По делу Стерненко есть другой подтекст, думаю, пытаются реализовать мотив мести, - Рябошапка

В деле против одесского активиста Сергея Стерненко есть политический фактор.

Такое мнение высказал в интервью LB.ua экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он отказался комментировать ход дела, так как "это будет своего рода давление и вмешательство в работу следователей и прокуроров".

"Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор", - заявил Рябошапка, отметив, что к нему "обращались люди, которые просили повлиять на это расследование".

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По его словам, цель обратившихся - чтобы Стерненко привлекли к ответственности. Экс-генпрокурор не уточнил, что именно к нему обращался.

"Люди считали, что квалификация в этом деле должна быть именно такой, которую они видят", - сказал только Рябошапка, пообещав "рассказать потом".

"Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание", - заявил экс-генпрокурор.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.