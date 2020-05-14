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До 21 мая можно принять участие в обсуждении концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих, - Немчинов

До 21 мая можно принять участие в обсуждении концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих, - Немчинов

Профильные ведомства и министерства разработали проект Концепции реформирования системы оплаты труда государственных служащих и объявили о проведении электронных консультаций с общественностью.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители НАГС, СКМУ, министерств и привлеченные эксперты разработали проект Концепции реформирования системы оплаты труда государственных служащих и объявили проведение электронных консультаций с общественностью", - рассказал чиновник.

По его словам, проектом предлагается уменьшение переменной составляющей заработной платы (премии) государственных служащих до 30% и усиление фиксированной доли - не менее 70%.

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Он заметил, что планируется установление должностных окладов на должностях государственной службы на основе их ценности, которое избавит от необходимости дополнительного разделения государственных органов на разные уровни, а также установление дополнительных корректирующих коэффициентов для государственных органов или по функциональному направлению деятельности на должности.

Также Немчинов подчеркнул, что новая система оплаты труда предусматривает создание каталога типовых должностей и внедрение системы грейдов, обеспечение проведения справедливого и прозрачного распределения (перераспределения) фондов оплаты труда в государственных органах.

"Система оплаты труда должна стать прозрачной и предсказуемой как для общества, так и для самих государственных служащих. Это позволит привлекать лучших специалистов и предоставлять качественные услуги гражданам! Реформирование системы оплаты труда госслужащих - это важный шаг навстречу профессиональной и мотивированной государственной службе", - подчеркнул министр.

Он заверил, что новая модель соответствует принципам прозрачности, предсказуемости, справедливости, равенства, результативности и конкурентоспособности.

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Немчинов проинформировал, что с проектом Концепции и планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке, а электронные консультации продлятся до 21 мая.

До 21 мая можно принять участие в обсуждении концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих, - Немчинов 01

Автор: 

реформы (3958) госслужащие (341) заработная плата (2400) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+4
Такое впечатление что форум умирает, т.к. обсуждать стало абсолютно нечего. Только ковид, склоки, разборки, аресты, склоки, пустые обещания...

