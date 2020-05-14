Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях пройдет в четверг режиме видеоконференции.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На предыдущем заседании ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера".

Украинская сторона на этом заседании будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.

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"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

С 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

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