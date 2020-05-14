За сутки на Львовщине выявили 34 новых случая COVID-19, всего 904 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 мая на Львовщине подтвердили 904 случая инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3923 человека, госпитализированы - 504, на амбулаторном лечении - 3419 человек, выписаны - 345 человек. Сейчас в больнице находятся 167 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 904 человек, 22 человека умерли. 169 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение тестирования на антитела к коронавирусу значительно расширит перечень лиц, которых будут проверять, - главный санврач Ляшко

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 247 ПЦР-тестов, из которых 34 - положительные (из них - 16 это жители Львова).

Напомним, в Украине на утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек.