОТ ЭТО ДА!!!!!
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14.05.2020 07:39 Ответить
Пора гнать этих мудаков и больше не пускать тех кто хоть раз был у власти.
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14.05.2020 08:12 Ответить
Ха-ха. Так вот ты какая - борьба с коррупцией по-зеленски.
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14.05.2020 09:29 Ответить
Вообще, напоминаю, что дети "брачные" и "вн**рачные" ,если они признаны отцом, уравнены в правах согласно законодательству. Ау, депутаны, вы окончательно **@нулись? На кого это рассчитано?
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14.05.2020 09:34 Ответить
просто кісточка для **********
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14.05.2020 10:54 Ответить
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