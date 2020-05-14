46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран.

Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества"", - написала она.

По словам Денисовой, это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.

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"Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.

"Отмечу, в настоящее время необходимо внесение изменений в законодательство Украины и закрепление требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины.

Обращаюсь к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшей вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми", резюмировала омбудсмен.

Отметим, что видео с младенцами размещено только на международной версии сайта клиники, на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 2020 г. Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику. Организаторы группы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын.