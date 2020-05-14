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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс.

По состоянию на утро 14 мая в мире зарегистрировали 4 347 921 (4 262 051 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 297 220 (291 961 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 84 133, заболевших - 1 390 734.

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 242 271 человек, количество смертей - 2 212.

По числу зараженных Великобритания поднялась на третье место - 230 985 случаев, при этом умерли уже 33 264 человек.

Испания сообщает о 228 691 случаях COVID-19, 27 104 человек умерли.

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В Италии зафиксировано 222 104 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 31 106 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

Во Франции умерли 27 077 человека, в Германии - 7 861, в Иране - 6 783, в Турции - 3 952, в Бельгии - 8 843, в Нидерландах - 5 581, Канаде - 5 425.

В Беларуси число зараженных достигло 25 825 человек, из которых 146 умерли, в Польше - 17 204, умерли - 861; в Молдове - 5 406, умерли - 185; в Венгрии - 3 341, умерли - 430; в Румынии - 16 002, умерли - 1 036; в Словакии - 1 469, умерли - 27.

Напомним, в Украине на утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс. 01

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Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс. - Цензор.НЕТ 3498
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14.05.2020 08:36 Ответить
країну виробника не пишу, щоб ви не догадались

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 297,2 тис.: лише у США померли 84,1 тис. осіб, у Британії - 33,2 тис. та в Італії - 31,1 тис. - Цензор.НЕТ 6580
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14.05.2020 08:50 Ответить
"Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс." - это для чего, чтобы показать какой Зеленский хороший? Если бы не Зеленский, у нас бы более 440 жертв COVID-19 не было. - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках (сейчас ещё на много больше) и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если знал, что не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться?
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14.05.2020 09:16 Ответить
а сколько в Беларусии и Папуа Нова Гвинея?
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14.05.2020 09:31 Ответить
 
 