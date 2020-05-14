Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая
Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях пройдет в четверг режиме видеоконференции.
Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На предыдущем заседании ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера".
Украинская сторона на этом заседании будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.
"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).
С 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.
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Все дальше складывается в один пазл. Дмитрий Козак, которого Путин уполномочил контактировать с Ермаком, слетал на консультации в Берлин. Представитель администрации президента России говорил в Германии об урегулировании «конфликта на Донбассе». Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.
Он отмечает, есть одна интересная деталь. Козак рассказал, что в Берлине речь шла о «взаимодействии с представителями Донбасса, Украины в «Нормандском формате». Теперь самое время вспомнить, что подписал Ермак 11 марта в Минске. Протокол с его автографом предусматривает создание так называемого Консультативного совета с участием Украины и «ЛДНР». В этом же Консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание «Нормандского формата» в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него «ЛДНР». Все сошлось.
По словам политолога, на выходе имеем еще один пример синхронной работы Козака и Ермака в интересах России. Между тем, Зеленский не собирается отправлять этого «казачка» в отставку.
повторяю для парубиев и черноволов вопрос.
Эту ткг можно сравнить с протоколами менцких полдецов потписанных винницким мыролюбцем и 3003 мыролюбными перемириями?
На фронт их и Сивохой прикриться!
😂
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Кучма залишили, а раніше його присутність була лакмусовим папірцем для зебілів. Набрали людей для масовки, які нічого не розуміють та так званих представників ордло. Після чого Єрмак говорить про "вдосконалення припинення режиму вогню". Поясніть йому, що вогонь припиняють, або не припиняють і ніякого вдосконалення не існує! Тобто це маскування поступок ***** для впровадження плану того ж *****.
Цікаво, а Єрмак розуміє, що не можна буть "трішки вагітним"? Або "режим припинення вогню" є, або його немає!... А якщо однією з сторін продовжується стрілянина, то яке ж це "припинення"?
Чи буде продовжуваться "ППР"? ("посиділи, попиз...говорили, розійшлись")?...Це Єрмак вважає "доцільним"?... Так для чого "сідать"?
Янелох пообіцяв закінчити війну.( Закінчити її може лише той, хто почав. То хто ж почав війну в Україні, за версією Зеленського? Як і за версією кремля- КИЇВ? Яке дивне співпадіння)
У кацапів немає грошей, на утримання ордло.
Фсб-шна шістка поспішає виконати завдання і кремля, і Зеленського, переклавши це сепарське лайно на плечі України.