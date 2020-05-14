Ляшко о запуске общественного транспорта и междугородних перевозок: Планируем в начале июня
Работу общественного транспорта и междугородние перевозки планируют восстановить в начале июня, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Украине не ухудшится.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в интервью "Украинскому радио".
По его словам, Министерство здравоохранения совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики рассматривают вопрос возобновления работы транспорта.
"Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", - сказал Ляшко.
Он добавил, что речь идет о комплексном открытии общественного транспорта, метро, восстановлении междугородного сообщения. Планируется, что это будет в начале июня.
Также Ляшко прокомментировал обращение городского головы Киева Виталия Кличко с просьбой открыть метро 25 мая.
"Он подал прошение об открытии 25 мая. Мы его будем рассматривать, учитывая эпидемию и наши этапы выхода из карантина. Мы говорим о трех городах: Киеве, Харькове и Днепре. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день", - сказал санврач.
Он добавил, что Кабмин может принять решение об открытии метро на третьем этапе, но на местах учитывать эпидемиологическую ситуацию перед его запуском.
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"Он подал прошение об открытии 25 мая...». Кто знает, из какого старообрядного Евангелия Ляшко позаимствовал слово «прошение»? Хрен его знает, может он заканчивал церковную школу и там получил диплом о высшем образовании? Не удивлюсь, если в следующем его спитче мы увидим слово «челобитная».
Два правителя в Украине.
Международными отношениями рулит Дерьмак, внутри страны управляет глист Ляшко.
Я не помню - разве их выбирали, или их полномочия в конституции прописаны?
1. Открыли парки.
2. Разработали план открытия рынков и непродовольственных магазинов.
3. Разрешили собираться по 8 человек.
4. Планируют открыть метро.
5. Разрабатывают план открытия аеропортов.
6. Планируют к 1 сентября запустить образовательный процесс
7. ...
P.S. Правда економика немного подхрамывает, но на это есть пункт 8. Планируют получение кредита от эмвээф.