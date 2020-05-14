Количество сделанных ПЦР-тестов на коронавирус за сутки в Украине превысило 8 тысяч, - Степанов

В Украине за минувшие сутки впервые провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки провели 8 069 исследований методом ПЦР. Впевые у нас ПЦР-тестирование превысило отметку в 8 тысяч", - рассказал министр.