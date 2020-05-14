Следующее смягчение карантина планируется 22 мая: разрешат работу транспорта, садиков и проведение спортивных соревнований, - Степанов

Следующее смягчение карантина в Украине начнется с 22 мая.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий этап (смягчения карантина. - Ред.), который мы видим, то есть второй этап, первый был 11 мая, мы видим его 22 мая. Все этапы мы рассчитывали исходя из 10 дней, потому что это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к следующему этапу", - рассказал Степанов.

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"Если говорить о смягчении, которые мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей; открытие отелей, кроме хостелов, и без функционирования ресторанов и спортивных залов; мы даем разрешение на внешнее независимое оценивание; будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", - детализировал министр.

"Это будет определено в постановлении Кабмина. Все эти мероприятия, которые мы разрешаем, будут возможны при соблюдении противоэпидемиологических мер, а именно: масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция антисептиками рук и др.", - добавил Степанов, отметив, что для каждого вида деятельности, например, спортивные соревнования или общественный транспорт, будут разработаны конкретные требования.