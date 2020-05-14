Из-за российской агрессии 21 тыс. км² в Украине загрязнены минами, - замглавы Минобороны Петренко в ОБСЕ

Российская агрессия против Украины привела к тому, что площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны, составляет 7 тыс. кв. км подконтрольной правительству территории Донбасса и 14 тыс. кв. км - на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 13 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По предварительным подсчетам, около 7 тыс. квадратных километров в контролируемых правительством территориях и примерно 14 км квадратных километров временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым загрязнены минами и взрывоопасными пережитками войны", - заявил заместитель главы Минобороны на заседании Форума, посвященного диалогу по безопасности относительно стрелкового оружия и легких вооружений (SALW), запасов обычных боеприпасов (SCA) и противоминной деятельности.

Он проинформировал, что в настоящее время 29 групп разминирования Вооруженных Сил Украины, а также 16 пиротехнических команд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выполняют задачи по разминированию на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. На сегодня правительственные группы по разминированию очистили более 35 500 га земель, очистили более 2000 км дорог, 1000 км железнодорожных путей, обнаружили и уничтожили более 460 000 взрывоопасных предметов и остатков войны.

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Отдельно Петренко поблагодарил международные неправительственные организации, в частности, The HALO Trust, Датскую группу по разминированию (DDG), Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD), которые с 2016 года оказывают помощь Министерству обороны Украины в разминировании территорий.

"Украина также благодарна Координатору проектов ОБСЕ в Украине за существенную поддержку и помощь в различных сферах, особенно в сфере противоминной деятельности. И не могу здесь не отметить также ту большую поддержку со стороны наших добрых друзей из Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании в рамках проекта противоминной деятельности", - добавил заместитель министра обороны Украины.