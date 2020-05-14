Ляшко о запуске общественного транспорта и междугородних перевозок: Планируем в начале июня

Работу общественного транспорта и междугородние перевозки планируют восстановить в начале июня, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Украине не ухудшится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, Министерство здравоохранения совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики рассматривают вопрос возобновления работы транспорта.

"Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", - сказал Ляшко.

Он добавил, что речь идет о комплексном открытии общественного транспорта, метро, восстановлении междугородного сообщения. Планируется, что это будет в начале июня.

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Также Ляшко прокомментировал обращение городского головы Киева Виталия Кличко с просьбой открыть метро 25 мая.

"Он подал прошение об открытии 25 мая. Мы его будем рассматривать, учитывая эпидемию и наши этапы выхода из карантина. Мы говорим о трех городах: Киеве, Харькове и Днепре. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день", - сказал санврач.

Он добавил, что Кабмин может принять решение об открытии метро на третьем этапе, но на местах учитывать эпидемиологическую ситуацию перед его запуском.