По делу Стерненко есть другой подтекст, думаю, пытаются реализовать мотив мести, - Рябошапка
В деле против одесского активиста Сергея Стерненко есть политический фактор.
Такое мнение высказал в интервью LB.ua экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.
При этом он отказался комментировать ход дела, так как "это будет своего рода давление и вмешательство в работу следователей и прокуроров".
"Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор", - заявил Рябошапка, отметив, что к нему "обращались люди, которые просили повлиять на это расследование".
По его словам, цель обратившихся - чтобы Стерненко привлекли к ответственности. Экс-генпрокурор не уточнил, что именно к нему обращался.
"Люди считали, что квалификация в этом деле должна быть именно такой, которую они видят", - сказал только Рябошапка, пообещав "рассказать потом".
"Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание", - заявил экс-генпрокурор.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Тобто - яке нахрен перевищення ?!
Крім того , це звинуваченню потрібно доводити , що нападники не мали наміру й не коїли нічого, що могло вбити Стерненко , а він "пеоевищив" .
Захисту Сергія яб порадив давити на струс мозку , після отримання якого постраждалий взагалі не може адекватно оцінювати подальшу загрозу .
В розвинутих правових країнах наявність подібної травми у постраждалого вже виключає поняття "міри самозахисту" коли напад продовжується , бо тільки лікар може встановити різницю між простим "струсом" й "крововиливом" , а останнє смертельно небеспечна травма !
никак на превышение не тянет.
"Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає...".
А тепер "слідкуй за пальцями": Було двоє нападників? Так... (ти сам це визнаєш). А ДВОЄ - це "група осіб"...(і стосовно "групи осіб" кваліфікація не уточнює, чи обов"язково вона повинна буть озброєною)...
Тепер - наскільки відомо з наявної інформації слідства, ніж, який послужив знаряддям, що спричинило смерть, взагалі не належить Стерненку, а належав нападнику... Тобто Стерненку навіть "носіння холодної зброї" не "пришиєш...
Думать треба, і вміть Гуглом користуваться, перед тим, як "вумнічать"...
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"...а в мене в руці острий ножик оказався..."
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...суто випадково. Оце, я розумію, джентльмен
это было уже третье покушение. напали двое, пытались зарезать.
удалось отбиться, получил травмы.
а что он должен был делать? умереть, чтобы самозащиты не было?
тем более нож был нападающего.
Они ему Одессу не могут простить.
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Те, що там є політичний фактор відомо без слів Рябошапки, а про які ЗМІ йдеться він не уточнив. Для чого цим людям звертатися до колишнього, який не має посади він не уточнив. Тобто у цій справі Рябошапка нічого не сказав, а лише піариться.
но он тот которому нужно
отдать должное - красава
чем больше кацапни и пиковых
замочит - тем лучше
Тобто - яке нахрен перевищення ?!
Крім того , це звинуваченню потрібно доводити , що нападники не мали наміру й не коїли нічого, що могло вбити Стерненко , а він нібито "перевищив" .
Захисту Сергія я б порадив давити на струс мозку , після отримання якого постраждалий взагалі не може адекватно оцінювати подальшу загрозу .
В розвинутих правових країнах наявність подібної травми у постраждалого вже виключає поняття "міри самозахисту" коли напад продовжується , бо тільки лікар може встановити різницю між простим "струсом" й "крововиливом" , а останнє смертельно небеспечна травма !
У Стерненко была порезана еще и ладонь,когда он отнимал нож.
Чтоб не получилось, что у нас под видом " патриотических активистов" оставались на свободе обычные воры и убийцы.
Да блин, нужно вытребовать свои законные шесть соток и построить там газовую камеру с миникрематорием - чуствую может получиться афигенный стартап!
Рефлекторная реакция это дёрнуться в направлении объявленного врага - какого-нибудь Портнова или Авакова
Реакция должна быть системной
Кто на самом деле враг - путин? Он далеко
На самом деле враг рядом и он среди нас - это наш сволочь сосед ватный совок который выбрал эту владу
И поэтому уничтожить надо в первую очередь его
Если каждый патриот прирежет а их может миллиона три или четыре прирежет своего ватного соседа вот это уже результат
Надо рассуждать как дедушка ленин - масштабно
Сасед, не будь идиотом! Хочешь спокойно жить - убей соседа!
Что-бы произошло с банальным атошником, до которого докопалась вата ии атошник даже с целью самозащиты подрезал ватана ножом...где бы он был сейчас и кто о нем бы говорил?
Поэтому Сергея нужно назло им освободить от У.О.