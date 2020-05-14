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Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая

Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях пройдет в четверг режиме видеоконференции.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На предыдущем заседании ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера".

Украинская сторона на этом заседании будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

С 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

Также читайте: Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция"

Автор: 

Донбасс (26958) переселенцы (531) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+8
Сравни, может и дойдёт до зеленой фекалии

Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 214
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14.05.2020 01:34 Ответить
+5
Пазл сложился: москва при молчаливом согласии Киева интегрирует «ЛДНР» в «Нормандский формат»

Все дальше складывается в один пазл. Дмитрий Козак, которого Путин уполномочил контактировать с Ермаком, слетал на консультации в Берлин. Представитель администрации президента России говорил в Германии об урегулировании «конфликта на Донбассе». Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.
Он отмечает, есть одна интересная деталь. Козак рассказал, что в Берлине речь шла о «взаимодействии с представителями Донбасса, Украины в «Нормандском формате». Теперь самое время вспомнить, что подписал Ермак 11 марта в Минске. Протокол с его автографом предусматривает создание так называемого Консультативного совета с участием Украины и «ЛДНР». В этом же Консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание «Нормандского формата» в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него «ЛДНР». Все сошлось.
По словам политолога, на выходе имеем еще один пример синхронной работы Козака и Ермака в интересах России. Между тем, Зеленский не собирается отправлять этого «казачка» в отставку.
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14.05.2020 01:16 Ответить
+5
Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 5340
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14.05.2020 01:27 Ответить
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Пазл сложился: москва при молчаливом согласии Киева интегрирует «ЛДНР» в «Нормандский формат»

Все дальше складывается в один пазл. Дмитрий Козак, которого Путин уполномочил контактировать с Ермаком, слетал на консультации в Берлин. Представитель администрации президента России говорил в Германии об урегулировании «конфликта на Донбассе». Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.
Он отмечает, есть одна интересная деталь. Козак рассказал, что в Берлине речь шла о «взаимодействии с представителями Донбасса, Украины в «Нормандском формате». Теперь самое время вспомнить, что подписал Ермак 11 марта в Минске. Протокол с его автографом предусматривает создание так называемого Консультативного совета с участием Украины и «ЛДНР». В этом же Консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание «Нормандского формата» в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него «ЛДНР». Все сошлось.
По словам политолога, на выходе имеем еще один пример синхронной работы Козака и Ермака в интересах России. Между тем, Зеленский не собирается отправлять этого «казачка» в отставку.
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14.05.2020 01:16 Ответить
Тоесть у нас уже не война с РФ а ситуация на юго-востоке Украины? Видимо не зря Козак с Меркель о чем то шептались сегодня. Уже о чем то предатели и колабораны добазарились
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14.05.2020 01:17 Ответить
Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 5340
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14.05.2020 01:27 Ответить
Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 1007
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14.05.2020 01:20 Ответить
Тоесть Ермак таки вопреки недовольству украинцев и обвинению его в предательстве и сговору с Козаком, решил все таки пропихнуть расширенный формат переговорщиков и те же вопросы о особом статусе ОРДЛО и очередном отводе войск. Вот что значит власть увидела что украинцы стали инертными, мол повоняют и затихнут и никто на улицы не выйдет.
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14.05.2020 01:21 Ответить
соя, объясните, это мыролюбно? как при вашем хозяине?
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14.05.2020 01:23 Ответить
Сравни, может и дойдёт до зеленой фекалии

Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 214
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14.05.2020 01:34 Ответить
Соя у тебя в голове)))
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14.05.2020 01:45 Ответить
У него в голове другая зеленая субстанция, которую любят зеленые мухи.
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14.05.2020 01:49 Ответить
а конкрктно ответить?
повторяю для парубиев и черноволов вопрос.
Эту ткг можно сравнить с протоколами менцких полдецов потписанных винницким мыролюбцем и 3003 мыролюбными перемириями?
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14.05.2020 02:02 Ответить
иди на срувесну, зебил)
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14.05.2020 07:21 Ответить
Це не зібіл, це троляка, ймовірно, кацапський
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14.05.2020 09:22 Ответить
Чем шире ВАШИ МОРДЫ тем теснее Ваши ряды!
На фронт их и Сивохой прикриться!
😂
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14.05.2020 01:27 Ответить
нужно мерседес отрабатывать...овощ тоже пытался одной жопой на 2х унитазах сидеть...досиделся.
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14.05.2020 01:33 Ответить
Никакого "мирного диалога" с лугандой у Украины не будет - как бы этот ермАка не изголялся перед ху*лом и его посыльным казаком. "яжнелох" со своим "миромвголове", как был квартальной погремушкой так ей и останется: "заглядывать в глаза плешивому ху*лу" - это его единственная поза и не помогут ему ни "фрау риббентроп", ни микрон.
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14.05.2020 01:39 Ответить
Твари!На каком **** юго востоке Украины,шо за москальская тема?эту дичь позволяла себе ранее озвучивать тока главная моль под погоняловом ***** и его главные личинки.А теперь у нас в Украине уже за положняк такую .уйню нести! Если в ближайшее время не самоорганизуемся ,и не выйдем на массовый протест с требованием досрочных выборов то в сентябре гос-во Украина будет существовать только на Карте Мира ,а по факту будет колонией москалей!!!
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14.05.2020 02:10 Ответить
"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3195389
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Кучма залишили, а раніше його присутність була лакмусовим папірцем для зебілів. Набрали людей для масовки, які нічого не розуміють та так званих представників ордло. Після чого Єрмак говорить про "вдосконалення припинення режиму вогню". Поясніть йому, що вогонь припиняють, або не припиняють і ніякого вдосконалення не існує! Тобто це маскування поступок ***** для впровадження плану того ж *****.
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14.05.2020 02:13 Ответить
то ли дело раньше при мыролюбце этого не было.
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14.05.2020 02:15 Ответить
Такого точно не було, але цікаво те, що ви обрали саме цих!
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14.05.2020 02:18 Ответить
я их не обырав. а 3003 мыролюбных винницких перемирия Зинка устроила?
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14.05.2020 02:25 Ответить
Пасивно ви їх обрали. Якби не було пасивних виборців, то не було зараз зебілів при владі. Тепер їжте і жуйте свій вибір, бо тепер це ваші перемир'я.
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14.05.2020 02:31 Ответить
так, а з ким заступник Тарана вестиме переговори? А голови парламентських комітетів - з ким? з ордловцями?
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14.05.2020 02:44 Ответить
"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак".
Цікаво, а Єрмак розуміє, що не можна буть "трішки вагітним"? Або "режим припинення вогню" є, або його немає!... А якщо однією з сторін продовжується стрілянина, то яке ж це "припинення"?
Чи буде продовжуваться "ППР"? ("посиділи, попиз...говорили, розійшлись")?...Це Єрмак вважає "доцільним"?... Так для чого "сідать"?
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14.05.2020 07:15 Ответить
Прекратите уже ходить вокруг да около и назначьте послов в ДНР и ЛНР.
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14.05.2020 09:17 Ответить
.Кизяк з Меркель, вчора, говорили про закінчення ГРОМАДЯНСЬКОГО КОНФЛІКТУ на доМбасі.
Янелох пообіцяв закінчити війну.( Закінчити її може лише той, хто почав. То хто ж почав війну в Україні, за версією Зеленського? Як і за версією кремля- КИЇВ? Яке дивне співпадіння)
У кацапів немає грошей, на утримання ордло.

Фсб-шна шістка поспішає виконати завдання і кремля, і Зеленського, переклавши це сепарське лайно на плечі України.
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14.05.2020 09:37 Ответить
 
 