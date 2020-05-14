Европарламент будет рассматривать выделение помощи ряду стран, в том числе €1,2 млрд Украине, по ускоренной процедуре

Европейский парламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в €3 млрд для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.

Как сообщает Укринформ, в голосовании приняли участие 689 депутатов, передает Цензор.НЕТ. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Совета Европы.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.

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Кроме того, сегодня депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года. - Ред). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.

Напомним, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания - 200 миллионов евро; Косово - 100 миллионов евро; Молдова - 100 миллионов евро; Черногория - 600 миллионов евро; Республика Северная Македония - 160 миллионов евро; Тунис - 600 миллионов евро; Украина - 1,2 млрд евро.

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