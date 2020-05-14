На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек

В Украине за сутки зафиксировали 422 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 427 человек.

Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 16 847 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 456 умерли (17 за минувшие сутки), 4 143 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 427 человек, таким образом впервые количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 248 человек, что на 22 человека меньше, чем днем ранее.

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Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Черновицкой области (72 случая), Киеве (52 случая), Харьковской области (41 случай) и Львовской области (34 случая).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 654 случая;

Волынская область - 535 случаев;

Днепропетровская область - 781 случай;

Донецкая область - 117 случаев;

Житомирская область - 533 случая;

Закарпатская область - 791 случай;

Запорожская область - 347 случаев;

Ивано-Франковская область - 1166 случаев;

Кировоградская область - 432 случая;

м. Киев - 2012 случаев;

Киевская область - 1067 случаев;

Львовская область - 904 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 693 случая;

Полтавская область - 257 случаев;

Ривненская область - 1062 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1033 случая;

Харьковская область - 713 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 209 случаев;

Черновицкая область - 2516 случаев;

Черкасская область - 348 случаев;

Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 г. в Центр поступили 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 42 590 сообщений о подозрении на COVID-19.









