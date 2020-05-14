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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о запуске общественного транспорта и междугородних перевозок: Планируем в начале июня

Ляшко о запуске общественного транспорта и междугородних перевозок: Планируем в начале июня

Работу общественного транспорта и междугородние перевозки планируют восстановить в начале июня, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Украине не ухудшится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, Министерство здравоохранения совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики рассматривают вопрос возобновления работы транспорта.

"Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", - сказал Ляшко.

Он добавил, что речь идет о комплексном открытии общественного транспорта, метро, восстановлении междугородного сообщения. Планируется, что это будет в начале июня.

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Также Ляшко прокомментировал обращение городского головы Киева Виталия Кличко с просьбой открыть метро 25 мая.

"Он подал прошение об открытии 25 мая. Мы его будем рассматривать, учитывая эпидемию и наши этапы выхода из карантина. Мы говорим о трех городах: Киеве, Харькове и Днепре. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день", - сказал санврач.

Он добавил, что Кабмин может принять решение об открытии метро на третьем этапе, но на местах учитывать эпидемиологическую ситуацию перед его запуском.

карантин (16729) транспорт (1760) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Вчера сказали с 22, сегодня с июня. Хуже власти в Украине не было. Полные неадекваты
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14.05.2020 09:42 Ответить
+6
Вы там определитесь уже наконец, хоть врите синхронно.
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14.05.2020 09:46 Ответить
+6
Очень интересные сейчас чинуши во власти - обратите внимание на его прямую речь в отношении Кличко:
"Он подал прошение об открытии 25 мая...». Кто знает, из какого старообрядного Евангелия Ляшко позаимствовал слово «прошение»? Хрен его знает, может он заканчивал церковную школу и там получил диплом о высшем образовании? Не удивлюсь, если в следующем его спитче мы увидим слово «челобитная».
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14.05.2020 10:07 Ответить
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Вчера сказали с 22, сегодня с июня. Хуже власти в Украине не было. Полные неадекваты
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14.05.2020 09:42 Ответить
Вы там определитесь уже наконец, хоть врите синхронно.
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14.05.2020 09:46 Ответить
пора жечь шини
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14.05.2020 10:00 Ответить
Очень интересные сейчас чинуши во власти - обратите внимание на его прямую речь в отношении Кличко:
"Он подал прошение об открытии 25 мая...». Кто знает, из какого старообрядного Евангелия Ляшко позаимствовал слово «прошение»? Хрен его знает, может он заканчивал церковную школу и там получил диплом о высшем образовании? Не удивлюсь, если в следующем его спитче мы увидим слово «челобитная».
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14.05.2020 10:07 Ответить
.
Два правителя в Украине.
Международными отношениями рулит Дерьмак, внутри страны управляет глист Ляшко.

Я не помню - разве их выбирали, или их полномочия в конституции прописаны?
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14.05.2020 10:08 Ответить
Ну чего - красивое погоняло - Дерьмак! Выражает суть личности и следы от ее действий.
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14.05.2020 10:12 Ответить
А теперь подумаем, зачем нужно было закрывать Украину на якобы карантин? Что это дало? Вирус куда то исчез? Что дало остановка транспорта, маски, антисептик и тд? Вот что? Я два месяца назад предупреждал - ничего!
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14.05.2020 10:16 Ответить
Вот неполный список всех ошеломляющих достижений молодой команды:
1. Открыли парки.
2. Разработали план открытия рынков и непродовольственных магазинов.
3. Разрешили собираться по 8 человек.
4. Планируют открыть метро.
5. Разрабатывают план открытия аеропортов.
6. Планируют к 1 сентября запустить образовательный процесс
7. ...
P.S. Правда економика немного подхрамывает, но на это есть пункт 8. Планируют получение кредита от эмвээф.
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14.05.2020 10:19 Ответить
Ляшко, у меня бабка из села молоко возила дважды в неделю. ( Брал оптом ). Теперь ей ни молоко продать, ни кормов скотине купить. Когда появится, я ей твою фотографию распечатаю, и я даже знаю что она с ней сделает. Самое первое , это на кладбище закопает, виновника ее, и ее коровушки страданий. А что она еще умеет, так об том лучше промолчать. За три года выгребешь запрет пригородного транспорта по полной.
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14.05.2020 10:27 Ответить
Козлам сподобалось знущатися над людьми. Поновили роботу, але доїхати, до неї, неможливо. У нас, на ринку, половина магазинів закрита - люди не можуть їздити, на таксі, кожен день, причому двічі.
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14.05.2020 11:54 Ответить
В Киев на Майдан что б недобрались ..Помните как ГАИ останавливала перед Киевом автобусы и машины с других областей ? Жуткое было время
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14.05.2020 11:58 Ответить
https://censor.net/user/421946 Да, жутчайшее время было. Ни тебе войны, ни вируса, ни кабалы МВФ, ни зеленой шоблы, у власти и доллар стоил пару гривен.
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14.05.2020 12:27 Ответить
 
 