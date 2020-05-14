Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Гнутово, Талаковки и Широкино противник обстреливал позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды задействовали гранатометы различных систем.

"Применяя штатное вооружение украинские воины прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-мм калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой захватчики нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткое и неотвратимое наказание.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки противник дважды вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Зайцево и Хутора Вильный враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.