После ухода Порошенко Украина попала в чёрную дыру, и падает туда; а дна не видно. Похоже, дна в этой дыре вообще нет.
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14.05.2020 01:03 Ответить
+3
Конечно умирает. Умным год назад было понятно, что произойдет, а дуракам что-то объяснять смысла нет...
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14.05.2020 01:24 Ответить
+2
Льготы внебрачным мноооогогогооо детным будут???
Ню , хоть орден - "Внебрачный ПАПА"..
🤗
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14.05.2020 00:50 Ответить
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Льготы внебрачным мноооогогогооо детным будут???
Ню , хоть орден - "Внебрачный ПАПА"..
🤗
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14.05.2020 00:50 Ответить
Зарплата чиновника повинна безпосередньо відповідати середній по країні. Інакше як вони можуть щось покращувати? Інша справа в кримінальній відповідальності за злочин на посаді. Тут треба тільки підвищувати. І не штрафи, а строк по статті.
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14.05.2020 00:52 Ответить
О! Помню-помню как при Дорогом Леониде Ильиче всенародно обсуждали новую Конституцию. Не ну чего тут такого: лохторат зе - это латентные (?) совки.
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14.05.2020 00:55 Ответить
Очковтирательство для зебилов , настоящие барыги дьрьмаки торгуют чем непоподя и лохами тоже
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14.05.2020 00:58 Ответить
Оттягивают время...его у них нет. Вертятся, как ...не хочу говорить здесь на сайте. Но где слуги народа? Почему на эфир по ТВ то Мариана -- наспех сделаная деревяная кукла отморозок или Галина, тоже кукла отморозок? И это из всей фракции?
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14.05.2020 00:59 Ответить
Да хрен с теми зарплатами! Пусть остаются, но хотелось бы ответсвенности от чиновников за эти зарплаты, есть эффективность, результат для страны, города, поселка, жителям, пусть получают з/п, нет эффективности, в тюрьму или пусть вернет всю полученную зарплату при увольнении, и без права занимать любую гос должность в стране, пусть дворы идут убирать! А то уже приходили "эффективные" менеджеры (железная дорога) зарплата как у космонафта, а результат отрицательный, спокойно подсобирал годик , и лахнул восвояси! нах такое?
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14.05.2020 01:00 Ответить
Ну и плати всей этой шобле по два миллиона каждому из своего кармана .
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14.05.2020 01:20 Ответить
Судя по всему в статье речь идет не о топ менеджерах, а о простых госслужащих у которых сейчас зарплаты рассчитываются из условий 50 на 50 , 50 процентов ставка т.е. минимальная з.п. и 50 процентов премия в сумме получается в районе 7000-8000, теперь он ставку предлагает считать как 70 процентов оплаты труда а премию до 30 процентов в итоге з.п. будет в районе 5500. Какие здесь можно дальше проводить консультации с общественностью.
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14.05.2020 05:42 Ответить
И к этому, он предлагает разделить госслужащих по важности, то есть, создать некие касты, одни на том же уровне будут получать 10000, другие, как вы отметили, 5500, у одних будет очередь на 1 рабочее место 1000, другие будут уговаривать студентов хоть годик после института поработать, это неприемлемо, часть госструктур потеряет опытных рабочих, которым проще уйти или в частный сектор или перейти в те же касты с более оплачиваемой работой.
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14.05.2020 07:08 Ответить
министр Кабинета Министров, а скільки у вас замів? хтось знає в інших країнах є такі посади як міністр кабінета?
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14.05.2020 01:02 Ответить
Такое впечатление что форум умирает, т.к. обсуждать стало абсолютно нечего. Только ковид, склоки, разборки, аресты, склоки, пустые обещания...

После ухода Порошенко Украина попала в чёрную дыру, и падает туда; а дна не видно. Похоже, дна в этой дыре вообще нет.
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14.05.2020 01:03 Ответить
Агга, наконец до качконоса дійшло..
А шо там коалами??
))
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14.05.2020 01:08 Ответить
Не звизди. ****** її після Майдану штовхнув остаточно в прірву, а ці імбецили, як спартанські відходи, на дні добивають.
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14.05.2020 01:23 Ответить
Поместная церковь, ассоциация с ЕС, 7000 км отремонтированных дорог, железка в Борисполь, европейская медреформа, восстановленная с нуля армия - это "штовхнув остаточно в прірву" ?
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14.05.2020 02:13 Ответить
Конечно умирает. Умным год назад было понятно, что произойдет, а дуракам что-то объяснять смысла нет...
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14.05.2020 01:24 Ответить
Это не форум умирает, а финансирование порохоботов сокращается
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14.05.2020 06:57 Ответить
У меня есть совсем другая гипотеза. Но она может вселить тревогу в твою неглубокую душу. Так что - забудь. Свари пельменей, и запей валерьянкой.
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14.05.2020 07:14 Ответить
Ентим нада не давать размножатца..
Закон (в педром читани о внепапочных)..
Один раз..потом чик-чик..
😁😁
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14.05.2020 01:04 Ответить
До 21 мая можно принять участие в обсуждении концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих, - Немчинов - Цензор.НЕТ 8530
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14.05.2020 01:26 Ответить
Спочатку обираєте тих, хто не вміє та не хоче працювати, а потім тільки апелюєте зарплатою? Звичайно, що ви отримаєте негативний результат.
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14.05.2020 01:56 Ответить
Зарплата госслужащего должна зависеть от количества создаваемого им ВВП.
Или просто, процент от ВВП на душу населения в Украине.
На сегодняшний день чиновникам выгодно давить и доить тех, кто что то производит.
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14.05.2020 07:38 Ответить
 
 