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Рябошапка: На встрече с президентом Венедиктова в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии

Рябошапка: На встрече с президентом Венедиктова в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии

Действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова способствовала увольнению предшественника Руслана Рябошапки.

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя причины своей отставки, Рябошапка связал их с интересами тех, кто хотел занять его место.

"И это точно не Сергей Кизь и не Сергей Ионушас. Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка

...Разговор вообще касался другого, президент очень удивился, когда она почему-то перешла на эту тему. Из этого я делаю вывод, что этот человек - один из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю его офиса, что нужно поменять генерального прокурора. Мол, "идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали", - рассказал экс-генпрокурор.

Обвинения Венедиктовой, по его словам, касаются дела, переданного в НАБУ.

"Она назвала одно из производств, которое мы передали в НАБУ по подследственности. Это 364 статья Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением. Соответственно уголовное расследование должно осуществлять только НАБУ. Видимо, речь шла о том, что я дела "продаю" в НАБУ. ...Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня", - отметил Рябошапка.

При этом он уточнил, то "президент удивился" инциденту, "но ничего не сказал".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Венедиктовой по заявлению экс-советника Трубы. ДОКУМЕНТ

По мнению Рябошапки, такое поведение Ирины Венедиктовой связано с амбициями и тем, что "конкурс на главу ГБР она бы не выиграла". "Потому что не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ. - Ред.). Думаю, в Офисе президента уже никто не сомневается, что там все плохо (в Офисе Генпрокурора)", - отметил Рябошапка.

Также он выразил предположение, что карьера действующего генпрокурора "не будет продолжительной" и ее скоро уволят.

"Сегодня его (президента. - Ред.) это может устраивать, однако завтра он может неожиданно изменить генерального прокурора и руководителя ГБР. Так, как это было с министрами: три недели устраивали, а затем - перестали устраивать. Это типично для этой власти", - резюмировал бывший генпрокурор.

Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским, которого называют близким к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Читайте также: Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council

Автор: 

увольнение (2691) Рябошапка Руслан (409) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+25
просто ************....просто красится в нужный цвет...
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13.05.2020 23:54 Ответить
+22
ЗЕлёные мартышки всё чудесатее и чудесатее!
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13.05.2020 23:52 Ответить
+20
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1260649236321808384 1 ч

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-mizh-rf-i-nimechchinoyu-pro-donbas-ostanni-novini-50087979.html
Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
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13.05.2020 23:56 Ответить
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************ зелена.
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13.05.2020 23:49 Ответить
просто ************....просто красится в нужный цвет...
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13.05.2020 23:54 Ответить
БЛ, БЛ, БЛ, еще раз БЛ.

чистеньких там нет
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14.05.2020 00:05 Ответить
а может ЩА? ))
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14.05.2020 08:43 Ответить
ЗЕлёные мартышки всё чудесатее и чудесатее!
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13.05.2020 23:52 Ответить
При Порохе зато Шокин был! Потом Супер прокуГор Луценко..
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14.05.2020 00:34 Ответить
Дятел, по сравнению с ДБС и бревно скпер прокурор
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14.05.2020 08:55 Ответить
"а шо прі порохе вашем луччє було??" зєбіл
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14.05.2020 09:25 Ответить
Ну Шокін, який би він не був, все ж не провалював екзаменів з права, як Венедіктова!
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14.05.2020 10:00 Ответить
https://censor.net/user/45865 - ты после "Пороха" никак трусы не отстираешь? Каждый день снова обосранные?
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14.05.2020 11:15 Ответить
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 7928
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14.05.2020 01:13 Ответить
Скунс, тебе еще не надоело? Ты так уже убого выглядишь, не позорься)))
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14.05.2020 00:08 Ответить
Складається враження, що у клованів при владі павуки в банці.
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13.05.2020 23:54 Ответить
ошибаешься, пауки совсем не дебильные
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13.05.2020 23:55 Ответить
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1260649236321808384 1 ч

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-mizh-rf-i-nimechchinoyu-pro-donbas-ostanni-novini-50087979.html
Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
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13.05.2020 23:56 Ответить
Це було б правдою, якщо б в Україні до цих пір хтось хоч що небудь корисне організував. Єдине, що організували ці й минулі бандюки - це грабіж держави. На 100% тих, хто на те здатен - у владу не проходить, їх просто блокують. Бо вони йдкть не грабувати, а організовувати, а організація неможлива, щоб не кинути за грати шахраїв, які живуть при владі. Це все пуста балаканина. Рябошапка сам не був схильний до активних дій. Більш схожий на пристосуванця, а не на якогось прогресивного організатора.
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13.05.2020 23:57 Ответить
Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским Источник: https://censor.net/n3195384
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14.05.2020 00:21 Ответить
Значить Бенідіктова на підтанцівці хору Каломойського. Солірує Дибінський.
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13.05.2020 23:59 Ответить
Рябошапка, а что с кредитом 400 тыс евро за французский домик уже погасил?
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14.05.2020 00:03 Ответить
если национальности копнуть этой кодлы-одни ивреи...
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14.05.2020 01:39 Ответить
украинец, который получил паспорт польши и живет в польше. с точки зрения закона он уже "народ" польши. является он частью польского этноса? он поляк или еще украинец? чей он "народ" и чей он "этнос".
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14.05.2020 08:43 Ответить
так ти ідійот... НЕ паспорт є ознакою НАЦІОНАЛЬНОСТІ, а гени та cпадковані від батьків національні риси, і не релігія чи мова і українець і ескімос і негроїд з громадянством Польші не є ПОЛЯКОМ за національною ознакою..
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07.06.2020 12:14 Ответить
Рябошапка очень похож на внука Полиграфа Шарикова...
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14.05.2020 06:36 Ответить
Точняк 👍
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14.05.2020 08:00 Ответить
Колизей для Лохов и неЛохов...
Дайош зрелищо када хлебать будет нечего и попа в паутине!!
Відволікання уваги!!
😂😂😂
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14.05.2020 00:07 Ответить
"идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Источник: https://censor.net/n3195384
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14.05.2020 00:22 Ответить
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 1059
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14.05.2020 00:09 Ответить
Наглые косые глаза... И нагло врать, когда очевидное на поверхности, ... как это... крепно...
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14.05.2020 00:13 Ответить
Був такий собі професор Ламброзо. Він вважав, що суть людини видно по її "мордє ліца". Цікавою є зібрана ним "портретна галерея" бандитів-рецидивістів. Ті ще пики!

