РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12228 посетителей онлайн
Новости
1 630 16

Евродепутат фон Крамон: Принятие банковского закона - шаг в направлении обуздания олигархов в Украине

Евродепутат фон Крамон: Принятие банковского закона - шаг в направлении обуздания олигархов в Украине

Заместитель главы делегации Европейского парламента в комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон считает, что принятие закона о банках является шагом в правильном направлении, чтобы "обуздать влияние олигархов в Украине".

Такую оценку она дала принятому закону в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Принятие так называемого антиКоломойского закона - отличная новость! Были беспрецедентные попытки сопротивления и саботажа со стороны проколомойских законодателей помешать принятию этого закона. К счастью, прогрессивно настроенные законодатели из "Слуги народа" и ряда других партий ставят интересы своей страны выше личных финансов и голосуют за закон", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент будет рассматривать выделение помощи ряду стран, в том числе €1,2 млрд Украине, по ускоренной процедуре

Крамон убеждена, что это – "правильный шаг в правильном направлении, чтобы обуздать влияние олигархов в Украине и наладить более демократичные политические процессы".

"Теперь кредит МВФ должен поступить быстро. ЕС также готовит микрофинансовую помощь в размере EUR1,2 млрд. Роль президента Зеленского, который присутствовал в Раде на решающих слушаниях, также заслуживает высокой оценки. Надеюсь, он продолжит демонстрировать свою независимость не только от Коломойского, но и от других олигархов и теневых актеров", - добавила европейский политик.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1939) Европарламент (1809) МВФ (3338) олигарх (1027) Виола фон Крамон (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні - Цензор.НЕТ 3276
показать весь комментарий
14.05.2020 09:24 Ответить
+2
Где то подавился бутербродом с черной икрой от смеха один Игорьок
показать весь комментарий
14.05.2020 09:06 Ответить
+2
Всего через год про субъектность Украины уже никто не говорит.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где то подавился бутербродом с черной икрой от смеха один Игорьок
показать весь комментарий
14.05.2020 09:06 Ответить
Депутат недобудованої Вавілонської вежі рано радіє.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:07 Ответить
Наівна та пані Віола, та олігархам в Украіні закон не писан !І жодна влада іх не чипала і не чипатиме
показать весь комментарий
14.05.2020 09:09 Ответить
Один ЖИД недозаработает!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 09:09 Ответить
Ошибаетесь. У него десятки способов заработать... Недозаработают простые граждане.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:12 Ответить
Про Україну без України

Евродепутат фон Крамон: Принятие банковского закона - шаг в направлении обуздания олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 8413
показать весь комментарий
14.05.2020 09:10 Ответить
Всего через год про субъектность Украины уже никто не говорит.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:15 Ответить
Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні - Цензор.НЕТ 3276
показать весь комментарий
14.05.2020 09:24 Ответить
Словесний понос. Поверніть заарештовані 2,1 млрд. і не потрібна буде Україна "допдмога" під %. Але повертати вкрадене в України на заході будуть як досі повертають гроші Лазаренка, гроші Януковича. 2.1 млрд. долл Україна непобачить все буде розтягнути розпижжено місцевими "ідолами дерьмократії"
показать весь комментарий
14.05.2020 09:19 Ответить
Сначала нужно посмотреть что за закон приняли, может он наполовину выхолощен поправками, потом преодолеть созданные препоны, что бы спикер , а потом президент смогли его подписать. Потом вопрос рассмотрит Конституционный суд ( с подачи пани \Юли и БЕНЕ- фициантов), а это может и затянуться. И вот тогда после всего, если как говорится все будет "железно" , можно о чем то говорить. Думаю что в МВФ не дураки сидят, пока процесс полностью не будет завершен кредита не будет. А то у нас как, приняли, деньги получили, а потом "независимый" суд все отменил. Так что принятие в Раде закона, это "выигранное сражение, но уж ни как не выигранная война".
показать весь комментарий
14.05.2020 09:22 Ответить
Ага щас. Их придворный шут сейчас роль президента играет.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:24 Ответить
Петька и Ротердам +.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:35 Ответить
Лиш Вона, лиш Вона!
З олігархами боротиметься сама!
показать весь комментарий
14.05.2020 10:21 Ответить
Юля с власенко якусь хитрозроблену компенсацію отримала точнісенько до розгляду антиколомойша-закону. Поперше, голосувала проти, а як не вдалось провалити, то далі юля пішла у другий після печерського самий "чесний" український суд. Совпадєніє? Не думаю
показать весь комментарий
14.05.2020 10:24 Ответить
Від свавілля Гонтарєвої постраждали не олігархи. Вони якраз свої гроші вивели заздалегідь. А ось клієнти банків, яких знищила Гонтарєва, втратили понад 500 мільярдів гривень. Майно банків розграбоване. Хто за це відповість?
показать весь комментарий
14.05.2020 17:56 Ответить
 
 