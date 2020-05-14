До 21 мая можно принять участие в обсуждении концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих, - Немчинов

Профильные ведомства и министерства разработали проект Концепции реформирования системы оплаты труда государственных служащих и объявили о проведении электронных консультаций с общественностью.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители НАГС, СКМУ, министерств и привлеченные эксперты разработали проект Концепции реформирования системы оплаты труда государственных служащих и объявили проведение электронных консультаций с общественностью", - рассказал чиновник.

По его словам, проектом предлагается уменьшение переменной составляющей заработной платы (премии) государственных служащих до 30% и усиление фиксированной доли - не менее 70%.

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Он заметил, что планируется установление должностных окладов на должностях государственной службы на основе их ценности, которое избавит от необходимости дополнительного разделения государственных органов на разные уровни, а также установление дополнительных корректирующих коэффициентов для государственных органов или по функциональному направлению деятельности на должности.

Также Немчинов подчеркнул, что новая система оплаты труда предусматривает создание каталога типовых должностей и внедрение системы грейдов, обеспечение проведения справедливого и прозрачного распределения (перераспределения) фондов оплаты труда в государственных органах.

"Система оплаты труда должна стать прозрачной и предсказуемой как для общества, так и для самих государственных служащих. Это позволит привлекать лучших специалистов и предоставлять качественные услуги гражданам! Реформирование системы оплаты труда госслужащих - это важный шаг навстречу профессиональной и мотивированной государственной службе", - подчеркнул министр.

Он заверил, что новая модель соответствует принципам прозрачности, предсказуемости, справедливости, равенства, результативности и конкурентоспособности.

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Немчинов проинформировал, что с проектом Концепции и планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке, а электронные консультации продлятся до 21 мая.