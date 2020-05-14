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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Гнутово, Талаковки и Широкино противник обстреливал позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды задействовали гранатометы различных систем.

"Применяя штатное вооружение украинские воины прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-мм калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой захватчики нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ выпустили 20 мин из 120-мм минометов по защитникам Крымского. С начала суток - 5 вражеских обстрелов, ранен боец, - Минобороны

Сообщается, что украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткое и неотвратимое наказание.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки противник дважды вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Зайцево и Хутора Вильный враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

обстрел (28290) Донбасс (26958) потери (4468) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+34
Земля пухом загиблому. Війна триває і окупанти продовжують обстрілювати українців та застосовувати заборонену зброю. Тобто, ніякого "режиму припинення вогню" ніколи не існувало.
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14.05.2020 07:26 Ответить
+32
Світла пам'ять.
Співчуття рідним.
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14.05.2020 07:38 Ответить
+24
Вічна слава героям...
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14.05.2020 07:30 Ответить
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Земля пухом загиблому. Війна триває і окупанти продовжують обстрілювати українців та застосовувати заборонену зброю. Тобто, ніякого "режиму припинення вогню" ніколи не існувало.
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14.05.2020 07:26 Ответить
і весь час наголос про ,,применили штатное вооружение"..Яким був прильот таким повинна бути відповідь..а не відповідь як будто ми винуваті що підповідаємо на обстріли... ми не хотіли а нас змусили...**** аж стидно
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14.05.2020 08:14 Ответить
Вічна слава героям...
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14.05.2020 07:30 Ответить
Героям слава!!!((((
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14.05.2020 13:23 Ответить
Світла пам'ять.
Співчуття рідним.
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14.05.2020 07:38 Ответить
В Канаде холодно?
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14.05.2020 15:03 Ответить
Світла пам'ять !
Це результат переговорів Єрмака, чи Козака? Де заяви нашого президента про порушення мінських угод і посилення санкцій до московії? Які санкції за смерть воїна введено РНБО? Чому мовчить президент? Ти ж обіцяв, що там буде мир і не буде вбивств? Ти ж відвів війська і пішов на поступки!!!
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14.05.2020 08:05 Ответить
Співчуття родині полеглого Героя України (((Спочивай з миром Воїне((( Пораненним воїнам України, скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!!
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14.05.2020 08:12 Ответить
Их смерти на руках "уставших от ваины". Царство небесне защитникам . Кацапам ответа в тройном объеме .
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14.05.2020 08:20 Ответить
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3804
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14.05.2020 08:28 Ответить
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды

Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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14.05.2020 09:01 Ответить
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5276
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14.05.2020 09:10 Ответить
В связи с пандемией народ стал реально меньше вспоминать и обращать внимание на то что у нас все еще продолжается война, гибнут наши воины, каждый день обстрелы, раненные. И то что это все отошло на "второй план" очень опасно, потому что используя эту ситуацию власть может пойти на открытый договорняк с агрессором.Да и Путин попытается даже из плохой ситуации ( пандемии, падение цен на нефть, санкции) выжать для себя все что только можно в отношении Украины и особенно снятия санкций, а для этого просто нужно узаконить то что в Украине " гражданский внутренний конфликт", а Путин лишь " посредник, миротворец, защитник русскоязычных и граждан РФ , борец с цветными революциями, низвергателями легитимных правителей, защитник православной веры и борец с возрождающимся фашизмом, борец с скрытой агрессией МВФ, НАТО, Запада и США" ( конечно все это в кавычках) на территории Украины. Так что все это забывать нельзя. А погибшим и раненным нашим бойцам . Героям слава!!!
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14.05.2020 09:16 Ответить
Вічна слава полеглим Героям!
Схиляю голову ..
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14.05.2020 09:21 Ответить
-- Героям Слава!
-- Смерть ворогам!
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14.05.2020 09:23 Ответить
Скорішого одужання Захисникам !
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14.05.2020 12:20 Ответить
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Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1496 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6868

..

13 травня від кулі снайпера у зоні Операції об'єднаних сил загинув боєць з Вінниччини Олександр Карпика, 1996 року народження.
Військовослужбовець отримав вогнепальне наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час операції врятувати життя бійця не вдалося.
Цому було 24 роки, він входив до 30-ої бригади Новоград-Волинської військової частини. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений.
Вічна пам"ять Герою...
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14.05.2020 13:22 Ответить
Героям Слава!!!((((
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14.05.2020 13:27 Ответить
Спи спокойно, Брат!
Мы отомстим!!!
Искренние соболезнования родным!((((
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14.05.2020 13:28 Ответить
Застрелить не менее 10 свино - собак (swaine-hund - пере. с немецкого и наоборот.
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14.05.2020 14:28 Ответить
 
 