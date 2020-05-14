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Новости Коронавирус и карантин
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Следующее смягчение карантина планируется 22 мая: разрешат работу транспорта, садиков и проведение спортивных соревнований, - Степанов

Следующее смягчение карантина планируется 22 мая: разрешат работу транспорта, садиков и проведение спортивных соревнований, - Степанов

Следующее смягчение карантина в Украине начнется с 22 мая.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий этап (смягчения карантина. - Ред.), который мы видим, то есть второй этап, первый был 11 мая, мы видим его 22 мая. Все этапы мы рассчитывали исходя из 10 дней, потому что это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к следующему этапу", - рассказал Степанов.

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"Если говорить о смягчении, которые мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей; открытие отелей, кроме хостелов, и без функционирования ресторанов и спортивных залов; мы даем разрешение на внешнее независимое оценивание; будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", - детализировал министр.

"Это будет определено в постановлении Кабмина. Все эти мероприятия, которые мы разрешаем, будут возможны при соблюдении противоэпидемиологических мер, а именно: масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция антисептиками рук и др.", - добавил Степанов, отметив, что для каждого вида деятельности, например, спортивные соревнования или общественный транспорт, будут разработаны конкретные требования.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Короновирус это фейк, уже все это поняли и поэтому и отменяют карантин везде.
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14.05.2020 10:20 Ответить
+14
Так есть эпидемия, или нет ?
Если есть - почему снимают карантин ?
Если нет - зачем его вообще вводили ?
От этих вопросов вы никуда не денетесь, пан министр. И вы, и Ляшко - будете отвечать за весь этот бардак.
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14.05.2020 10:22 Ответить
+11
кто-то же должен заплатить за всё что сделано...

