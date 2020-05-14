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Европарламент будет рассматривать выделение помощи ряду стран, в том числе €1,2 млрд Украине, по ускоренной процедуре

Европарламент будет рассматривать выделение помощи ряду стран, в том числе €1,2 млрд Украине, по ускоренной процедуре

Европейский парламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в €3 млрд для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.

Как сообщает Укринформ, в голосовании приняли участие 689 депутатов, передает Цензор.НЕТ. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Совета Европы.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.

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Кроме того, сегодня депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года. - Ред). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.

Напомним, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания - 200 миллионов евро; Косово - 100 миллионов евро; Молдова - 100 миллионов евро; Черногория - 600 миллионов евро; Республика Северная Македония - 160 миллионов евро; Тунис - 600 миллионов евро; Украина - 1,2 млрд евро.

Также читайте: Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом

Автор: 

Европарламент (1809) карантин (16729) Совет Европы (708) Евросоюз (17352) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях Источник: https://censor.net.ua/n3195392
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Це лише кредит, якого вистачить лише на дуже короткий термін. Вкрадуть ці гроші дуже швидко і ніхто із звичайних громадян нічого з цих грошей не отримає.
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14.05.2020 02:24 Ответить
+3
"Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов"
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14.05.2020 02:15 Ответить
+3
Чорнобильська АЕС до 1991 року не належала Україні, тому претензії щодо неповернення грошей 2,2 млрд доларів адресуйте і до своєї росії.
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14.05.2020 07:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, и где эти наши доморощенные евро-скептики, которые всё время воняли, что, сол, зачем Украине эта Европа?

1,2 миллиарда евро безвозмездной помощи от ЕС на преодолении эпидемии - это что пустяк, 30 миллаиардов гривень получить задарма, как манну с неба?
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14.05.2020 02:11 Ответить
"Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов"
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14.05.2020 02:15 Ответить
Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях Источник: https://censor.net.ua/n3195392
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Це лише кредит, якого вистачить лише на дуже короткий термін. Вкрадуть ці гроші дуже швидко і ніхто із звичайних громадян нічого з цих грошей не отримає.
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14.05.2020 02:24 Ответить
Може, і вкрадуть; а, може - не зуміють вкрасти абсолютно все; щось і залишиться...
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14.05.2020 02:33 Ответить
Не смішіть, бо крадуть вони більше і це вони роблять професійно.
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14.05.2020 02:44 Ответить
https://censor.net/user/444917 Крихти зі столу панів.Потім ще потрібно буде віддавати цей кредит.А його повісять на всіх.
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14.05.2020 02:57 Ответить
все-одно іншого виходу нема.
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14.05.2020 04:12 Ответить
Для преодоления последствий карантина Кабинет министров намерен реализовать несколько антикризисных программ. В то числе, программу "500 тысяч рабочих мест" , которую на заседании правительства в среду, 13 мая, представил министр экономического развития Игорь Петрашко.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, эта программа должна помочь украинцам, которые потеряли работу во время карантина, и трудовым мигрантам, которые вернулись из-за границы.

Программа предусматривает создание рабочих мест в следующих отраслях:

- строительство дорог и транспортной инфраструктуры - 154 тысячи рабочих мест;

- сфера благоустройства - 150 тысяч рабочих мест;

- сельское хозяйство - 85 тысяч рабочих мест;

- возвращение людей на работу в микро- и малом предпринимательстве - 48 тыссяч рабочих мест.

Также предусмотрено заполнение вакансий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, социальных службах, "Укрпочте" и лесхозах. 15 тысяч человек правительство намерено задействовать в оцифровке документов и архивов, а также создать еще 10 тысяч рабочих мест путем стимулирования предпринимательской деятельности.

Механизмом создания рабочих мест, согласно правительственном плану, должны стать коммунальные предприятия, государственные субвенции, а также прямая поддержка бизнеса деньгами.

В Кабмине заверили, что для 216 из 500 тысяч запланированных рабочих мест уже есть государственное финансирование.

Месяц назад премьер Денис Шмыгаль обещал создать 500 тысяч робочих мест уже в мае. По его словам, у Кабмина уже есть некий план, разработанный "лучшими учеными с мировыми именами", а принимать участие в его реализации будет Совет экономического развития во главе с премьером.

25 марта Кабинет министров объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. С 12 марта в стране введен карантин, который несколько раз продлевали.

Об экономических последствиях коронавируса для Украины и украинцев читайте в статье Юлии Самаевой " День песца ". Чем грозит карантин украинскому бизнесу, читайте в материале Сергея Следзя и Вадима Башты " COVID-19: пострадают все ".
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14.05.2020 04:30 Ответить
Це план уряду, який по багатьох позиціях нереальний, а тому буде провальним. Гроші ЄС нічого для українців не дають, а лише піднімуть ціни на продовольство. Це капля в море.
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14.05.2020 04:31 Ответить
Без Петра Олексійовича, без його звязків - розглядатиму довше, ніж ми сподіваємось. А то й ще і посеквестрять...
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14.05.2020 02:31 Ответить
І що ще Україна має віддати за цю кабальну подачку?!
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14.05.2020 04:56 Ответить
А что Украина Западу когда нибудь отдала или какой другой стране мира?
Чернобыль саркофаг-2,2 млрд дол.получили и что за это отдали,кроме радиации всем бесплатно?
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14.05.2020 06:48 Ответить
Відсотки по всім кредитам Україна регулярно сплачує. 1,2 млрд не допомога, а кредит.
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14.05.2020 07:16 Ответить
Чорнобильська АЕС до 1991 року не належала Україні, тому претензії щодо неповернення грошей 2,2 млрд доларів адресуйте і до своєї росії.
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14.05.2020 07:20 Ответить
Чернобыльский саркофаг 5 лет назад построили.Вбухали все страны 2,5 млрд евро.Из них Срацея 100 мил.,больше у голодранцев не нашлось.А кто в Славянске и Краматорске восстановление оплатил?ЕС.
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14.05.2020 13:33 Ответить
Путенской паРаше дадут?
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14.05.2020 07:33 Ответить
как раз под распил этой помощи, зебилы, жопоблочники и тимошенковцы приняли закон разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей.
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14.05.2020 07:45 Ответить
А как по мне - так не надо. Мы уже дошли до стадии когда "чем хуже - тем лучше". Все равно они за деньги не отчитаются. Зато мерс у кого то появится.
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14.05.2020 07:54 Ответить
Разворуют ссуки,деньги надо давать поименно малоимущим ,и база данных у них есть🙂
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14.05.2020 08:55 Ответить
 
 