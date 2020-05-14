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За сутки COVID-19 заболели 42 ребенка и 70 медиков, всего - 1 172 ребенка и 3 278 медработников, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 136 человек с COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. Были госпитализированы 136 человек. ... Всего за время пандемии заболели 16 847 человек, из них 1 172 ребенка и 3 278 медработников", - сообщил министр.
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буков
показать весь комментарий14.05.2020 09:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Скромный Кролик
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Андерсен #450397
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Меркава
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konuhov
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Игорь Монахов
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