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Меркель заявила о "серьезных доказательствах" причастности РФ к кибератакам: ФРГ оставляет за собой право на ответные меры

Меркель заявила о

У официального Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сообщила в среду, 13 мая, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Германия оставляет за собой право принять "меры, в том числе в отношении России", в ответ на подобные "возмутительные" действия, отметила Меркель.

По словам канцлера, российская сторона применяет стратегию "гибридной войны", частью которой является "дезориентация" и "искажение фактов". Это необходимо "принимать во внимание", добавила Меркель. По ее словам, она и далее будет стараться сохранить хорошие отношения с Россией, потому считает необходимым продолжать дипломатические усилия.

Однако, продолжала канцлер, подобные инциденты мешают доверительному сотрудничеству. В данной связи она упомянула меры, принятые немецкой стороной после резонансного убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвилив германской столице. Тогда Берлин критиковал Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, а позднее Германия выслала двух российских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ

В результате кибератаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году были похищены несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ).

В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы президента.

Меркель Ангела (2125) россия (96481) хакер (1192)


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Топ комментарии
+41
Меркель заявила про "серйозні докази" причетності РФ до кібератаки: ФРН залишає за собою право на заходи у відповідь - Цензор.НЕТ 6515
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14.05.2020 08:31 Ответить
+23
Помочь достроить северная паток 2
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14.05.2020 08:27 Ответить
+22
Они плохие, но мы будем продолжать сохранять с ними хорошие отношения...
ПЗДЦ я не один это читаю???
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14.05.2020 08:27 Ответить
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и, какими будут, эти ответные меры?
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14.05.2020 08:18 Ответить
Помочь достроить северная паток 2
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14.05.2020 08:27 Ответить
А других вариантов фсбэшные методички не предусматривают?
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14.05.2020 08:49 Ответить
Северный платок 2 уже завязали узлом))
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14.05.2020 13:01 Ответить
Так відключити їх від стистеми міжнародних платежів і параша зігнеться за місяць.
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14.05.2020 08:18 Ответить
Как тогда фрау будет получать свои проценты от продажи газа немцам! 😠
Решительно нет, лишь озабочпнность 😁😁😁
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14.05.2020 10:53 Ответить
Ожирелый запад начинает что то подозревать...
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14.05.2020 08:23 Ответить
Глубокую обеспокоенность? Не-а?
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14.05.2020 08:26 Ответить
Они плохие, но мы будем продолжать сохранять с ними хорошие отношения...
ПЗДЦ я не один это читаю???
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14.05.2020 08:27 Ответить
А що тут дивного ? Амер. спецсужби вже давно винесли вердікт - кацапськи хакери від ГРУ втручались в останні ( ?) вибори преза. а Трамп й далі лобизає *****
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14.05.2020 08:36 Ответить
Меркель заявила про "серйозні докази" причетності РФ до кібератаки: ФРН залишає за собою право на заходи у відповідь - Цензор.НЕТ 6515
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14.05.2020 08:31 Ответить
Їй пообіцяли посаду Шрьодера в газпромі.
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14.05.2020 08:32 Ответить
Посаду Шрьодінгера. За нинішніх умов невідомо, чи буде ця посада, чи її не буде.
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14.05.2020 08:52 Ответить
В очередной раз сильно озаботиться
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14.05.2020 08:34 Ответить
Ні ***** нанести ядерний удар по Москві
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14.05.2020 08:37 Ответить
Для начала
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14.05.2020 08:54 Ответить
Це перебір. Є безліч способів, як зробити це менш затратно та більш ефективно. За 6 років можливостей було повно, проте не було волі. Страйк далекобійників: відмінусувати кілька їх активістів- бунт. Масові протести в Інгушетії: стрілянина з жертвами серед старійшин- бунт. І таких можливостей було повно...
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14.05.2020 08:55 Ответить
Эта логика не работает на россии. Если пристрелить пару активистов, будет не бунт, а покорное запуганное стадо. Поэтому они (гру) и стреляли на Майдане, в надежде прекратить бунт, а вышло наоборот. Разное мировоззрение. Там только ядерный огонь очистит скверну.
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14.05.2020 10:19 Ответить
Це не стосується Північного Кавказу.
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14.05.2020 11:57 Ответить
достаточно будет выслать и запретил въезд всех родственников чиновников и олигархов из всех стран Евросоюза,арестовать их имущество в пользу истцов к РФ,перестать лидировать поставки энергоресурсов.
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14.05.2020 10:11 Ответить
У ***** доходи від газу та нафти просіли- от німці і почали проявляти свою хоробрість))) всі ж бо сподівались на безбідну пенсію серед топів грязьпрому)
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14.05.2020 08:51 Ответить
Если такое ещё раз повторится, вот тогда уж мы!..
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14.05.2020 08:54 Ответить
Российские хакеры слишком сильные и опасные. Это признают во всём мире.
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14.05.2020 08:55 Ответить
Штаааа?))) І хто ж визнав?
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14.05.2020 08:57 Ответить
Вова Соловьов
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14.05.2020 09:03 Ответить
Можуть пафтаріть.
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14.05.2020 09:01 Ответить
Сдалась Бабуля....
Больше "эмиков" за счет ЕС не потянешь.
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14.05.2020 09:00 Ответить
Адміну респект за фото Меркель)
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14.05.2020 09:04 Ответить
Все же прекрасно понимают что это - игра на публику . Сегодня трясёт кулаками в сторону паРаши , а завтра снова будет лоббировать строительство СП 2 . Двуличие какое то , фрау .!! .
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14.05.2020 09:05 Ответить
ku*wa, яка огидна ця "менкель".
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14.05.2020 09:16 Ответить
"Германия оставляет за собой право принять "меры, в том числе в отношении России". Фрау Меркель, а против кого еще? Старуха выжила из ума.
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14.05.2020 09:23 Ответить
Бабо! Дивись, а то ще знову сучку Конні на тебе випустить.
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14.05.2020 09:32 Ответить
Право на Ответные меры Есть , а мер Нет. Попугать , что ли . Так русские уже озаботились и считают что недостаточно сперли документов.После очередной атаки , - Будит Глубокая озабоченность .
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14.05.2020 09:50 Ответить
на пятом году расследований начало немного доходить с кем имеют дело.
не поздновато?
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14.05.2020 10:06 Ответить
кацапы вертят западом как хотят, срут в Берлине и Лондоне ,
нагибают США ,
что до нас, то ......
визит в оман , где он у Патрушева инструкции получал ...
одно хорошо, что билет зеленскому Султан Омана купил,
правда это не проверенная информация ...
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14.05.2020 10:07 Ответить
да не вертят,просто зажравшемуся западу выгодно иметь под боком обезьянник,чтобы собственным гражданам показать,как бы они выглядели,если бы не их власть.
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14.05.2020 10:18 Ответить
Ну с ответных украинских мер весь мир ржет.Газ прокачать,гум.конвои попам вКиев запустить(уверен даже не проверяли)
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14.05.2020 10:13 Ответить
це вже глубокая озабочнность чи ще ні?
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14.05.2020 12:55 Ответить
 
 