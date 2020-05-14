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46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран.

Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества"", - написала она.

По словам Денисовой, это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы искоренить продажу детей за границу, - МВД

"Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.

"Отмечу, в настоящее время необходимо внесение изменений в законодательство Украины и закрепление требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины.

Обращаюсь к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшей вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми", резюмировала омбудсмен.

Отметим, что видео с младенцами размещено только на международной версии сайта клиники, на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 2020 г. Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику. Организаторы группы - главврач частной клиники в Киеве и ее сын.

46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева 01

Денисова Людмила (996) дети (6613) омбудсмен (602) торговля людьми (276) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+44
За каким хреном вы туда полезли?
Дети страдают? Нет!
Родители настоящие и приемные довольны? Да!
Так идите нах и не лезьте туда, где вы не смыслите!
А не смыслите вы ни в чем!
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14.05.2020 07:48 Ответить
+42
Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.Источник: https://censor.net/n3195395

Серьёзно? А судьбу детей, которые растут в Украине, государство может контролировать? А о сиротах в переполненных детдомах может заботиться? Или о несовершеннолетних в колониях, о детях с неблагополучных семей???
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14.05.2020 07:44 Ответить
+31
46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва - Цензор.НЕТ 6275
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14.05.2020 07:47 Ответить
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Продаємо своїх дітей, вбиваємо їх абортами, нас доїдає корупція...наша країна без Бога приречена.
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15.05.2020 07:43 Ответить
О каких "своих" детях может идти речь, малыши рожденные суррогатными матерями не имеют ничего общего с ними на биологическом уровне. Это грубо говоря сдача своей матки в аренду, за довольно таки крупную сумму. Финансовое вознаграждение для сур.мам сейчас достигает почти 900000 гривен, что довольно не плохо!
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26.01.2022 19:31 Ответить
Согласна, в суррогатном материнстве будущее, это новейшая технология репродуктивной медицины. Да и для суррогатных мам, это достойный вариант заработка в плане оплаты. Я вот за участие в программе получила хорошую сумму вознаграждения, и в другом месте, я бы ни когда таких денег не заработала бы! Стать инкубатором для бесплодной пары, это шанс на нормальную жизнь в будущем!
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14.02.2022 20:30 Ответить
Все дети уже со своими родителями, не пойму почему говорят, что это украинские младенцы. Все наши проблемы господа от необразованности, даже не разбираются в том, что такое суррогатное материнство. Женщина вынашивает биологически чужого ребенка, она просто инкубатор и не более.
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23.09.2021 15:56 Ответить
Я была в программе. вынашивала ребенка для бесплодной пары и знаю с какими трудностями предстоит столкнутся семьям имеющие диагноз бесплодие. Благо сейчас есть возможность даже в казалось бы безнадёжных случаях стать родителями. Естественно это стоит огромных денег, но ради своего ребенка на что только не пойдёшь. К стати в работая сур. мамой можно хорошие деньги получить! Размер моего гонорара составил почти 900000 гривен, .я считаю что это адекватная выплата!
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14.02.2022 20:28 Ответить
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