Когда я ушел с должности, дело Шеремета не было готово к суду; указания прокуроров о сборе доказательств так и не выполнены, - Рябошапка

В марте 2020 года расследование убийства журналиста Павла Шеремета не было готово к передаче в суд.

Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я ушел с должности генерального прокурора, это дело не было готова к тому, чтобы его передавать в суд. Необходимо было еще собрать достаточное количество доказательств для того, чтобы можно было открыть материалы и двигаться дальше. Мы продолжили полиции срок досудебного расследования на два месяца, хотя они просили на шесть. Прокуроры подготовили указания, какие доказательства собрать и каким образом. Эти указания не были выполнены", - заявил Рябошапка.

По его словам, был предусмотрен контроль над расследованием.

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"Мы хотели каждые два месяца контролировать рассмотрение этого дела, чтобы понимать, действительно ли по нему есть движение. Отсутствие такого движения прямо коррелировалось с перспективами по расследованию этого дела", - заявил экс-генпрокурор.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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