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Новости Агрессия России против Украины
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Из-за российской агрессии 21 тыс. км² в Украине загрязнены минами, - замглавы Минобороны Петренко в ОБСЕ

Из-за российской агрессии 21 тыс. км² в Украине загрязнены минами, - замглавы Минобороны Петренко в ОБСЕ

Российская агрессия против Украины привела к тому, что площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны, составляет 7 тыс. кв. км подконтрольной правительству территории Донбасса и 14 тыс. кв. км - на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 13 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По предварительным подсчетам, около 7 тыс. квадратных километров в контролируемых правительством территориях и примерно 14 км квадратных километров временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым загрязнены минами и взрывоопасными пережитками войны", - заявил заместитель главы Минобороны на заседании Форума, посвященного диалогу по безопасности относительно стрелкового оружия и легких вооружений (SALW), запасов обычных боеприпасов (SCA) и противоминной деятельности.

Он проинформировал, что в настоящее время 29 групп разминирования Вооруженных Сил Украины, а также 16 пиротехнических команд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выполняют задачи по разминированию на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. На сегодня правительственные группы по разминированию очистили более 35 500 га земель, очистили более 2000 км дорог, 1000 км железнодорожных путей, обнаружили и уничтожили более 460 000 взрывоопасных предметов и остатков войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты активно минируют местность на Донбассе, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, - разведка

Отдельно Петренко поблагодарил международные неправительственные организации, в частности, The HALO Trust, Датскую группу по разминированию (DDG), Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD), которые с 2016 года оказывают помощь Министерству обороны Украины в разминировании территорий.

"Украина также благодарна Координатору проектов ОБСЕ в Украине за существенную поддержку и помощь в различных сферах, особенно в сфере противоминной деятельности. И не могу здесь не отметить также ту большую поддержку со стороны наших добрых друзей из Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании в рамках проекта противоминной деятельности", - добавил заместитель министра обороны Украины.

минирование (1446) ОБСЕ (4889) Донбасс (26958) Петренко Анатолий (16)


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Во времена Второй Мировой Войны фошизды хотя бы делали карты минных полей: грамотно и педантично. А ордиловцы пошли по стопам дидов и партизан, и ставят мины хрен знает где, потом и сами подрываются, что прийдется разминировать не один десяток лет
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14.05.2020 09:14 Ответить
Самі нашпігували землю, самі і підриваються. Нехай щастить.
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14.05.2020 09:19 Ответить
Агресія катсапів, можливо, колись і скінчиться, хоча не факт. І якшо були б мапи мінних полів, то це б упростило задачу по розмінуванню. А так будуть гинути люди, і що саме страшніше діти...
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14.05.2020 09:22 Ответить
Еще загрязнены руцькой мразью.
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14.05.2020 09:42 Ответить
І хто ж це цю землю забруднив? Потрібно за раїхунок недоімперії - московії вичищати ці землі і за їх рахунок відновлювати інфрастуктуру і виплачувати пенсії і пособія, а не за рахунок потерпілої сторони!
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14.05.2020 10:05 Ответить
Пока кацапский газ идет по украинским трубам,на ЗАЗ собирают Жигули-это наши братья.А мины это гуманитарка братскому украинскому народу.
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14.05.2020 10:09 Ответить
эти подарки принесут горя
не меньше чем военные действия
и будут приносить сюрпризы лет 20 не меньше
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14.05.2020 10:18 Ответить
"Из-за российской агрессии 21 тыс. км² в Украине загрязнены минами" - а мы хотим изгонять сепаратистов!!! Ни фига! Это бесхозяйственность! Пусть ходят и разминируют поля своими ногами, после свинособачьих ихтамнет!!! Могут и металлом там собирать заодно...
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14.05.2020 10:59 Ответить
 
 