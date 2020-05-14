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Новости Коронавирус и карантин
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Криклий выступил против открытия метро 25 мая: "Открыть с ограничениями довольно трудно"

Криклий выступил против открытия метро 25 мая:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он сказала в эфире 1+1".

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - отметил министр.

По мнению Криклия, он бы не спешил с этим решением.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

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Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1017) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Приходят люди такие в метро после карантина, а его, метра, нету
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14.05.2020 09:27 Ответить
+5
Может тебе ещё дороги сделать?
Крепостные вообще зажрались
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14.05.2020 09:37 Ответить
+5
Значит закрыть метро Украина первой и чуть ли не единственной страной в Европе может, а работать с ограничениями не может ?
До сих пор слова Ляшка вспоминаю, что парки закрыли "для устрашения"...
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14.05.2020 09:38 Ответить
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Приходят люди такие в метро после карантина, а его, метра, нету
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14.05.2020 09:27 Ответить
Уехало 😜😜😜???
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14.05.2020 09:36 Ответить
растырили
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14.05.2020 10:25 Ответить
Нужно начинать палить шины
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14.05.2020 09:35 Ответить
В метро, что бы там все закоптить нафиг)
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14.05.2020 09:36 Ответить
Открывать метро - рано
Дайте возможность людям завозить себе из Европы недорогие авто
Затраты на растаможку не более 500 евро !!!!
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14.05.2020 09:35 Ответить
Так давно уже есть такая возможность! Завозите электрокары и растаможка дешевле 500 выйдет. А они сейчас стоят не дороже обычных авто
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14.05.2020 09:40 Ответить
А вот и нечего умничать
Я пишу про авто, которые бедные украинцы могут купить за 5000 евро, а Вы пишите про авто за 50000 евро
так шо я думаю про бедных, а Вы пашите на богатых
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14.05.2020 09:44 Ответить
Да у нас каждый бедный-пенсионер, многодетные или неполные семьи, обычные средне статистич.граждане при зарплате 5000 грн. имеют в заначке 5тыс.грн, не пи*дите, у людей на комуналку и еду часто денег не хватает..... У кого есть свободные 5 тыс.грн, а потом и заправлять и ремонтир.асто есть за что, то и на розтаможку найдут не надо нам лапшу вешать. Завоз б/у автомобилей стал очень прибыльным бизнесом а его хозяева хотят еще больше вот и мутят воду
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14.05.2020 10:25 Ответить
Загляните на сайты автопродаж, там давно уже электрички адекватных денег стоят, как раз от 5тыс и выше, но с бесплатной растаможкой...
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14.05.2020 11:50 Ответить
Как передвигатся простым людям в Киеве?
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14.05.2020 09:35 Ответить
Пора каждому простому человеку иметь авто , а не только депутатам Мерседесы
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14.05.2020 09:37 Ответить
Может тебе ещё дороги сделать?
Крепостные вообще зажрались
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14.05.2020 09:37 Ответить
😀
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14.05.2020 09:44 Ответить
Очнись. Зарплата учителя 4 тыс. долларов, пенсия 2 тыс. долларов. Пенсионеры рассекают по Киеву на спорткарах. Зачем им это метро?
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14.05.2020 09:44 Ответить
😀
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14.05.2020 09:45 Ответить
Криклий це аваківська підстілка.корупціонер ще тот.
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14.05.2020 09:36 Ответить
Значит закрыть метро Украина первой и чуть ли не единственной страной в Европе может, а работать с ограничениями не может ?
До сих пор слова Ляшка вспоминаю, что парки закрыли "для устрашения"...
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14.05.2020 09:38 Ответить
ни в одной стране мира метро и остальной городской транспорт не перекрывались
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14.05.2020 10:02 Ответить
Без метро наземный общественный транспорт будет переполнен.
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14.05.2020 09:40 Ответить
Благодаря мудрому правлению Зеленского у каждого украинца появилась машина с личным водителем. Поэтому люди почти не заметили полной остановки общественного транспорта. Слава Зе и его духовному наставнику - аятолле Коломойскому!
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14.05.2020 09:41 Ответить
Быдлоэлекторату просто срут и на голову, и в голову чтобы оно не могло оклыматься и сообразить что происходит...
И это всё по плану путена - идёт слив Украины под Моксву - чтобы никто и вякнуть не мог.
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14.05.2020 09:51 Ответить
Сейчас ослабили карантин, разрешили работать, но не всем, а количество транспорта и маршруты не изменились, пускают только по пропускам. Вопрос - как людям, новым, доехать до работы за спецпропуском? В транспорте забыли, наверное, первый день карантина, когда пускали людей без спецпропусков, а обратно люди уже ехали с пропусками. Иначе как по-другому? Где дополнительные единицы транспорта, как обещалось, ведь количество людей увеличилось?
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14.05.2020 09:55 Ответить
тварь ЗеГнидная
Кременчуг
в маршрутках половина без масок
.........
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14.05.2020 10:12 Ответить
Ви сделали себя вместе!
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14.05.2020 10:19 Ответить
да ну, а в толпах на остановках, маршрутках-можно органичить
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14.05.2020 10:14 Ответить
Зеленые уроды банкротят метро.При том,что метро приносит стабильный доход - у метро миллионные долги.Непонятно кому то киевское метро принадлежит.
Эй,зеленые уроды,пустите транспорт - не позорьтесь еще больше.
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14.05.2020 11:07 Ответить
 
 