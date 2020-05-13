Рябошапка: На встрече с президентом Венедиктова в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии

Действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова способствовала увольнению предшественника Руслана Рябошапки.

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя причины своей отставки, Рябошапка связал их с интересами тех, кто хотел занять его место.

"И это точно не Сергей Кизь и не Сергей Ионушас. Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии.

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...Разговор вообще касался другого, президент очень удивился, когда она почему-то перешла на эту тему. Из этого я делаю вывод, что этот человек - один из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю его офиса, что нужно поменять генерального прокурора. Мол, "идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали", - рассказал экс-генпрокурор.

Обвинения Венедиктовой, по его словам, касаются дела, переданного в НАБУ.

"Она назвала одно из производств, которое мы передали в НАБУ по подследственности. Это 364 статья Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением. Соответственно уголовное расследование должно осуществлять только НАБУ. Видимо, речь шла о том, что я дела "продаю" в НАБУ. ...Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня", - отметил Рябошапка.

При этом он уточнил, то "президент удивился" инциденту, "но ничего не сказал".

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По мнению Рябошапки, такое поведение Ирины Венедиктовой связано с амбициями и тем, что "конкурс на главу ГБР она бы не выиграла". "Потому что не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ. - Ред.). Думаю, в Офисе президента уже никто не сомневается, что там все плохо (в Офисе Генпрокурора)", - отметил Рябошапка.

Также он выразил предположение, что карьера действующего генпрокурора "не будет продолжительной" и ее скоро уволят.

"Сегодня его (президента. - Ред.) это может устраивать, однако завтра он может неожиданно изменить генерального прокурора и руководителя ГБР. Так, как это было с министрами: три недели устраивали, а затем - перестали устраивать. Это типично для этой власти", - резюмировал бывший генпрокурор.

Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским, которого называют близким к бизнесмену Игорю Коломойскому.

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