Заплатят лохи, которые верят каждому слову зомбоящика. Из своих карманов.
Рабы должны вечно страдать.
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14.05.2020 10:29 Ответить
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А врагов у Порошенко и без меня хватает. У него талант их себе наживать. Во ты сам говорил, что две трети украинцев минимум.
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15.05.2020 01:29 Ответить
Я от тебя устал. Тебя метлой отгонять надо что ли ?
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15.05.2020 01:30 Ответить
Понятно. Неудобные посты. Что ж навязываться не собираюсь. Тем более я уже выяснил, что меня интересовало. За сим откланяюсь.
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15.05.2020 01:35 Ответить
Поиду сделаю тест на антитела на ковид. Я при тех обстоятельствах что работал весь карантин, не мог не переболеть. И прививки делать не буду. Конечно они не на прививке так на тесте поимеют, но лучше тест сдать чем типо что защищающее от страшной болезни, колоть. То что на прививках будут сшибать и так ясно было. Смотрел один новостной канал на ютубе, в Англии пожилой человек с букетом болезней заболел ковид, его положили в больницу и приносят на следующий день бумажку, на согласие ввести его в искуственную кому, если вдруг поидет осложнение и надо будет под аппарат вентиляции легких ложить, он подписал, на следующий день к нему опять приходят и говорят" мы проводим исследование вакцины , если вы согласитесь мы ее на вас тоже будем испытовать, мужик отказался. Его тут же выписали из больницы и он уехал домой. Дома поправился. А теперь прикинем , что ему вкололи муйню ему стало плохо, а тут и бумажка что согласен на ИВЛ готова, а потом долго боролись бы за его жизнь, а может и не побороли бы этот ужасный ковид. Думайте. Этот мужчина очень известный деятель, сам расказывал историю своего ковида, так что не верить ему нельзя.
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14.05.2020 23:03 Ответить
Больше года Придурки у власти
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14.05.2020 11:12 Ответить
😭😭😭
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14.05.2020 11:31 Ответить
Дешевый спектакль в виде лохотронного карантина с треском провалился. И сейчас его постановщики судорожно пытаются доказать его "эффективность" дутыми м притянутыми за уши цифрами и идиотскими этапами его отмены, которые точно коррелирует с природным циклом затухания вспышек гриппа и ОРЗ. Но лохам это преподносится как демонстрация действенности лохокарантина.
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14.05.2020 11:56 Ответить
спектакль как раз удался. Всех загнали в концлагерь, в РФ путин обнулился без протестов, в Украине раздерибанили землю и банки, в ЕС еще чего-то натворили, Трамп поднял рейтинг..
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14.05.2020 12:07 Ответить
Я с Американцами общался, интересовался закрыто ли у них перемещение на своем автомобиле между штатами- нет. Меня этот ковид утвердил в мысли что надо валить в свободную от идиотизма страну.
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14.05.2020 19:29 Ответить
А кто то лежит в земле сырой. Правда? Все так простолишь тогда, когда вашей семьи не коснулось.
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14.05.2020 12:28 Ответить
К сожалению, в сырую землю только из-за туберкулеза и СПИД за один март ушло несколько тысяч. В то же время с 3 марта по 14 мая от осложнений ковида суммарно умерло 456 человек. А ежедневно в стране только от ИБС умирают 787 человек, 222 человека умирают от рака и 225 человек умирают от болезней кровеносной системы.
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14.05.2020 13:26 Ответить
Статистику смертности за прошлые годы от свиного гриппа посмотри. Они тоже лежат , тоже после пневмании. Был карантин?
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14.05.2020 19:26 Ответить
Естественно, что эта была одна из главных целей спектакля и в первых его актах это сработало. Но в конце бездарные постановщики и актеры на сцене полностью проявили свои "таланты" и в итоге даже часть доверчивых лохов стала прозревать и игнорировать этот спектакль.
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14.05.2020 12:29 Ответить
Теперь о том что осталось за кадром. Скандал в Италии , высокая смертность в домах престарелых из за отсутствия элементрарных дезинфицирующих средств . Низкий уровень медицыны, платные снимки и анализы, что стало для многих людей поводом самолечения и не своевременным обращением в больницу.. Еще не те ноги вырастут, это может быть и не соответствующее питание и не достаток витамин
И так ребята, никто не может дать по стране точную статистику заразившихся и переболевших без симптомов. Анализ на антитела короны в организме( признак что вы переболели) показывает анализ, но он и в Украине , как и везде 100% платный.
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14.05.2020 13:03 Ответить
Конкретно у нас на фирме и я в этом уверен, короной переболели все, одна из сотрудниц только пошла в больницу, ей поставили диагноз короны,выписали лекарства и отправили сидеть дома. Больше никто из фирмы в больницы просто не обращался. Я лично 2 дня чувствовал не домогание, на всякий случай выпил на ночь от гриппа, витамины и так постоянно пью) , пропил 3 дня отхаркивающее. Что это было? Скорее всего корона, потому что перечисленые признаки присутствовали хотя не все, насморка или боли в горле не было. Дошло до того , что наш сотрудник , маме которого в больнице поставили диагноз " короны"сделали снимок, дали лекарства и отправили домой( за что деиствительно правительству респект с диагнозом короны все продсадуры за счет государства). Сын отказывался верить что у мамы корона, она ведь 2 месяца из дома не выходила, что это за корона такая, когда она, убирает , готовит и чувствует себя отлично. Сказал что бы мы ему не названивали не интересовались " как мама", потому что мама в полном здравии.
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14.05.2020 13:20 Ответить
Скорее, респект Конституции, а не правительству.
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14.05.2020 13:31 Ответить
Просто я общался с знакомыми и Америки , мне сказали что там только анализ на ковид сдать 900 баксов. Вот вам и помощь по 1200 на нос, а лечение если денег нет, в долг запишут.
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14.05.2020 19:12 Ответить
Если честно, то это хрень всех уже задолбала. Тут не сам карантин, а те кто думают что вокруг одни лохи. Да, у нас 73% лохов, но четверть еще думать умеют. А я на карантине фигней пострадал и вот что нашел - https://clck.ru/KgGnc , прикиньте, выводит)
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14.05.2020 15:28 Ответить
Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов - Цензор.НЕТ 9632
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14.05.2020 18:47 Ответить
Маски это отдельная тема. То что мы носим не защищает от ковида как говорят. Но ты идешь по улице дышишь в эту маску, вместо свежего воздуха гоняешь туда сюда свои бактерии, если после какого то периода у большенства носителей масок не начнутся респираторные заболевания и обострения в том числе сердечные не удивлюсь.
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14.05.2020 19:16 Ответить
ну на 8 июня уже висят плакаты с концертами 95 квартала... так что можно точно сказать когда карантин закончится
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14.05.2020 19:37 Ответить
Народ, краще сидіть дома, а то ще підхватите корону і вас підключать до оцього...
Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов - Цензор.НЕТ 2394
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15.05.2020 08:33 Ответить
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