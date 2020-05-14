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Новости Агрессия России против Украины
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Восстановление полного контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия и боеприпасов, - замглавы Минобороны Петренко

Восстановление полного контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия и боеприпасов, - замглавы Минобороны Петренко

Украина должна восстановить контроль над границей на оккупированном Донбассе с целью прекращения незаконного перемещения из России стрелкового оружия и легких вооружений (SALW) и запасов обычных боеприпасов (SCA), борьба с чем входит в число приоритетов ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничествапо безопасности ОБСЕ.

"Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса", - отметил он.

По словам Петренко, незаконное стрелковое и легкое оружие и боеприпасы к нему продолжают способствовать нестабильности и насилию в регионе ОБСЕ, подпитывая организованную преступность и терроризм.

Он указал, что СММ ОБСЕ регулярно отчитывается о тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее вне официальных пунктов пропуска. Вооружение и военная техника из РФ попадают в неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса разными маршрутами, в т.ч. под видом гуманитарной помощи. И каждый раз перемещение этих конвоев и грузов на территорию Украины происходит с нарушением ее территориальной целостности и суверенитета.

"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию - восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ и прекратит дальнейшее дестабилизирующее перемещение оружия и боеприпасов.

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Автор: 

граница (5312) Минобороны (9460) оружие (10294) россия (96481) Донбасс (26958) Петренко Анатолий (16)


