Криклий выступил против открытия метро 25 мая: "Открыть с ограничениями довольно трудно"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он сказала в эфире 1+1".

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - отметил министр.

По мнению Криклия, он бы не спешил с этим решением.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

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