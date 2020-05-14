Введение тестирования на антитела к коронавирусу значительно расширит перечень лиц, которых будут проверять, - главный санврач Ляшко

В Украине запустят новый вид тестирования на коронавирусную инфекцию – так называемый метод ИФА – иммуноферментный анализ, который определяет наличие антител к коронавирусу.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирования в Украине, поскольку ИФА тестирования гораздо доступнее в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать", – убежден главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов

К тому же, Украина увеличит количество приборов, на которых можно делать полимеразно цепную реакцию.

"Нас часто упрекают, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем, столько как Германия или США, но учитывая наши мощности, ведь в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов. Сейчас мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки", – говорит Виктор Ляшко.

Сегодня, сообщает главный государственный санитарный врач, в Украине тестируют 7-8 тысяч образцов методом ПЦР.

"На выходных мы тестируем по 5 тысяч, люди не обращаются и ждут до понедельника. И я хотел бы призвать при появлении симптомов звонить семейному врачу и в скорую на выходных", – добавил главный санврач.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.