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Топ комментарии
+8
Генерал очевидность высказался,три медали ему за это.
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14.05.2020 09:25 Ответить
+8
Только про оружие а про "ихтамнетов" ни слова, типа "внутренний конфликт". *баная Зе-команда !
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14.05.2020 09:27 Ответить
+6
Ну во первых какими ( количественно) силами можно плотно закрыть границу ( на довольно протяженном участке), во вторых на территории ОРДЛО столько завезенного вооружения и боеприпасов ( а их можно значительно увеличить перед передачей границы), побольше чем в некоторых ведущих странах НАТО. И в третьих передача нашим немногочисленным подразделениям границы при том что полный военно- силовой контроль внутри ОРЛО будет за руссотуристами и бандоополченцами, а с другой стороны граница будет стоять российская армия превратит наших пограничников просто в очередных заложников ( типа событий Керченского пролива) Граница ЭФФЕКТИВНО переходит под контроль, когда украинская армия МВД и СБУ движется от линии соприкосновения выдавливая к границе все незаконные вооруженные формирования и полностью проводя демилитаризацию этих районов. Все остальное это полная чушь и профанация.
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14.05.2020 09:35 Ответить
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Генерал очевидность высказался,три медали ему за это.
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14.05.2020 09:25 Ответить
А гумконвои будут досматривать? Хотя это вопрос наверное к Ермаку, он же сказал шо выборы на ордило пройдут восены
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14.05.2020 09:26 Ответить
Только про оружие а про "ихтамнетов" ни слова, типа "внутренний конфликт". *баная Зе-команда !
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14.05.2020 09:27 Ответить
Ё*аная Зе-команда !
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14.05.2020 09:28 Ответить
А пять лет при порохе, граница закрыта была?
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14.05.2020 10:07 Ответить
Дядя, ты дебил? Не отвечай - вижу, что д....б
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14.05.2020 10:39 Ответить
Ты урод кацапский можешь это опровергнуть, или в методичке фсбЭшной запуталось?
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14.05.2020 10:48 Ответить
Ума не хватает понять, что танки и буки без ихтамнетов не ездют, ты же такси не вызываешь без водителя!
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14.05.2020 09:35 Ответить
Геніально!
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14.05.2020 09:27 Ответить
Генерал-очевидность.
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14.05.2020 09:28 Ответить
Лучше бы помолчал.
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14.05.2020 09:29 Ответить
Так восстанавливайте! Разговаривать не мешки ворочать. По предвыборным обещаниям Зе, война уже должна быть закончена и граница взята под контроль!
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14.05.2020 09:32 Ответить
Порошенко тоже обещал закончить за две недели и что? НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
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14.05.2020 09:42 Ответить
Дерево... воно ... дерев,яне
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14.05.2020 09:32 Ответить
Ну во первых какими ( количественно) силами можно плотно закрыть границу ( на довольно протяженном участке), во вторых на территории ОРДЛО столько завезенного вооружения и боеприпасов ( а их можно значительно увеличить перед передачей границы), побольше чем в некоторых ведущих странах НАТО. И в третьих передача нашим немногочисленным подразделениям границы при том что полный военно- силовой контроль внутри ОРЛО будет за руссотуристами и бандоополченцами, а с другой стороны граница будет стоять российская армия превратит наших пограничников просто в очередных заложников ( типа событий Керченского пролива) Граница ЭФФЕКТИВНО переходит под контроль, когда украинская армия МВД и СБУ движется от линии соприкосновения выдавливая к границе все незаконные вооруженные формирования и полностью проводя демилитаризацию этих районов. Все остальное это полная чушь и профанация.
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14.05.2020 09:35 Ответить
носятся с этим дамбасом, как дурни с писаной торбой.....
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14.05.2020 09:35 Ответить
Не с этим, а с Украинским, кацап.
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14.05.2020 09:37 Ответить
скоро ты все поймешь.....
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14.05.2020 09:41 Ответить
Ты козломордый уже ничего никогда не поймешь!!!
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14.05.2020 09:44 Ответить
Не з українським, сепарок. Той доМбас, який нам нав'язують, привів війну в Україну. і хоче в рассію. Навіть вороже громадянство отримав
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14.05.2020 10:16 Ответить
Сепарок- это ты кацапчик, готовый отдать Украинский Донбасс кацапне. Донбасс- наш Украинский, а кацапы Донбасса будут изгнанны или уничтожены!
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14.05.2020 10:22 Ответить
Що на окупованому доМбасі наше, українське, окрім землі? Починай перераховувати
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14.05.2020 10:24 Ответить
А тебе урод, земли мало, готов отдать ее кацапам? Когда будем изгонять кацапню с Украины, даже карманы заставим вывернуть, что бы вы ни щипотки земли не вывезли с Украины!
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14.05.2020 10:37 Ответить
Хто це ви? Ти і трактор? Чи ти проЯнелоха з його фсб-шною секретаркою? То вони не планують ні кацапню, ні сепарню гнати. Вони планують цю пухлину інтегрувати, нав'язати Україні. То шо, хай вливаються? Поки, якісь ви, зберетесь їх "гнати", вже держави не буде
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14.05.2020 11:05 Ответить
Мы- это Украинцы! Украина была, есть, и будет, но без вас коллаборантов кацапских.
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14.05.2020 11:19 Ответить
Ти лозунги залиш янелоху з командою. По факту шо?
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14.05.2020 12:07 Ответить
Відновлення повного контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї і боєприпасів, - заступник голови Міноборони Петренко - Цензор.НЕТ 2644
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14.05.2020 09:59 Ответить
А кто же восстанавливать-то будет? Ветераны давно дембельнулись и почивают на лаврах льгот бесплатного проезда и прочей мелкой поощрительной халявы, типа бесплатной парковки))), нагибают водителей маршруток и проводят акции всякие. А активисты учат детей жить - ставят их на колени и вынуждают самооблиться спиртовым раствором бриллиантового зелёного. Им не до восстановления границы, они здесь нужны!
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14.05.2020 10:01 Ответить
А ,это тот шо Новососсия?
И кто будет финансировать восстановление Даунбаса,опять ЕС?
Ахметов рад!
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14.05.2020 10:05 Ответить
Ага, контроль над кордоном. Як там пристайка пропонуваала. "Перед виборами, нам зроблять коридор !!!, щоб отримати "контроль" над кордоном. Контроль над територією залишать кацапам і сепарні, про вилучення зброї, взагалі, ні слова. Сепарню пропонують визнати "нарідною міліцією". Аваков пропонував разом з ними і контролювати кордон. Все, що вимагало фуйло 6 років, втілюють Зеленський з зе-командою, під контролем фсб-шної секретарки ОПи
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14.05.2020 10:11 Ответить
Влада в країні яка будувала 70% ракетного щита СРСР за 6 років не змогла розробити ракету щоб хоть Кремль дістати. Толя про що мова, який Кордон. 5 років країна топчеться на фронті не маючи військових перемог, поки вони бабло рублять своїми реформами. Доколє Толя? Щурі, гниди кругом.
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14.05.2020 10:13 Ответить
ШО ЗА БРЄД?!?!?! ХТО ВАС ПУСТИТЬ НА ТУ ГРАНІЦУ?!?!? ІДІЙОТИ!!! ТІЛЬКИ СИЛОЮ БРАТИ. ВИЖДАТИ МОМЕНТ БП В МОСКОВСЬКІЙ ********* І ГНАТИ ТАНКИ АЖ ДО ВСТРЄЧІ З КИТАЙЦЯМИ ДЕСЬ НА УРАЛІ
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14.05.2020 10:24 Ответить
а зараз кріпити армію та ополчєніє - своє, українське патріотичне.
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14.05.2020 10:25 Ответить
Восстановление полного контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия и боеприпасов/ удивляет своей догадливостью и сообразительностью зверушка цирка Коломойского.
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14.05.2020 10:46 Ответить
Глубокая мысль. Одевая портупею понимаю что тупею.
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14.05.2020 11:08 Ответить
 
 