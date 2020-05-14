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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 42 ребенка и 70 медиков, всего - 1 172 ребенка и 3 278 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 42 ребенка и 70 медиков, всего - 1 172 ребенка и 3 278 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 136 человек с COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. Были госпитализированы 136 человек. ... Всего за время пандемии заболели 16 847 человек, из них 1 172 ребенка и 3 278 медработников", - сообщил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине впервые с начала пандемии количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество выявленных случаев коронавируса

Автор: 

дети (6613) карантин (16729) Минздрав (4907) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чекаємо на заклики москалів, " якщо у вас батько з діабетом, зніми з нього маску, отримаєш спадщину швидше".
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14.05.2020 09:55 Ответить
В Европе и Штатах появилась какая-то новая болезнь, которая валит детей. Ее связывают с ковид.
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14.05.2020 10:05 Ответить
Таким образом заразившиеся мед работники составляют 19,5 ( 20) % от всей численности заразившихся, это каждый пятый !!! А дети ( о которых нам раньше говорили что они не болеют) 7 % от всех заразившихся. И при неизвестном количестве бессистемных носителей.
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14.05.2020 10:14 Ответить
Бессистемных носителей... Это они для ощущения опасности бессистемные.
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14.05.2020 10:30 Ответить
Но карантин закончился??? Так меньше болеть же не стало?
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14.05.2020 10:53 Ответить
Шмыгаль - "мы подготовились к виросо-кризису как никогда.." - вот цифры которые говорят сами за себя - Всего за время пандемии заболели 1 172 ребенка и 3 278 медработников".. поцы
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14.05.2020 12:29 Ответить
 
 