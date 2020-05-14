Когда я ушел с должности, дело Шеремета не было готово к суду; указания прокуроров о сборе доказательств так и не выполнены, - Рябошапка
В марте 2020 года расследование убийства журналиста Павла Шеремета не было готово к передаче в суд.
Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я ушел с должности генерального прокурора, это дело не было готова к тому, чтобы его передавать в суд. Необходимо было еще собрать достаточное количество доказательств для того, чтобы можно было открыть материалы и двигаться дальше. Мы продолжили полиции срок досудебного расследования на два месяца, хотя они просили на шесть. Прокуроры подготовили указания, какие доказательства собрать и каким образом. Эти указания не были выполнены", - заявил Рябошапка.
По его словам, был предусмотрен контроль над расследованием.
"Мы хотели каждые два месяца контролировать рассмотрение этого дела, чтобы понимать, действительно ли по нему есть движение. Отсутствие такого движения прямо коррелировалось с перспективами по расследованию этого дела", - заявил экс-генпрокурор.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Підозри Марусі Звіробій та С.Федині через нього також пройшли. І Мангера "на тормозах" він також спустив; без жодних зобовязань для підслідного.
Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3195393
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Щось стало багато Рябошапки. Дивимося на хронологію і мотивацію прокурора. У грудні 2019 р. він арештовує Дугарь, Кузьменко і Антоненко. У березні 2020 він не має матеріалів для передачі у суд. Вже середина травня 2020, а досі нема жодного доказу причетності цих осіб до скоєння злочину. Це все говорить про те, що система зебільного правосуддя залишилася.
Taк в третий раз за год власть поменялась же ! Сначала были соросята, потом ахметовцы, а сейчас опять соросята, во главе с беглым грузином-торчком.
И от тех, кто ждал от вас решений, и от тех, которые требовали от вас эти решения не принимать.
Одних обманули вы, другие обманули вас.
Рябошапка его волнует... и сменит ли он Венедиктову... причем нас только сильно волнует, что даже готов спрашивать мнение алкашей... писец...
работай иди!!!
Вся эта муть закончится скоро. Приедет какой-нибудь полковник (или даже ефрейтор) Пиночетенко на Банковую, на паре БТРов. Вынесут всю коЗеманду из здания, отвезут в Лукьяновку. Украина постепенно выйдет из летаргического сна. Потребуется, конечно, период клинической реабилитации; но, была бы воля и желание !
- полстраны без работы;
- метро не ходит;
- старикам запрещено выходить из дома;
- заробитчане не могут выехать на работу;
- за год власть сменится три раза.
Плохой я порохобот. Оптимистичен до безобразия.
Удачи тебе. Она тебе понадобится.
Поэтому ты, гнида, тоже скоро там очутишься вместе с большей частью зебилов. Или даже не там, а тут...
тепер з цього інтерв'ю вже другий день ЗМІ висмикують по одному реченні і ставлять як окрему новину
Якій *хазяйке * ?