Европарламент будет рассматривать выделение помощи ряду стран, в том числе €1,2 млрд Украине, по ускоренной процедуре
Европейский парламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в €3 млрд для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.
Как сообщает Укринформ, в голосовании приняли участие 689 депутатов, передает Цензор.НЕТ. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.
Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Совета Европы.
Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.
Кроме того, сегодня депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года. - Ред). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.
Напомним, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания - 200 миллионов евро; Косово - 100 миллионов евро; Молдова - 100 миллионов евро; Черногория - 600 миллионов евро; Республика Северная Македония - 160 миллионов евро; Тунис - 600 миллионов евро; Украина - 1,2 млрд евро.
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1,2 миллиарда евро безвозмездной помощи от ЕС на преодолении эпидемии - это что пустяк, 30 миллаиардов гривень получить задарма, как манну с неба?
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Це лише кредит, якого вистачить лише на дуже короткий термін. Вкрадуть ці гроші дуже швидко і ніхто із звичайних громадян нічого з цих грошей не отримає.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, эта программа должна помочь украинцам, которые потеряли работу во время карантина, и трудовым мигрантам, которые вернулись из-за границы.
Программа предусматривает создание рабочих мест в следующих отраслях:
- строительство дорог и транспортной инфраструктуры - 154 тысячи рабочих мест;
- сфера благоустройства - 150 тысяч рабочих мест;
- сельское хозяйство - 85 тысяч рабочих мест;
- возвращение людей на работу в микро- и малом предпринимательстве - 48 тыссяч рабочих мест.
Также предусмотрено заполнение вакансий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, социальных службах, "Укрпочте" и лесхозах. 15 тысяч человек правительство намерено задействовать в оцифровке документов и архивов, а также создать еще 10 тысяч рабочих мест путем стимулирования предпринимательской деятельности.
Механизмом создания рабочих мест, согласно правительственном плану, должны стать коммунальные предприятия, государственные субвенции, а также прямая поддержка бизнеса деньгами.
В Кабмине заверили, что для 216 из 500 тысяч запланированных рабочих мест уже есть государственное финансирование.
Месяц назад премьер Денис Шмыгаль обещал создать 500 тысяч робочих мест уже в мае. По его словам, у Кабмина уже есть некий план, разработанный "лучшими учеными с мировыми именами", а принимать участие в его реализации будет Совет экономического развития во главе с премьером.
25 марта Кабинет министров объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. С 12 марта в стране введен карантин, который несколько раз продлевали.
Об экономических последствиях коронавируса для Украины и украинцев читайте в статье Юлии Самаевой " День песца ". Чем грозит карантин украинскому бизнесу, читайте в материале Сергея Следзя и Вадима Башты " COVID-19: пострадают все ".
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