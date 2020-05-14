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В Украине впервые с начала пандемии количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество выявленных случаев коронавируса
422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки. Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек.
Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 248 человек, что на 22 человека меньше, чем днем ранее.
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+1 Андерсен #450397
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+1 Vitaly Gorpinyuk
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показать весь комментарий14.05.2020 09:56 Ответить Ссылка
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Хвороби органів дихання - 2404
з них грип і пневмонія - 1326
На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456
???
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0220_u.html