Думаю, ця тітка з лисячим писком у "портретній галереї мерзотників" професора Ламброзо стала б перлиною...
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14.05.2020 02:32 Ответить
Он ейо внебрачный??
Вся власть в Україніза 30(!!!) років якісь падлюки ..
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14.05.2020 00:13 Ответить
Цікаво, а хто цю владу вибирає?
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14.05.2020 01:50 Ответить
Мабуть, пороблено...
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14.05.2020 02:26 Ответить
Вот это поворот!! Прям неожиданно.
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14.05.2020 00:14 Ответить
Всегда можно найти человека, который будет тормозить ещё лучше!
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14.05.2020 00:35 Ответить


Коли я служив строкову службу, наш старшина, як мав настрій, іноді видавав "армійські перли". Одну з них можна застосувати до цієї ситуації - не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза.
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14.05.2020 02:24 Ответить
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 8012
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14.05.2020 01:11 Ответить
"президент удивился" инциденту, "но ничего не сказал" потому что ничего не говорить - это ни за что не отвечать... очень удобно !
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14.05.2020 01:11 Ответить
это всё Коломойский виноват ....
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14.05.2020 01:13 Ответить
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 4179
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14.05.2020 01:18 Ответить
Пане Рябошапка, хто ви такий? Не з "95-го кварталу" і навіть не з Кривого Рогу, а лізете на керівні посади.
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14.05.2020 01:47 Ответить
Підла тітка.
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14.05.2020 02:20 Ответить
"президент удивился" инциденту, "но ничего не сказал"

Не сказал, потому что, скорее всего, не понял вообще ничего из разговора
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14.05.2020 02:21 Ответить
- Почему "Моника" так часто отдыхает за неполный год после откенгурирования?
- Устает - а вы попробуйте стока времени себя придурком чувствовать - ничего не понимать и ничего не способным сделать?...
Тут не тока в Оман, в нирвану рванешь
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14.05.2020 04:41 Ответить
"Стопроцентов мойчилавек"
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14.05.2020 02:40 Ответить
А что не так сказала, за шоколадного упыря один раз взял и можно до конца жизни отдыхать!
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14.05.2020 06:51 Ответить
Смотрю, ты уже у кого то взял...по самые.....
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14.05.2020 09:01 Ответить
Бенядиктова - человек черта. Пока не уйдет черт, не уйдет и бенядиктова
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14.05.2020 07:11 Ответить
Рябошапка, за твоїм ствердженням, тебе, в присутності президента країни, звинуватили у корупційній діяльності!!! Де позови до суду про захист честі і гідності?!!! У тебе цілий президент України у свідках є!!!
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14.05.2020 07:18 Ответить
Венедиктова хочет прикупить себе лет 10-15.
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14.05.2020 07:40 Ответить
Випадкові порядні люди, типу Скорохід, Полякова, Данелюка, Рябошапки, швидко вилітають з зеленої обойми. Тепер можна сміливо пхати цю зелену шоблу по мішкам і на довічне з конфіскацією.
Зєлю геть. Достркові.
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14.05.2020 08:34 Ответить
Це можна вважати за офіційну позицію "юлі"?
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14.05.2020 09:25 Ответить
Як пороховата запереживала за рябошапку))) Мабуть вату добре зарядили)))
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14.05.2020 08:39 Ответить
Круги на луже разошлись, можешь надевать портки
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14.05.2020 09:03 Ответить
Я не пороховата і мені плювати на рябошляпку, у мене до тебе лиш одне питання: як ти, українськомовний дніпропетровець, можеш підтримувати русскаязичного Зе, якого важко назвати щирим українцем?
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14.05.2020 10:03 Ответить
Бо він є "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны"
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14.05.2020 11:18 Ответить
Веня Диктова(с)
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14.05.2020 09:27 Ответить
Гидко, бридко все це чути, най вас шляк трапить з вашими "міждусобойчиками".
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14.05.2020 09:28 Ответить
Поки ти не поясниш ситуацію з фарсом "затримання вбивць Шеремета", для мене ти нічим не відрізняєшся від інших малоросів - просто тебе від "кормушки" віддвинули.
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14.05.2020 09:53 Ответить
Був у Вови 100% свій чоловык - генпокурор, а стала генпрокуроркинею мадам з посмішкою крокодила і поглядом кроколила! Це добре?
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14.05.2020 11:19 Ответить
Порядочный человек такого рассказывать не будет - это раз.
Второе - то что в прокуратуре всё тонуло это факт. Никакие скандальные дела не были решены и доведены до суда.
Просто брал деньги за то что ничего не делал. Не двигал.

Время покажет....
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14.05.2020 12:02 Ответить
 
 