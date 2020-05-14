Криклий выступил против открытия метро 25 мая: "Открыть с ограничениями довольно трудно"
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он сказала в эфире 1+1".
"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - отметил министр.
По мнению Криклия, он бы не спешил с этим решением.
"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - добавил он.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.
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Дайте возможность людям завозить себе из Европы недорогие авто
Затраты на растаможку не более 500 евро !!!!
Я пишу про авто, которые бедные украинцы могут купить за 5000 евро, а Вы пишите про авто за 50000 евро
так шо я думаю про бедных, а Вы пашите на богатых
Крепостные вообще зажрались
До сих пор слова Ляшка вспоминаю, что парки закрыли "для устрашения"...
И это всё по плану путена - идёт слив Украины под Моксву - чтобы никто и вякнуть не мог.
Кременчуг
в маршрутках половина без масок
.........
Эй,зеленые уроды,пустите транспорт - не позорьтесь еще больше.