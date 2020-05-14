В Украине впервые с начала пандемии количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество выявленных случаев коронавируса

422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки. Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек.

Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19.

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Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 248 человек, что на 22 человека меньше, чем днем ранее.