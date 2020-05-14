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Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка

Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка

Руслан Рябошапка пробыл на посту генерального прокурора шесть месяцев. За это время удалось наладить коммуникацию НАБУ и САП, начать реформу прокуратуры, однако этого было недостаточно для посадок.

Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне фактически ничего не дали сделать за эти шесть месяцев, но мы задали хороший темп. Сразу начали активно работать с НАБУ, было нормальное сотрудничество с Холодницким. Это сотрудничество, кстати, сохраняется. То есть НАБУ и САП впервые начали нормально коммуницировать и давать результаты. За три месяца мы фактически сделали переаттестацию в офисе, уменьшили штатную численность работников в Офисе генерального прокурора на 1000 человек. Но мы очень мало работали", - отметил Рябошапка.

Он также пояснил, что его критика Холодницкого касалась именно нежелания работать конструктивно.

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В то же время, экс-генпрокурор уверен, что полугода недостаточно на то, чтобы удовлетворить запрос общества на судебные решения против крупных коррупционеров.

"Общество убедили в том, что нужны посадки и нужна "кровь", а шести месяцев нашей работы было недостаточно для того, чтобы это сделать. Серьезные экономические производства раскрывают год-два. Очевидно, шести месяцев для того, чтобы расследовать политическое дело с нуля и передать его в суд, провести через суд, явно мало. Однако, я думаю, мы показали серьезную активизацию работы. И не имея прямых рычагов влияния на НАБУ и САП, только через координацию работы с ними, они начали более активно работать", - заявил Рябошапка.

Он уверен, что общество убедили политики.

"Это же вышло из избирательной кампании. Затем эта история продолжила накручиваться. С другой стороны, общество устало от безнаказанности столько лет. Высокопоставленные чиновники просто меняются - из оппозиции во власть, из власти в оппозицию - а за решетку попадают только те, кому не повезло. На самом деле, очевидно, что это - политические лозунги, которые очень часто являются преувеличением, определенной аллегорией. То есть людям подается общий месседж. И задача - убедить их в том, что этот общий месседж будет реализован. Очевидно, что его нельзя воспринимать буквально и особенно через правовую призму", - отметил экс-генпрокурор.

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Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским, которого называют близким к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Автор: 

НАБУ (4242) САП (2082) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+6
Так.Те,що правоохоронні організації,які мали б між собою конкурувати,тепер успішно комунікують (тобто-"рєшають")-величезне досягнення.
А хороший темп в тому,щоб за півроку нічого не зробити-це ЩО ???
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14.05.2020 00:20 Ответить
+6
Прям все по традиции. Пока ты при власти, то все хорошо работает, никто не мешает и не надо "раскачивать лодку". А если вдруг уволили/заменили кем то другим, то сразу же никто не давал работать, все козлы... Один я "Дартаньян".
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14.05.2020 01:15 Ответить
+5
А де той результат можно побачити?
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14.05.2020 00:21 Ответить
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Ну то може через те й прибрали, бо відчули, що в оту жопоруку банду не годиться. Тут хіба на пальцях гадати.
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14.05.2020 00:20 Ответить
Так.Те,що правоохоронні організації,які мали б між собою конкурувати,тепер успішно комунікують (тобто-"рєшають")-величезне досягнення.
А хороший темп в тому,щоб за півроку нічого не зробити-це ЩО ???
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14.05.2020 00:20 Ответить
Ага, рєшали по розділу корита, за якими грати плачуть.
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14.05.2020 00:22 Ответить
А де той результат можно побачити?
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14.05.2020 00:21 Ответить
В суде. Через пару лет. Думаю Зебил может даже дважды законтаченного переплюнуть.
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14.05.2020 00:31 Ответить
Олимпийский принцип - главное не побеждать, а учавствовать!
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14.05.2020 00:24 Ответить
нє далі сдєлать давать рєзультати (С) Вся прокурва в етом афорізьмє
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14.05.2020 00:26 Ответить
Да ваще произвол. Ничего, сейчас новые зебилята через пару месяцев освободят кресла. Новых будут собирать по психбольницам. А что вы хотели? Новые лица
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14.05.2020 00:30 Ответить
В Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане «беркутовцам»
В поселке Межирич Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам «Беркута».Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко.
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_15894007231374518296128_91991.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2127

«Экспозиция музея - резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих», - написал он.Позже он добавил, что стенды оперативно убрали, когда приехали журналисты. Фото Владимира Зинченко

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940071264123125296127_19074.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2601

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940072317498222296129_93463.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8491

