Восстановление полного контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия и боеприпасов, - замглавы Минобороны Петренко
Украина должна восстановить контроль над границей на оккупированном Донбассе с целью прекращения незаконного перемещения из России стрелкового оружия и легких вооружений (SALW) и запасов обычных боеприпасов (SCA), борьба с чем входит в число приоритетов ОБСЕ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничествапо безопасности ОБСЕ.
"Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса", - отметил он.
По словам Петренко, незаконное стрелковое и легкое оружие и боеприпасы к нему продолжают способствовать нестабильности и насилию в регионе ОБСЕ, подпитывая организованную преступность и терроризм.
Он указал, что СММ ОБСЕ регулярно отчитывается о тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее вне официальных пунктов пропуска. Вооружение и военная техника из РФ попадают в неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса разными маршрутами, в т.ч. под видом гуманитарной помощи. И каждый раз перемещение этих конвоев и грузов на территорию Украины происходит с нарушением ее территориальной целостности и суверенитета.
"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию - восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ и прекратит дальнейшее дестабилизирующее перемещение оружия и боеприпасов.
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И кто будет финансировать восстановление Даунбаса,опять ЕС?
Ахметов рад!