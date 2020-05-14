Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка
Руслан Рябошапка пробыл на посту генерального прокурора шесть месяцев. За это время удалось наладить коммуникацию НАБУ и САП, начать реформу прокуратуры, однако этого было недостаточно для посадок.
Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне фактически ничего не дали сделать за эти шесть месяцев, но мы задали хороший темп. Сразу начали активно работать с НАБУ, было нормальное сотрудничество с Холодницким. Это сотрудничество, кстати, сохраняется. То есть НАБУ и САП впервые начали нормально коммуницировать и давать результаты. За три месяца мы фактически сделали переаттестацию в офисе, уменьшили штатную численность работников в Офисе генерального прокурора на 1000 человек. Но мы очень мало работали", - отметил Рябошапка.
Он также пояснил, что его критика Холодницкого касалась именно нежелания работать конструктивно.
В то же время, экс-генпрокурор уверен, что полугода недостаточно на то, чтобы удовлетворить запрос общества на судебные решения против крупных коррупционеров.
"Общество убедили в том, что нужны посадки и нужна "кровь", а шести месяцев нашей работы было недостаточно для того, чтобы это сделать. Серьезные экономические производства раскрывают год-два. Очевидно, шести месяцев для того, чтобы расследовать политическое дело с нуля и передать его в суд, провести через суд, явно мало. Однако, я думаю, мы показали серьезную активизацию работы. И не имея прямых рычагов влияния на НАБУ и САП, только через координацию работы с ними, они начали более активно работать", - заявил Рябошапка.
Он уверен, что общество убедили политики.
"Это же вышло из избирательной кампании. Затем эта история продолжила накручиваться. С другой стороны, общество устало от безнаказанности столько лет. Высокопоставленные чиновники просто меняются - из оппозиции во власть, из власти в оппозицию - а за решетку попадают только те, кому не повезло. На самом деле, очевидно, что это - политические лозунги, которые очень часто являются преувеличением, определенной аллегорией. То есть людям подается общий месседж. И задача - убедить их в том, что этот общий месседж будет реализован. Очевидно, что его нельзя воспринимать буквально и особенно через правовую призму", - отметил экс-генпрокурор.
Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским, которого называют близким к бизнесмену Игорю Коломойскому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А хороший темп в тому,щоб за півроку нічого не зробити-це ЩО ???
В поселке Межирич Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам «Беркута».Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко.
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_15894007231374518296128_91991.jpg
«Экспозиция музея - резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих», - написал он.Позже он добавил, что стенды оперативно убрали, когда приехали журналисты. Фото Владимира Зинченко
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940071264123125296127_19074.jpg
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940072317498222296129_93463.jpg
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940072331877115296130_43219.jpg
олигархов..
Сколько, по его мнению, надо было ждать? Сакварелидзэ хватало двух недель, а этот соплежуй полгода дро... "коммуницировал".
Они и идут в Раду для этого, - чтобы протолкнуть там свои схемы.