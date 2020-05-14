В ВСУ зафиксировано 8 новых случаев COVID-19, всего болеет 48 человек, - Командование Медсил

Всего за время пандемии выздоровел 61 человек из состава Вооруженных сил Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 61 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 252 человека. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 21 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения лечится - два человека: один работник ВСУ в НВМКЦ "ГВКГ" и один военнослужащий в ВМКЦ Центрального региона.

Еще 6 человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы: в Черновицкой области - 1 военнослужащий, в Хмельницкой области - 1 работник ВСУ, в Винницкой области - 1 работник ВСУ, в Харьковской области - 1 военнослужащий, в Киевской области - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

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