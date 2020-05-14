Меркель заявила о "серьезных доказательствах" причастности РФ к кибератакам: ФРГ оставляет за собой право на ответные меры

У официального Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сообщила в среду, 13 мая, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Германия оставляет за собой право принять "меры, в том числе в отношении России", в ответ на подобные "возмутительные" действия, отметила Меркель.

По словам канцлера, российская сторона применяет стратегию "гибридной войны", частью которой является "дезориентация" и "искажение фактов". Это необходимо "принимать во внимание", добавила Меркель. По ее словам, она и далее будет стараться сохранить хорошие отношения с Россией, потому считает необходимым продолжать дипломатические усилия.

Однако, продолжала канцлер, подобные инциденты мешают доверительному сотрудничеству. В данной связи она упомянула меры, принятые немецкой стороной после резонансного убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвилив германской столице. Тогда Берлин критиковал Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, а позднее Германия выслала двух российских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ

В результате кибератаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году были похищены несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ).

В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы президента.