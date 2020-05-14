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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине впервые с начала пандемии количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество выявленных случаев коронавируса

В Украине впервые с начала пандемии количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество выявленных случаев коронавируса

422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки. Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек.

Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 248 человек, что на 22 человека меньше, чем днем ранее.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
" Главное не кто как голосует , а кто как считает" ИВ Сталин Так и со статистикой.
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14.05.2020 09:40 Ответить
+1
Да нет пандемии, в плане 1-5 процента населения, карантин не обоснован ничем, кроме того что все просто не знают что это, хотя уже знают, это смутировавший более сложный новый вид вирусной инфекции. Но если вирусы мутируют каждые 5-10 лет то у этого карантина нет конца, а нормально протестировать вакцину от побочных эффектов нужны года, в общем масочный режим это надолго.
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14.05.2020 09:48 Ответить
+1
Не болтай глупостями...
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14.05.2020 09:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пора запускать авиа сообщение, как это делают в других странах.
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14.05.2020 09:33 Ответить
Ну, если уж Макроция обосралась со статистикой, то я конечно же верю нишим Степанов и Ляшко.
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14.05.2020 09:34 Ответить
Криворожский врач с выздоровлениями стартанул раньше и без спроса - молодец.
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14.05.2020 09:35 Ответить
Как надоело это враньё ((((
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14.05.2020 09:36 Ответить
Сашко де бачить брехню, одразу там регіструється?
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14.05.2020 09:44 Ответить
Когда у вас абсолютно здоровый знакомый умрет, за две недели, от туберкулёза, которого у нее никогда не было, при этом у него откажут почти и печень, а тест на вирус так никто и не делал, вы тоже измените свое отношение к этой "статистике"...
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14.05.2020 10:35 Ответить
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року

Хвороби органів дихання - 2404
з них грип і пневмонія - 1326

На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456

???

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0220_u.html
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14.05.2020 11:14 Ответить
" Главное не кто как голосует , а кто как считает" ИВ Сталин Так и со статистикой.
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14.05.2020 09:40 Ответить
Москалі як завжди, просрали компанію по знешкодженню крантину в Україні, або українці мають в 5 разів краще здоров'я.
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14.05.2020 09:43 Ответить
Да нет пандемии, в плане 1-5 процента населения, карантин не обоснован ничем, кроме того что все просто не знают что это, хотя уже знают, это смутировавший более сложный новый вид вирусной инфекции. Но если вирусы мутируют каждые 5-10 лет то у этого карантина нет конца, а нормально протестировать вакцину от побочных эффектов нужны года, в общем масочный режим это надолго.
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14.05.2020 09:48 Ответить
Все правильно, берете старших родичів і скачете в найближче відділення інфекціонки без масок.
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14.05.2020 09:51 Ответить
Не болтай глупостями...
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14.05.2020 09:56 Ответить
Верующий в Ковид детектед.
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14.05.2020 10:22 Ответить
 
 