Коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом, который никогда не исчезнет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей.

Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Важно открыто сказать: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом и, возможно, никогда не исчезнет", – отметил эксперт.

По словам Райана, данное заболевание может стать длительной проблемой. Однако, добавил он, мир может взять под контроль распространение вируса с помощью вакцины – если такая будет создана.

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На утро 13 мая в мире число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4,26 миллиона человек. При этом от коронавирусной инфекции умерли почти 292 тысячи людей, выздоровели более 1,49 миллиона пациентов.