Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка

Руслан Рябошапка пробыл на посту генерального прокурора шесть месяцев. За это время удалось наладить коммуникацию НАБУ и САП, начать реформу прокуратуры, однако этого было недостаточно для посадок.

Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне фактически ничего не дали сделать за эти шесть месяцев, но мы задали хороший темп. Сразу начали активно работать с НАБУ, было нормальное сотрудничество с Холодницким. Это сотрудничество, кстати, сохраняется. То есть НАБУ и САП впервые начали нормально коммуницировать и давать результаты. За три месяца мы фактически сделали переаттестацию в офисе, уменьшили штатную численность работников в Офисе генерального прокурора на 1000 человек. Но мы очень мало работали", - отметил Рябошапка.

Он также пояснил, что его критика Холодницкого касалась именно нежелания работать конструктивно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: На встрече с президентом Венедиктова в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии

В то же время, экс-генпрокурор уверен, что полугода недостаточно на то, чтобы удовлетворить запрос общества на судебные решения против крупных коррупционеров.

"Общество убедили в том, что нужны посадки и нужна "кровь", а шести месяцев нашей работы было недостаточно для того, чтобы это сделать. Серьезные экономические производства раскрывают год-два. Очевидно, шести месяцев для того, чтобы расследовать политическое дело с нуля и передать его в суд, провести через суд, явно мало. Однако, я думаю, мы показали серьезную активизацию работы. И не имея прямых рычагов влияния на НАБУ и САП, только через координацию работы с ними, они начали более активно работать", - заявил Рябошапка.

Он уверен, что общество убедили политики.

"Это же вышло из избирательной кампании. Затем эта история продолжила накручиваться. С другой стороны, общество устало от безнаказанности столько лет. Высокопоставленные чиновники просто меняются - из оппозиции во власть, из власти в оппозицию - а за решетку попадают только те, кому не повезло. На самом деле, очевидно, что это - политические лозунги, которые очень часто являются преувеличением, определенной аллегорией. То есть людям подается общий месседж. И задача - убедить их в том, что этот общий месседж будет реализован. Очевидно, что его нельзя воспринимать буквально и особенно через правовую призму", - отметил экс-генпрокурор.

Также читайте: Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка

Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским, которого называют близким к бизнесмену Игорю Коломойскому.