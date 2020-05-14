Евродепутат фон Крамон: Принятие банковского закона - шаг в направлении обуздания олигархов в Украине

Заместитель главы делегации Европейского парламента в комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон считает, что принятие закона о банках является шагом в правильном направлении, чтобы "обуздать влияние олигархов в Украине".

Такую оценку она дала принятому закону в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Принятие так называемого антиКоломойского закона - отличная новость! Были беспрецедентные попытки сопротивления и саботажа со стороны проколомойских законодателей помешать принятию этого закона. К счастью, прогрессивно настроенные законодатели из "Слуги народа" и ряда других партий ставят интересы своей страны выше личных финансов и голосуют за закон", - сказала она.

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Крамон убеждена, что это – "правильный шаг в правильном направлении, чтобы обуздать влияние олигархов в Украине и наладить более демократичные политические процессы".

"Теперь кредит МВФ должен поступить быстро. ЕС также готовит микрофинансовую помощь в размере EUR1,2 млрд. Роль президента Зеленского, который присутствовал в Раде на решающих слушаниях, также заслуживает высокой оценки. Надеюсь, он продолжит демонстрировать свою независимость не только от Коломойского, но и от других олигархов и теневых актеров", - добавила европейский политик.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.