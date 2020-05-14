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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек

На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек

В Украине за сутки зафиксировали 422 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 427 человек.

Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 16 847 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 456 умерли (17 за минувшие сутки), 4 143 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 427 человек, таким образом впервые количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 248 человек, что на 22 человека меньше, чем днем ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс.

Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Черновицкой области (72 случая), Киеве (52 случая), Харьковской области (41 случай) и Львовской области (34 случая).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 654 случая;
Волынская область - 535 случаев;
Днепропетровская область - 781 случай;
Донецкая область - 117 случаев;
Житомирская область - 533 случая;
Закарпатская область - 791 случай;
Запорожская область - 347 случаев;
Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
Кировоградская область - 432 случая;
м. Киев - 2012 случаев;
Киевская область - 1067 случаев;
Львовская область - 904 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 693 случая;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1062 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1033 случая;
Харьковская область - 713 случаев;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 209 случаев;
Черновицкая область - 2516 случаев;
Черкасская область - 348 случаев;
Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 г. в Центр поступили 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 42 590 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек 01

На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек 02
На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек 03
На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек 04
На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек 05
На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4448) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек - Цензор.НЕТ 6357
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14.05.2020 09:10 Ответить
+4
Наконец пошел спад. Вылечилось больше чем заразилось.
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14.05.2020 09:23 Ответить
+4
Ви псячий перукар? Кому заборонено працювати?
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14.05.2020 09:48 Ответить
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На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек - Цензор.НЕТ 6357
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14.05.2020 09:10 Ответить
Гикнувся празнік солідарності трудящіхся вавсьом мірє.
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14.05.2020 09:13 Ответить
Шо там с чахоткой? Там больше или меньше будет. Вот так выращивают барановирусных что дают то и хавают. Для начала к баранобесию приучают чтоб оправдать суп из крапивы для быдла. Оно не думает оно все хавает не поднимая очей.
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14.05.2020 09:19 Ответить
Наконец пошел спад. Вылечилось больше чем заразилось.
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14.05.2020 09:23 Ответить
Это пока транспорт не пустили))) Карантин ничего не решает
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14.05.2020 09:29 Ответить
судя по всему тебе ездить никуда нужно. Платят за каждое слово.
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14.05.2020 09:35 Ответить
Це не спад, поки що плато.
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14.05.2020 09:47 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/ минус 22 уже спад
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14.05.2020 10:20 Ответить
в белорусии вообще нет короновируса))
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14.05.2020 16:45 Ответить
Грандиозные успехи))) Люди без работы 3 - месяц, а толку ноль. Жгите ещё. Карантин до конца года)))
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14.05.2020 09:28 Ответить
Ви псячий перукар? Кому заборонено працювати?
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14.05.2020 09:48 Ответить
зебил, хватит позориться!
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14.05.2020 09:54 Ответить
ольгинские, продолжайте стараться !!!)))
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14.05.2020 10:04 Ответить
Маскали с сябрами дохнут без карантина и рассказивают, что от него нет толку, типа все равно б все сдохли.
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14.05.2020 09:45 Ответить
вони "здобувають" імунітет а також зменшють навантаження на пенсійний фонд і омолоджують населення..
а русско-белоруские баби еще нарожают
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14.05.2020 10:03 Ответить
При этом за минувшие сутки выздоровели 427 человек, таким образом впервые количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19
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14.05.2020 09:47 Ответить
ВПЕРШЕ R0 (конагіозність) стала трішки менше 1.
але звичайно,.. після запуску лише метро R0 за 4-5 днів стане знов більше 1.
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14.05.2020 10:01 Ответить
Все уменьшается, кроме дремучести в головах зомбированных коронаботов.
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14.05.2020 10:55 Ответить
Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
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14.05.2020 12:27 Ответить
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы карантин и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
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14.05.2020 13:50 Ответить
Хотілося б побачити прямий відеорепортаж з інфекційних лікарень, особливо з Чернівецької з забитими палатами хворими на коронавірус...
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14.05.2020 12:46 Ответить
 
 