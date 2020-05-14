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Количество сделанных ПЦР-тестов на коронавирус за сутки в Украине превысило 8 тысяч, - Степанов
В Украине за минувшие сутки впервые провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки провели 8 069 исследований методом ПЦР. Впевые у нас ПЦР-тестирование превысило отметку в 8 тысяч", - рассказал министр.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Країна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КН https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Р
Регіонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9 Хубей
Столиця дляhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9 Хубей (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Провінції КНР )
Поділ13 районів
Заснованоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/223 223
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0 Статус міста https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%9A%D0%9D%D0%A0)&action=edit&redlink=1 місто субпровінційного значення
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 Площа 8.494 км²
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Населення 10,220,000
Теперь возмите процент населения Уханя от населения всего Китая. 0.717% Єпидемия в Китае началась в конце ноября, а миру они сообщили в конце декабря. В Украине первій зараженный появился в середине февраля. Полтора месяца. Вот если спустя полтора месяца мы сможем за 10 дней проверить город в 0,72% от нашего населения - то возможности сопоставимы. Это примерно 300 тыс, те 30 тыс тестов в день. Вообще-то это даже Юж. Корея не могла к концу эпидемии. И надо ли столько?
Что, просто так напрягать экономику, чтобы с Китаем писюнами мериться? И так понятно - сколько волка не корми, а у медведя буй все равно больше.
Что там делали в Корее - неизвестно. На нарассее точно покрытие идёт экспресс тестами, которые у нас тоже делаются , но эти результаты не используются в статистике, а их используют лишь для того, чтобы впоследствии решать делать или нет ПЦР тест.
Например, есть ещё такой показатель, как смертность и/ или заполненность профильных больниц. У нас нет , слава Богу, очереди на ивл. По городу специально прислушиваешься- никто не кашляет, никто не теряет сознание. Зачем всех тестировать? Тестируются группы риска, тестируются контактеры - и этого достаточно. Ну зачем мне, например, делать этот тест, если я себя хорошо чувствую?
Возьмем MERS-CoV. Ближневостоочный респираторный синдром. В 2015 приличная вспышка в Южной Корее (одна из причин почемйу они быстро наладили ПЦР тесты на нынешний вирус). Вакцины нет. Распространяется воздушно-капельным путем. Что-то незаметно, чтобы все жители планеты переболели. В топку Вашу аксиому.
Вот вам простой пример. Смертность от бубонной чумы достигала 99%. Срань эта передаётся воздушно-капельным путём и она дико заразна. В средние века лечить её не могли совсем, да и сейчас от неё смертность около 50%. Это не вирус, конечно же, а бактерия, но для древних никакой разницы не было.
А теперь, пустозвон, внимание, вопрос. Если " неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты" то как до сих пор человечество ещё живо?
Брехня.
Это ответ и на вопрос про "Ты признаёшь, что сказал глупость и являешься звездуном?"? Правильно?
Можешь не отвечать. Достаточно будет просто извиниться за хамство в соих предыдущих постах.