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940072331877115296130_43219.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6248
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14.05.2020 00:41 Ответить
Новая реальность от Зелемойских!
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14.05.2020 08:13 Ответить
Таки сразу надабылобы под стражу ПОПу и всех олигофренов,т.е-
олигархов..
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14.05.2020 01:13 Ответить
Все бывшие высказываются, как ни в чем небывало. Им партию бывших надо создать. Яценюк особенно раздражает своей нарцисисткой туповатостью. Хотя я знаю почему...Ни Супрун, ни Яценюка, ни Гройсмана не отпускают насладиться своими 30 сребреников куда нить в Майами...подвесили за одно место всех. Заставят дальше отрабатывать. Не дулаю Рябошапка так горит желанием светиться в СМИ. Все молятся, что б дали уйти с миром. Гонтарева и Яреська на нервах, потому, что условно, завтра им придется по указанию высказать мнение, но это для их нервов должно быть непереносимо. Они все знают, что сделали и от чего им так хотелось бы уединиться на островке с виллой и прислугой...ведь им это обещали.
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14.05.2020 01:13 Ответить
Сань, как тебе с таким "умищем" удалось выжить в эмиграции??? Сань, возвращайся, сань... зебильной власти нужны именно такие яркие аналитики, как ты... тебя даже в Трускавец на переквалификацию слать не надо... ты и без того всё знаешь, сань...
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14.05.2020 05:49 Ответить
Да то неподмытое под прокси из под сраней-рязаней попердывает
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14.05.2020 09:09 Ответить
Прям все по традиции. Пока ты при власти, то все хорошо работает, никто не мешает и не надо "раскачивать лодку". А если вдруг уволили/заменили кем то другим, то сразу же никто не давал работать, все козлы... Один я "Дартаньян".
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14.05.2020 01:15 Ответить
відпрацьовує марадьорські хабарі
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14.05.2020 01:20 Ответить
Интересно, Испания может конфисковать недвижимость Порошенко в Испании, в целях больбы в короновирусом? Ведь все знают, какая там тяжелая ситуация.
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14.05.2020 01:20 Ответить
о чем ты скулишь, санек? Италия, вон, не может конфисковать недвижимость сеньки Рюкзакова в целях больбы в короновирусом? Ведь все знают, какая там тяжелая ситуация. По той же причине Италия не может конфисковать недвижимость твоего чуда бубочки... да и "канада" не может конфисковать твою недвижимость в канадском АйПи, касаба... не потому что не может, а потому что твоя халупа в вологодских ипенях нах никому не нужна...
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14.05.2020 05:44 Ответить
Спросите у этого соплежуя-Рябошляпки, через какой промежуток времени он был готов подписать подозрение и проведя расследование подать материалы уголовных дел на любого из чиновников хотя бы второй категории или по резонансным делам?
Сколько, по его мнению, надо было ждать? Сакварелидзэ хватало двух недель, а этот соплежуй полгода дро... "коммуницировал".
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14.05.2020 02:34 Ответить
В стиле: Меня снова тянет в Париж. Вы там уже бывали? Нет, но меня уже тянуло.
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14.05.2020 07:02 Ответить
Короче, воры сами пишут законы в Раде, а потом их посадить за воровство невозможно, потому что все якобы законно.
Они и идут в Раду для этого, - чтобы протолкнуть там свои схемы.
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14.05.2020 07:45 Ответить
Хороший темп: нас послали и ми пошли...
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14.05.2020 08:18 Ответить
Какие результаты? Кто то их видит?
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14.05.2020 08:24 Ответить
Рябошапка, кто тебе что не дал? А сокращения в госсекторе это фейк. Так как сокращают в одном отделе и тут же переводят в другие. Так проходит в налоговой. По избранным числам может выглядеть как сокращение, на самом деле этого нет. Это ложь и обман. Коллосально раздутые шаты госслужащих, во всех сферах - вот чем нужно заниматься для сокращения гос. расходов.
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14.05.2020 08:32 Ответить
Как это не сделал,дело против мародёра потроха ты успешно развалил,на виллу во Франции для семьи хватило?
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14.05.2020 09:10 Ответить
Оце так сказав!Хороший темп при нульовому результаті...Є така українська поговірка - пернути в бочку...Нічого крім звуку...
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14.05.2020 12:34 Ответить
Очень удобно в место реальных посадок заниматься бесконечной реформой! И так сдерживать все дела, от решения! Предлагаю реабилитационный пакет для Прокуроров_---- Посади реальных высокопоставленных коррупционеров несколько и получишь прощение!
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17.05.2020 21:43 Ответить
 
 